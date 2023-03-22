開箱影片／小米筋膜按摩槍低噪音高CP！看「壓力指標」讓肌肉輕鬆放個假
不論是長期久坐或是因運動習慣造成的肌肉緊繃，都需要好好的放鬆一下，每次都找真人按摩似乎「太花錢」了。YouTube頻道「束褲3C團」日前開箱小米「Xiaomi筋膜按摩槍」，提供3段變速模式可作切換，但也只僅提供3種按摩頭做搭配，若需要其他不同款式、通用規格的按摩頭，則需至網路上自行尋找購買，稍稍有些可惜。
束褲3C團表示提到，Xiaomi筋膜按摩槍有「低噪音無聲馬達降噪技術」，最低變速模式僅有45分貝；該款最大特色在於可承受外部壓力狀態下依舊保持穩定的動力輸出，透過「壓力指標」在背板上提供即時回饋，像是橘燈就會顯示「壓力過高」，確保能完美地按摩到自身身體。而該款重量為870公克，對於小朋友來說不太適合，可改用「Xiaomi筋膜按摩槍mini」。Xiaomi筋膜按摩槍定價2695元。
小米Xiaomi 筋膜按摩槍簡單方便
【尺寸】140mm * 65mm * 219mm
【重量】870 ± 10g
【顏色】黑色
【電池】 鋰離子電池
【連接埠類型 】Type-C
【額定輸入】 20V⎓1A
【電池容量】 22.2V ⎓2600mAh
【包裝內容物】筋膜按摩槍、球形頭、平扁頭、彈型頭、變壓器、充電線、使用者手冊、收納盒
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
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