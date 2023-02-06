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開箱影片／三星Galaxy S23 Ultra「主鏡頭超有料」 3重點實測驚：這才是8K錄影

聯合新聞網／ 綜合報導
三星Galaxy S23 Ultra調整曲面邊緣設計，更適合S pen書寫，而螢幕採用康寧大猩猩 Victus 2玻璃，標榜可在1公尺高的混凝土等尖銳地面撞擊不會碎裂。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
三星Galaxy S23 Ultra調整曲面邊緣設計，更適合S pen書寫，而螢幕採用康寧大猩猩 Victus 2玻璃，標榜可在1公尺高的混凝土等尖銳地面撞擊不會碎裂。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

三星Samsung）今公布台灣版Galaxy S23系列價格，更讓星粉期待。YouTube頻道「邦尼幫你」搶先開箱旗艦款「Galaxy S23 Ultra」，表示今年S23 Ultra依舊延續Note系列，但外型「更為方正」，「要叫它Note 23 Ultra我也是不反對」，邊緣握感佳，並調整曲面邊緣設計，更適合S pen書寫。另外螢幕採用康寧大猩猩 Victus 2玻璃，標榜可在1公尺高的混凝土等尖銳地面撞擊不會碎裂。

三星Galaxy S23 Ultra推出4色（深林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠）可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
三星Galaxy S23 Ultra推出4色（深林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠）可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

S23系列推出4色，「邦尼幫你」認為這次的綠色有秋冬氣息，時尚感強；雖然表示今年三星手機規格差不多，但S23 Ultra「主鏡頭很有料」，2億畫素主鏡頭最讓外界驚訝，改善以往對焦卡卡的痛點，提升對焦速度、更好的OIS光學防手震，實測把舊款S22 Ultra與新版S23 Ultra手機左右搖晃，明顯感受到S23 Ultra呈現畫面未有太大晃動之狀況，低光源也依舊表現佳。

三星Galaxy S23 Ultra擁有更好的OIS光學防手震，實測把舊款S22 Ultra與新版S23 Ultra（右）手機左右搖晃，明顯感受到S23 Ultra呈現畫面未有太大晃動之狀況，低光源也依舊表現佳。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
三星Galaxy S23 Ultra擁有更好的OIS光學防手震，實測把舊款S22 Ultra與新版S23 Ultra（右）手機左右搖晃，明顯感受到S23 Ultra呈現畫面未有太大晃動之狀況，低光源也依舊表現佳。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

S23 Ultra錄影支援8K 30fps，雖然「邦尼幫你」認為一般用戶用不太到此功能，但實測後發現，使用8K 30fps錄影相當流暢許多，畫面更廣、裁切更少，讓他讚賞「這才是可以用的8K」。

實測三星Galaxy S23 Ultra的8K 30fps效果（上），發現畫面更廣、裁切更少，畫面也更流暢。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
實測三星Galaxy S23 Ultra的8K 30fps效果（上），發現畫面更廣、裁切更少，畫面也更流暢。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

Galaxy S23 Ultra 旗艦級再突破

螢幕尺寸：6.8吋、康寧大猩猩 Victus 2玻璃

機身尺寸：163.4 x 78.1 x 8.9 mm

解析度：3088 x 1440

螢幕更新率：120Hz

處理器：Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

鏡頭：前鏡頭1200萬畫素、1200萬畫素超廣角鏡頭、2億畫素廣角鏡頭、1000萬畫素雙變焦鏡頭

電池：5000mAh

防水：IP68

顏色：墨竹綠、深林黑、夜櫻紫和曇花

儲存空間：256GB／512GB／1TB

特色：附S pen

YouTube頻道「邦尼幫你」搶先開箱旗艦款「Galaxy S23 Ultra」，表示今年S23 Ultra依舊延續Note系列，但外型「更為方正」。「（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
YouTube頻道「邦尼幫你」搶先開箱旗艦款「Galaxy S23 Ultra」，表示今年S23 Ultra依舊延續Note系列，但外型「更為方正」。「（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

三星 Galaxy S23 開箱 手機 Samsung

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