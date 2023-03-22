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開箱影片／小米筋膜按摩槍低噪音高CP！看「壓力指標」讓肌肉輕鬆放個假

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱「Xiaomi筋膜按摩槍」，該款提供3種不同的按摩頭。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱「Xiaomi筋膜按摩槍」，該款提供3種不同的按摩頭。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

不論是長期久坐或是因運動習慣造成的肌肉緊繃，都需要好好的放鬆一下，每次都找真人按摩似乎「太花錢」了。YouTube頻道「束褲3C團」日前開箱小米「Xiaomi筋膜按摩槍」，提供3段變速模式可作切換，但也只僅提供3種按摩頭做搭配，若需要其他不同款式、通用規格的按摩頭，則需至網路上自行尋找購買，稍稍有些可惜。

束褲3C團表示提到，Xiaomi筋膜按摩槍有「低噪音無聲馬達降噪技術」，最低變速模式僅有45分貝；該款最大特色在於可承受外部壓力狀態下依舊保持穩定的動力輸出，透過「壓力指標」在背板上提供即時回饋，像是橘燈就會顯示「壓力過高」，確保能完美地按摩到自身身體。而該款重量為870公克，對於小朋友來說不太適合，可改用「Xiaomi筋膜按摩槍mini」。Xiaomi筋膜按摩槍定價2695元。

實測三段變速模式的分貝數都不大，最小也確實只有45分貝。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
實測三段變速模式的分貝數都不大，最小也確實只有45分貝。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

透過「壓力指標」可在背板上提供即時回饋，像是白光為「壓力適中」」橘燈就會顯示「壓力過高」，確保能完美地按摩到自身身體。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
透過「壓力指標」可在背板上提供即時回饋，像是白光為「壓力適中」」橘燈就會顯示「壓力過高」，確保能完美地按摩到自身身體。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

小米Xiaomi 筋膜按摩槍簡單方便

【尺寸】140mm * 65mm * 219mm

【重量】870 ± 10g

【顏色】黑色

【電池】 鋰離子電池

【連接埠類型 】Type-C

【額定輸入】 20V⎓1A

【電池容量】 22.2V ⎓2600mAh

【包裝內容物】筋膜按摩槍、球形頭、平扁頭、彈型頭、變壓器、充電線、使用者手冊、收納盒

充電孔在主控下方，方便充電。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
充電孔在主控下方，方便充電。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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不論是長期久坐或是因運動習慣造成的肌肉緊繃，都需要好好的放鬆一下，每次都找真人按摩似乎「太花錢」了。YouTube頻道「束褲3C團」日前開箱小米Xiaomi筋膜按摩槍。貼心的三段變速模式搭配三種不同的替換頭讓不同族群的人享受最佳的紓解效果。此外，更是有低噪音無聲馬達降噪技術，最低居然只有45分貝！

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