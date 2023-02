圖文開箱／PlayStation VR2更易安裝好上手 初期爽玩37款遊戲沉浸體驗虛擬實境

在2月22日於台灣等市場正式推出的PlayStation VR2,筆者此次實際取得上市版本實機開箱。

雖然先前已經由索尼互動娛樂及多數媒體率先開箱,這裡還是簡單回顧相關硬體規格,以及相關設計。

▲盒裝背面可看見「Feel A New Real」標語,說明PlayStation VR2主要特性

▲內裝相比過去推出的PlayStation VR,此次在PlayStation VR2的盒裝設計精簡許多

▲拿開上方內盒即可看見PlayStation VR2本體與左右手持控制器

▲所有內容物

▲精簡至僅有頭戴裝置本體、左右手持控制器、USB-C連接線、耳機配件與說明書

相比2016年10月13日推出的PlayStation VR,專屬PlayStation 5使用的PlayStation VR2雖然還是有一定厚實感,但在整體配舒適性已經大幅提升,同時也讓整個線路變得更加精簡,透過單一USB-C連接線即可完成安裝,不再像PlayStation VR必須以複雜接線方式使用。

由於本身可藉由外部鏡頭識別定位,因此不像PlayStation VR仍需配合外接攝影機輔助,同時左右手持控制器PlayStation VR2 Sense也比照其他虛擬實境頭戴裝置搭配設計,除了可準確追蹤手部位置,更可透過按鍵控制對應更多操作細節,不像PlayStation VR僅能配合早期推出的PlayStation Move控制器進行簡單手勢操作功能。

▲頭戴裝置本體大小略比前一代機種小一些

▲主要透過外部四組攝影機捕捉方向與位置資訊,同時線路也精簡至僅有一條USB-C,僅需透過PlayStation 5前端USB-C連接孔安裝即可

至於眼部虛擬視覺呈現部分,左右眼各能對應解析度為2000 x 2048的影像,並且支援90/120Hz畫面更新率與110度視角範圍,同時也支援眼球視線焦點追蹤,藉此讓運算系統能僅對使用者觀看方向範圍加強虛擬視覺呈現效果,並且能降低視野外的虛擬視覺圖像處理比重,讓整體內容呈現流暢度可大幅提升。

▲左右眼各能對應解析度為2000 x 2048的影像,並且支援90/120Hz畫面更新率與110度視角範圍,同時支援眼球視線焦點追蹤

而聽覺部分,則是搭載與PlayStation 5相同的Tempest 3D音效技術,藉此讓使用者在虛擬實境內容體驗過程感受更貼近真實的音場表現。

至於內建耳機採入耳式設計,平常不使用的時候可以固定在頭戴裝置兩側孔位,或是拆卸後換上使用者偏好使用的3.5mm接頭耳機,另外也能透過內建麥克風進行聲音輸入互動,或是對應聲控指令操作。

▲位於前方下側的操作按鍵、電源按鍵與麥克風收音孔

▲內附耳機配件

▲透過3.5mm耳機孔安裝使用

▲頭戴裝置左右側均有可塞入固定耳機的孔位

PlayStation VR2的配戴方式與PlayStation VR相似,同樣透過前後模組扣合,並且以後方旋鈕調整鬆緊,或是透過旋鈕中間按鍵鬆開。

眼罩部分則可透過面罩調整前後距離,並且調整左右眼距提高配戴舒適度,甚至與臉部接合襯墊更採可拆換設計,日後有可能提供可更換配件,讓使用者能依照需求改善配戴感受,或是更換長時間使用後損壞配件。

▲配戴方式與PlayStation VR相似,同樣透過前後模組扣合,並且以後方旋鈕調整鬆緊,或是透過旋鈕中間按鍵鬆開

▲右側按鍵可調整面罩調整前後距離,左側旋鈕則可調整內部鏡片眼距

▲臉部接合襯墊採柔軟、更容易密合材質設計

▲臉部接合襯墊可手動拆卸,以利後續更換使用

在先前說明中,除了初期設定時候必須配合外接顯示器呈現操作畫面,但在完成所有設定之後,使用者即可在之後直接以PlayStation VR2作為PlayStation 5的顯示輸出設備使用,意即可讓使用者直接把PlayStation VR2當作PlayStation 5的外接顯示器使用。

