開箱影片／三星Galaxy S23旗艦小手機超強續航力 外拍不輸iPhone 14 Pro、價格更省萬元
三星（Samsung）2月推出Galaxy S23系列等3種款式，當時吸引不少星粉預購。YouTube頻道「好放HaveFun」日前開箱6.1吋小尺寸的「Galaxy S23」，讚賞它雖然是小手機，但擁有超強續航力，每天玩一小時《原神》，基本上一天充一次沒有問題，稍稍可惜的是充電速度沒有特別的加強，原廠充電器最快為25W快速充電效果。
好放HaveFun提到，Galaxy S23輕巧好握，重量僅有168公克，橫向玩遊戲不會痠痛、單手體驗也相當順手，還能用單手模式輔助，相當方便；鏡頭部份配置了5000萬像素的主鏡頭、超廣角和一顆3倍的光學變焦鏡頭，照片成效與S23 Ultra相比，會有些塗抹感，不過白天或夜晚拍攝都相當夠用。整體的拍照體驗也與iPhone 14 Pro類似，但價格比iPhone 14 Pro便宜萬元，卻有著更多小手機旗艦。Galaxy S23定價2萬8900元。
Galaxy S23
螢幕尺寸：6.1吋
機身尺寸：146.3 x 70.9 x 7.6 mm
解析度：2340 x 1080
螢幕更新率：120Hz
處理器：Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
鏡頭：背後鏡頭／5000萬畫素廣角鏡頭、1000萬畫素變焦鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭；前鏡頭／1200萬畫素自拍鏡頭
電池：3900mAh
顏色：深林黑、曇花白、墨竹綠、夜櫻紫
儲存空間：128GB、256GB
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