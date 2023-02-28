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不只能抓寶 寶可夢將推新遊戲把睡覺變好玩

中央社／ 東京28日綜合外電報導

智慧型手機遊戲「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）問世後風靡全球，預計今年夏天將在全球多數地區推出新遊戲Pokemon Sleep，未來粉絲不只可以抓寶，就連睡覺也能玩。

法新社報導，精靈寶可夢公司（PokemonCompany）昨天晚間在新聞發布會上透露此消息，並稱這款遊戲能夠「把你的睡眠變成娛樂」。

根據官方發布的Pokemon Sleep介紹影片，這款遊戲結合了遊戲本身以及智慧型手機的睡眠追蹤器。

影片指出：「冒險的舞台是位於世界某處的小島，在那裡可以遇見巨大的卡比獸，和研究寶可夢睡眠的橙夢博士。」

玩家每天晚上入睡時，只要把智慧型手機放在枕邊，就能測量、紀錄和分析玩家的睡眠狀態，並歸類為「淺淺入夢」、「安然入睡」或「深深入眠」，接著擁有類似睡眠類型的寶可夢就會聚集到卡比獸身邊，玩家還能一窺平時難以看到的寶可夢睡姿。

玩家還能購買寶貝球造型的穿戴裝置Pokemon GoPlus+，只要睡覺時放在枕邊就能蒐集睡眠資料。

官方介紹影片指出，每顆寶貝球裡都有一隻皮卡丘，會在玩家入睡時唱搖籃曲，起床時也會發出可愛的聲音，敦促玩家好好睡覺。

開箱 寶可夢 Pokemon Go 手機遊戲 穿戴裝置

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