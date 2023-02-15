圖文開箱／DJI RS 3 Mini重量僅795克 手持拍片不手、10小時續航超驚人

針對準專業拍攝需求，DJI在今年初推出新款RS 3 Mini，標榜穩定器本身僅有795公克重，加上相機與鏡頭重量約在2公斤以內，讓使用者能以相對輕盈方式進行拍攝。筆者花了一些時間進行體驗，藉此比較此款搭配數位單眼使用的手持穩定器，對比一般使用手機搭配穩定器的拍攝使用模式差異。

目前越來越多影音創作者為了追求影像畫質，以及剪輯時的畫面縮放容許值，通常會選擇以著重攝影功能的數位單眼，作為最合乎經濟效益的拍攝工具。即便許多智慧型手機都開始強調其拍攝畫質與錄影效果表現，但不可否認從光學成像的角度來看，透過相機鏡頭拍攝影像還是能獲得更好影像品質。

相對手持拍攝情況，若使用者需要取得更穩定的跟拍畫面，或是能讓相機自動跟隨被攝對象拍攝的話，顯然就必須透過穩定器進行輔助。

而針對針對目前越來越多準專業使用需求，DJI日前推出的RS 3 Mini便是標榜以RS 3基礎功能為設計，進一步將穩定重量降低至795公克，即使加上相機、電池與鏡頭，依然可以控制在2公斤左右重量，對於一般使用者手持拍攝，或是架在桌上進行拍攝，都會相對容易許多。

▲RS 3 Mini實際盒裝

▲開箱內容物

▲所有附上內容物包含：RS 3 Mini穩定器本體、相機固定底座、兩種固定螺絲、腳架、USB-C相機連接線、USB-C充電線

▲重量僅795公克，搭配Sony α7系列相機，搭配24-70mm鏡頭，即可將整個拍攝系統重量控制在2公斤以內

▲原廠隨附的三腳架，一般情況下算是夠用，但建議可以依照需求更換更穩定款式，避免相機因重心不穩而意外倒下

跟RS 3一樣，RS 3 Mini也具備全新自動軸鎖系統，可在啟用後快速讓穩定器進入準備拍攝狀態，輕按電源鍵亦可快速讓穩定器進入休眠，另外也能記憶快拆板固定位置，讓使用者能減少調整相機平衡次數。

RS 3 Mini也加入透過藍牙連接的快門控制設計，讓相機可在無線連接形式下使用，但可支援的品牌相機型號、可對應操作功能，可能會有些不同，因此在選擇使用之前，建議可以先確認本身使用相機、鏡頭是否支援透過藍牙無線方式控制。

▲採用與RS 3一樣的全新自動軸鎖系統，可在啟用後快速讓穩定器進入準備拍攝狀態，輕按電源鍵亦可快速讓穩定器進入休眠

▲採快拆板設計並且能讓使用者記下固定位置，藉此減少調整相機平衡次數，同時也能透過快拆板系統將相機從橫向改為直向拍攝模式

▲透過有線連接方式，讓操作介面與相機系統連動

另外，RS 3 Mini採用與RA 3 Pro相同的第三代增強穩定演算法，另外則是內建1.4吋觸控螢幕與新版操作介面，讓使用者能更快上手操作，本身也加入原生直拍模式，方便使用者拍攝直向影片內容，藉此用於適合智慧型手機觀看的社群平台分享影片。

藉由多軸穩定，加上具備人物環繞、人物跟拍、360度旋轉，配合app還能使用縮時攝影、軌跡錄影，以及全景拍攝功能，配合快拆板更可直覺將相機設置為橫向或直向拍攝模式，另外也能透過M鍵切換平移跟隨、雙軸跟隨和全域跟隨等雲台運作模式，或是藉由前置跟焦轉盤快速調整對焦點、ISO、光圈等參數，使用者幾乎僅需考量如何以最佳構圖取景。

至於內建電池約可對應10小時續航使用時間，甚至支援邊使用邊充電功能，最快可在2.5小時內將電池充滿。

▲透過內建觸控螢幕即可快速調整穩定器相關參數

▲底下一樣具備控制操作搖桿、切換拍攝模式的M鍵

▲透過前置跟焦轉盤快速調整對焦點、ISO、光圈等參數

DJI RS 3 Mini對比OSMO系列手持穩定器

相較配合手機使用的手持穩定器，DJI RS 3 Mini加上相機與鏡頭的組合，缺點自然是不容易攜帶，以及重量還是明顯較重的問題。

不過，好處在於可以透過相機與鏡頭的組合，獲得更細膩、精緻的影像表現，同時在後製剪輯時的縮放、裁剪容許範圍較高，對於有更進一步剪輯創作需求情況較為有利。

而使用OSMO系列手持穩定器進行拍攝時，最大優勢自然是輕便、快速拆裝，而拍攝內容也能更直覺透過手機app完成剪輯後分享，但缺點則在於手機拍攝細節相對有限。

▲以DJI RS 3 Mini對比DJI配合手機使用的OSMO系列手持穩定器

兩種使用模式其實沒有絕對好壞，主要還是看個人拍攝使用需求，以及實際合適拍攝方式，例如個人旅行時，攜帶OSMO系列手持穩定器與手機拍攝模式會輕便許多，同時也能避免在旅行過程花費太多時間拆裝，除非有特定拍攝目的。

▲配合手機使用的OSMO系列手持穩定器具備輕巧、快速拆裝，以及方便隨身攜帶的使用特性，同時拍攝後的內容即可快速透過手機編輯、分享，甚至也能透過電腦進行後續剪輯，但缺點就是透過手機拍攝影像，相比相機可能會少了一些真實景深、色彩表現等細節

▲透過DJI RS 3 Mini加上相機的組合，相比過往專業級別穩定器確實可省下不少手持力氣，同時多數使用功能也幾乎與RS 3相近，對於多數業餘創作者已經十分足夠，但依然會有不容易攜帶、重量偏重的問題

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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