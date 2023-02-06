開箱影片／三星Galaxy S23 Ultra「主鏡頭超有料」 3重點實測驚：這才是8K錄影

三星（Samsung）今公布台灣版Galaxy S23系列價格，更讓星粉期待。YouTube頻道「邦尼幫你」搶先開箱旗艦款「Galaxy S23 Ultra」，表示今年S23 Ultra依舊延續Note系列，但外型「更為方正」，「要叫它Note 23 Ultra我也是不反對」，邊緣握感佳，並調整曲面邊緣設計，更適合S pen書寫。另外螢幕採用康寧大猩猩 Victus 2玻璃，標榜可在1公尺高的混凝土等尖銳地面撞擊不會碎裂。

三星Galaxy S23 Ultra推出4色（深林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠）可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

S23系列推出4色，「邦尼幫你」認為這次的綠色有秋冬氣息，時尚感強；雖然表示今年三星手機規格差不多，但S23 Ultra「主鏡頭很有料」，2億畫素主鏡頭最讓外界驚訝，改善以往對焦卡卡的痛點，提升對焦速度、更好的OIS光學防手震，實測把舊款S22 Ultra與新版S23 Ultra手機左右搖晃，明顯感受到S23 Ultra呈現畫面未有太大晃動之狀況，低光源也依舊表現佳。

三星Galaxy S23 Ultra擁有更好的OIS光學防手震，實測把舊款S22 Ultra與新版S23 Ultra（右）手機左右搖晃，明顯感受到S23 Ultra呈現畫面未有太大晃動之狀況，低光源也依舊表現佳。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

S23 Ultra錄影支援8K 30fps，雖然「邦尼幫你」認為一般用戶用不太到此功能，但實測後發現，使用8K 30fps錄影相當流暢許多，畫面更廣、裁切更少，讓他讚賞「這才是可以用的8K」。

實測三星Galaxy S23 Ultra的8K 30fps效果（上），發現畫面更廣、裁切更少，畫面也更流暢。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

Galaxy S23 Ultra 旗艦級再突破 螢幕尺寸：6.8吋、康寧大猩猩 Victus 2玻璃 機身尺寸：163.4 x 78.1 x 8.9 mm 解析度：3088 x 1440 螢幕更新率：120Hz 處理器：Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 鏡頭：前鏡頭1200萬畫素、1200萬畫素超廣角鏡頭、2億畫素廣角鏡頭、1000萬畫素雙變焦鏡頭 電池：5000mAh 防水：IP68 顏色：墨竹綠、深林黑、夜櫻紫和曇花 儲存空間：256GB／512GB／1TB 特色：附S pen YouTube頻道「邦尼幫你」搶先開箱旗艦款「Galaxy S23 Ultra」，表示今年S23 Ultra依舊延續Note系列，但外型「更為方正」。「（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

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