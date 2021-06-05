選對工具，打造WFH遠距會議、WFS居家學習高效的一天！

本土疫情持續升溫，為落實防疫，許多企業採取居家辦公，大專和高中以下學校也改採線上教學，停課不停學，帶動筆電、平板及視訊設備等需求大增，許多民眾認為，即使疫情告一段落，未來遠距工作、線上教學也將成為全球趨勢，趁機把家裡的設備升級，提升學習和工作的效率，更能因應未來大環境的變動。

WFH居家工作、線上學習將成為未來新常態。 圖／Ken 提供

居家工作六大痛點各個擊破

大人要上班，小孩要上課，家裡人人都需要一台平板或筆電，什麼樣的設備才最實用?根據民眾這兩週WFH的實際體驗，許多人都感受到「設備決定效率」！讓Samsung Galaxy Tab S7/7+針對居家工作的六大痛點各個擊破：

1.視訊會議最怕電腦網路卡卡、「累格」聽不清楚?

Galaxy Tab S7+是台灣首款5G平板，擁有全球領先的5G與loT技術實力，能夠超高速連網，召開低延遲串流的無縫視訊會議，讓行動辦公室效率更提升。且Samsung Galaxy Tab S7和S7+因應視訊會議多為橫向畫面，前置鏡頭也更改配置至長邊中央，更符合遠距上班、上課的需求。

Galaxy Tab S7和S7+因應視訊會議多為橫向畫面，前置鏡頭也更改配置至長邊中央。 圖／Ken 提供

2.視訊會議一個接著一個，時間都耗在開會上?

遠距視訊會議需要不斷重複對方所講的話，再三確認，避開溝通誤區，時間難免會拖得比較長。Galaxy Tab S7和S7+支援多重視窗，使用者可以一邊開會一邊使用社群軟體傳訊息、交辦事務，或在會議中即時上網搜尋相關資訊，同時開啟3個視窗，一心多用讓效率更好。

3.電腦作業難以取代紙本書寫?

紙本書寫能夠隨手標示重點、畫出樹狀圖幫助記憶和思考，手寫的好處很難完全被鍵盤取代，因此，Galaxy Tab S7和S7+ 進階後的S Pen宛如一根「神奇魔法棒」，讓許多使用者大感驚艷！Galaxy Tab S7和S7+的平板螢幕就像能就像能代替紙張，使用S Pen可以一邊開會一邊在螢幕上隨手做筆記、畫圖，讓溝通更有效率，還能利用Samsung Notes 語音同步筆記，製作會議記錄，不怕漏接任何重要訊息。不僅如此，Samsung Notes應用程式創新功能可以輕鬆匯入PDF，或將筆記轉換成Word、TXT、JPG等檔案格式，使用S Pen可以在螢幕上直接簽署文件，就算居家辦公也能如期和客戶簽約。

Galaxy Tab S7和S7+就像能就像能代替紙張，S Pen提供令人驚豔的手寫體驗。 圖／Ken 提供

4.平板、筆電各有需求，跨裝置使用好麻煩?

值得一提的是，Galaxy Tab S7和S7+不只兼容手寫的好處，同時也廣納筆電鍵盤輸入的優勢。只要使用吸附力強、可達165度多角度調整的書本式鍵盤皮套，結合Samsung DeX模式，即可把平板瞬間轉換成類筆電操作介面，還能支援滑鼠移動的動作，整合PC強大作業能力，讓使用者獲得媲美PC的工作體驗，讓工作效率超展開。

Samsung DeX模式可把平板瞬間轉換成類筆電操作介面，獲得媲美PC的工作體驗。 圖／Ken 提供

有鑑於越來越多人習慣橫跨不同智慧裝置完成工作或課業，Galaxy Tab S7和S7+也具備跨裝置串聯功能，只要使用內建的Samsung Notes 應用程式，Notes內容可以上傳雲端完成平板和智慧型手機同步更新，還能作為Windows筆電延伸的第二螢幕，多工模式一秒切換，無縫串連效能超群。

Samsung 中階款Galaxy Tab S6 Lite潮系旗艦外型，超高CP值，是孩子居家學習的好幫手！ 圖／Shutterstock 提供

針對孩子停課不停學、遠距上課的需求，Samsung 中階款Galaxy Tab S6 Lite是孩子居家學習的好幫手！Galaxy Tab S6 Lite 搭配S Pen 觸控筆，可增加創造力與學習專注力，上課時只要喚出Samsung Notes，調整視窗透明度，就能一邊觀看教學影片，一邊快速寫下筆記。Galaxy Tab S6 Lite超窄邊框10.4吋螢幕，潮系旗艦外型，搭配年輕人喜歡的顏色，讓學生愛不釋手，學習成效更升級。學生使用教育部電子郵件信箱(.edu.tw)於Samsung「星學力優惠活動網站」完成登錄，購買Galaxy Tab S6 Lite或Galaxy Tab S7/7+，還可享有教育價9折優惠。(學生教育優惠方案請點這裡>> https://bit.ly/3fQ3nI1)

Galaxy Tab S6 Lite可以一邊觀看教學影片，一邊快速寫下筆記，讓房間瞬間變成教室。 圖／三星 提供

5.盯著電腦螢幕一整天眼睛好痠?

Galaxy Tab S7 / S7+分別搭載11吋LTPS螢幕和12.4吋Super AMOLED超大螢幕，並擁有SGS頒發的低藍光和護眼認證。還可以無線投射至智慧聯網電視上，在大螢幕執行多重任務，減低眼睛疲勞。

6.上班下班都在家，界線感模糊，讓工時越來越長?

居家工作也要設定好下班時間，適時放鬆紓壓，更能提升工作效率。使用Galaxy Tab S7 / S7+，只要切換視窗就能輕鬆追劇，畫質清晰宛如身歷其境，內建AKG調校四組揚聲器，超大電量，比使用筆電追劇更方便！在無法群聚的時期，更要透過網路和朋友連絡感情，無論是相約聯手對戰玩遊戲，或是視訊通話聊天， Galaxy Tab S7 / S7+都能提供無比流暢的連線體驗，為宅生活加分！

Galaxy Tab S7 / S7+ 畫質清晰，超大電量，只要切換視窗就能輕鬆追劇玩Game！ 圖／Ken 提供

人手一台平板，宅生活各自精采！

圖／Ken 提供

Samsung Galaxy Tab S7/ S7+ 不只是行家專屬的商務利器，更是玩家必備的暢玩夥伴。建議有居家工作需求的消費者，可以把握機會為自己入手一台Galaxy Tab S7 / S7+，也為孩子入手一台超高CP值的Galaxy Tab S6 Lite，讓全家人一起在家上班、上課，都能各自精采、如虎添翼！更多資訊請參閱>>https://bit.ly/2Sau80C