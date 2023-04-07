圖文開箱／不帶數位單眼！挑戰Galaxy S23 Ultra隨手紀錄日本旅行

隨著手機相機技術與功能越來越豐富，使得現在的旅行已經逐漸捨棄攜帶傳統相機想法，而是藉由手機取代，並且對應更便利的拍攝體驗。此次筆者藉由在京都進行為期8日的旅遊，透過三星（Samsung）今年初推出的旗艦手機Galaxy S23 Ultra隨手紀錄旅程上的景象。

必須聲明的是，筆者並非否定數位單眼相機的拍攝效果，而是在旅行途中希望能維持輕便與遊樂體驗，攜帶數位單眼顯然不會是最好選擇，甚至可能會引發一同出遊的另一半或家人不滿，因此選擇攜帶相機功能有明顯提升，並且能滿足多數拍攝需求的智慧型手機，反而是多數人的選擇對象。

而三星今年初推出的Galaxy S23 Ultra不僅在相機功能能滿足絕大部分拍攝需求，包含藉由廣角鏡頭拍攝各類抓拍影像、更明亮的夜景效果，或是透過長焦段鏡頭快速捕捉遠方影像細節，甚至透過超廣角鏡頭拍攝大景畫面，另一方面也能藉由大尺寸螢幕與更高運算效能，搭配S Pen手寫方式規劃旅程，並且紀錄旅程上的花費細項等。

▲藉由廣角鏡頭拍攝各類抓拍影像、更明亮的夜景效果，或是透過長焦段鏡頭快速捕捉遠方影像細節，甚至透過超廣角鏡頭拍攝大景畫面

雖然不少人認為今年更新的Galaxy S23 Ultra沒有太大變化，但實際上在螢幕加入升級版Vision Booster技術，提供三段可自動調整的螢幕亮度，以及可在夜間使用自動降低顯示對比的護眼模式，更可針對數位文字較多顯示頁面提高清晰度，讓使用者更容易閱讀，另外也在螢幕表面採用抗摔能力更高的強化玻璃Gorilla Glass Victus 2，並且讓螢幕下指紋辨識效率大幅提升。

作業系統則會採用Android 13為基礎的One UI 5.1版本，並且強化包含Expert RAW App的應用功能，同時也增加諸多個人化設定項目。在Galaxy S23 Ultra的S Pen應用功能部分，更進一步與Google服務整合，例如使用者能直接以S Pen在Google Search欄位書寫，即可將書寫文字轉為數位文字，讓使用者直接進行搜尋，其他更包含Google Meets、YouTube等服務整合應用功能。

▲在Galaxy S23 Ultra的S Pen應用功能部分，更進一步與Google服務整合，例如使用者能直接以S Pen在Google Search欄位書寫，即可將書寫文字轉為數位文字，讓使用者直接進行搜尋，其他更包含Google Meets、YouTube等服務整合應用功能

主相機不同焦段拍攝：從左至右為超廣角、廣角、3倍長焦、10倍長焦 (點按縮圖可看原尺寸影片)

實際錄影：

實際拍攝： (點按縮圖可看原尺寸照片)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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