▲側面可看見PlayStation標誌

在左右手持控制器PlayStation VR2 Sense部分,則是具備6自由度動態感測,以及紅外線光學追蹤功能,操作按鍵更比照DualSense無線控制器的觸覺回饋,以及自適應扳機功能,甚至可以識別個別手指動作的指觸偵測功能,藉此在虛擬實境中對應更自然的手部動作呈現與操作。

充電部分同樣透過USB-C,相比其他品牌設計的手持控制器,PlayStation VR2 Sense顯然體型簡化許多,同時也更貼近左右手自然握拳狀態。不過,在索尼互動娛樂先前說明中,目前PlayStation VR2 Sense尚未開放單獨銷售,因此建議使用者在遊玩過程記得避免不慎造成左右手持控制器損壞。

▲左右手持控制器PlayStation VR2 Sense

▲持握後與握拳手勢相仿

▲對應更自然的手部操作

另外,在此次盒裝設計部分,索尼互動娛樂強調盒裝以回收紙材與更精簡裁減方式製作,外觀圖像則是以環保墨水印製,並且強調盒裝可在PlayStation VR2不使用時,充當收納盒使用。

▲收納盒以環保材質打造

▲盒裝設計採更容易作為收納箱重複利用

至於在遊戲體驗部分,相比PlayStation VR剛推出時沒有太多合適內容情況,索尼互動娛樂在此次PlayStation VR2推出之際,就已經公布超過30款對應、相容遊戲內容,部分遊戲甚至可讓玩家能透過免費,或是花費小額費用即可升級支援PlayStation VR2使用。

其中包含特別針對PlayStation VR2打造的《地平線:山之呼喚》 (Horizon Call of the Mountain),或是在《跑車浪漫旅7》提供免費升級內容,讓玩家可以透過虛擬實境方式融入「親身駕駛車輛」的感受,更在雙人分割畫面遊玩以外遊玩模式均加入支援虛擬實境遊玩體驗。

目前推出遊戲作品如下:

• 《Altair Breaker》 (Thirdverse)

• 《Before Your Eyes》 (歷歷在目) (Skybound Interactive, launch window)

• 《Cities VR》 (Fast Travel Games)

• 《Cosmonious High》 (Owlchemy Labs)

• 《Creed: Rise to Glory – Championship Edition》 (Survios, launch window)

• 《The Dark Pictures: Switchback》 (黑相集:之字路) (Supermassive, launch window)

• 《Demeo》 (Resolution Games)

• 《Dyschronia: Chronos Alternate》 (MyDearest Inc., Perp Games)

• 《Fantavision 202X》 (Cosmo Machia, Inc.)

• 《Gran Turismo 7》 (跑車浪漫旅7) (via free update to PS5 version of GT7)

• 《Horizon Call of the Mountain》 (地平線:山之呼喚) (Firesprite, Guerrilla)

• 《Job Simulator》 (工作模擬器) (Owlchemy Labs)

• 《Jurassic World Aftermath》 (侏羅紀世界遺跡) (Coatsink)

• 《Kayak VR: Mirage》 (Better Than Life)

• 《Kizuna AI – Touch the Beat!》 (絆愛 — Touch the Beat!) (Gemdrops, Inc.)

• 《The Last Clockwinder》 (Pontoco/Cyan Worlds)

• 《The Light Brigade》 (Funktronic Labs, purchase includes PS VR and PS VR2 versions)

• 《Moss 1 & 2 Remaster》 (Polyarc)

• 《NFL Pro Era》 (StatusPro, Inc., free PS VR2 upgrade)

• 《No Man’s Sky》 (無人深空) (Hello Games, launch window)

• 《Pavlov VR》 (Vankrupt)

• 《Pistol Whip》 (Cloudhead, free upgrade)

• 《Puzzling Places》 (Realities.io, free upgrade)

• 《Resident Evil Village》 (惡靈古堡 村莊) (Capcom, via free update to PS5 version of RE Village)

• 《Rez Infinite》 (Enhance)

• 《Song in the Smoke》 (17 Bit)

• 《Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition》 (ILMxLAB)

• 《Synth Riders》 (Kluge Interactive, free upgrade)

• 《The Tale of Onogoro》 (Amata K.K)

• 《Tentacular》 (Devolver)

• 《Tetris Effect: Connected》 (Enhance)

• 《Thumper》 (Drool LLC)

• 《The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution》 (Skydance, launch window)

• 《Vacation Simulator》 (Owlchemy Labs)

• 《What the Bat》 (Triband)

• 《Zenith: The Last City》 (Ramen VR, free upgrade)