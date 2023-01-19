圖文開箱／Sony高級版無線控制器「DualSense Edge」動手玩 止滑感佳、重量變重了

Sony確定將於今年1月26日正式開放銷售的DualSense Edge無線控制器，筆者在稍早時候於簡短時間內進行體驗，並且透過《決勝時刻：現代戰爭II 2022》、《戰神：諸神黃昏》，以及《跑車浪漫旅7》等不同類型遊戲進行操作體驗，藉此了解Sony在此款全新無線控制器的設計細節。

如同先前Sony說明，DualSense Edge無線控制器基本上呼應諸多重度玩家需求，亦即在與DualSense無線控制器相同體型之下，加入更多符合遊玩的設計，因此也讓DualSense Edge無線控制器維持相同符合人體工學持握感受，雖然重量重了一些，卻可讓更多操作體驗變得更細膩、更多元，藉此對應不同遊戲使用需求。

▲DualSense Edge無線控制

DualSense Edge無線控制器最大差別，在於採用黑色方向鍵、黑色按鍵，以及黑色觸控板設計，同時黑色觸控板上更能清楚看見PlayStation經典「◻︎」、「▵」、「✕」與「○」符號。

另外，頂部扳機按鍵加入3段式可調行程，背面則加入可額外安裝撥式按鍵設計，類比搖桿則是改為可拆卸模組，搖桿本身更可拆換對應不同形式、長度版本，底部則是加入左右兩組可快速呼叫DualSense Edge無線控制器設定的Fn按鍵。

▲採用黑色方向鍵、黑色按鍵，以及黑色觸控板設計，同時黑色觸控板上更能清楚看見PlayStation經典「◻︎」、「▵」、「✕」與「○」符號

▲整體設計與DualSense無線控制器相似，但重量略增加

▲頂部扳機按鍵加入3段式可調行程

▲底部加入左右兩組可快速呼叫DualSense Edge無線控制器設定的Fn按鍵

▲類比搖桿改為可拆卸模組

▲模組化設計的類比搖桿

▲提供可拆換配件

▲類比搖桿提供兩種高度、兩種形式的設計，直接拔起即可進行拆換

▲背面可拆換撥式按鍵配件則是透過磁吸方式固定，可對應不同使用習慣

▲可針對不同使用需求安裝不同形式撥式按鍵

而在人體工學設計部分，DualSense Edge無線控制器在握把部分加入具備導溝功能的分線設計，藉此讓容易有手汗的使用者，搭配內側止滑材質增加整體持握穩定性。

▲在握把部分加入具備導溝功能的分線設計，藉此讓容易有手汗的使用者，搭配內側止滑材質增加整體持握穩定性

另一方面，除了對應無線連接使用模式，DualSense Edge無線控制器更針對有線使用方式，額外提供強化連接強度的配件，避免連接線在遊玩過程意外脫落。

▲強化連接強度的配件

▲避免連接線在遊玩過程意外脫落

至於在按鍵自訂功能部分，DualSense Edge無線控制器可在機身上紀錄最多3組設定值 (PlayStation 5主機則可額外存放30組)，並且可配合控制器底部的Fn鍵快速啟動設定介面，並且直覺切換不同設定值，無須額外退出遊戲進行設定。同時，在快速啟動設定介面中，若使用者同時將耳機與控制器連接，一樣能快速調整音量與麥克風收音效果。

▲玩家可自行定義不同按鍵對應功能，但目前仍無法設定複數的組合按鍵

▲配合Fn鍵與不同按鍵組合快速切換個別的設定值

自訂功能部分，則包含可自行設定按鍵功能配置、類比搖桿盲區調整、震動強度調整，以及扳機震動強度調整等，而Sony方面也提供多組預設設定值，讓使用者能直接套用在不同遊戲使用。搭配類比搖桿配件更換、扳機按鍵行程調整，以及配合使用底部可額外安裝撥式按鍵，藉此讓使用者能以更豐富的操作體驗挑戰遊戲。

▲調整類比搖桿靈敏度與盲區

▲透過內建設定值快速切換不同遊戲操作設定

▲可調整扳機按鍵觸發位置

收納盒設計部分，除了可收納DualSense Edge無線控制器本體、以編織材質包覆的連接線，更可收納可供拆換的類比搖桿配件、兩種可額外安裝撥式按鍵，以及連接線固定配件，同時收納盒頂部更可透過開孔設計，在收納狀態下透過有線方式幫DualSense Edge無線控制器充電。

▲DualSense Edge無線控制器收納盒

▲背後開孔設計，方便玩家在DualSense Edge無線控制器收納時，維持以有線方式繼續幫控制器充電

▲將DualSense Edge無線控制器放入收納盒的狀態

簡短體驗心得

如果習慣使用DualSense無線控制器的話，使用DualSense Edge無線控制器應該不會有太大問題，但重量確實明顯會增加一些，對於女性玩家或許會成為一點負擔，但新設計的止滑手感確實不錯，同時也不會過於突兀。

▲DualSense Edge無線控制器

按鍵設定可以依照個人習慣調整，同時也能配合底部可拆換撥式按鍵增加操作按鍵配置彈性，但可惜仍無法加入組合按鍵設定，可能僅能在配合Windows PC裝置使用時，透過第三方軟體進行設定。而可透過底部Fn鍵快速呼叫設定介面，藉此快速切換不同按鍵設定值，或是調整耳機音量，在遊玩過程相當方便。

至於底部撥式按鍵是否方便，其實會看個人操作習慣，但是可以增加更多操作彈性會是其優勢。而扳機按鍵增加3段行程可調、類比搖桿可拆換不同形式、長度版本，對於習慣使用控制器遊玩格鬥類遊戲、賽車類遊戲的玩家而言，在招式指令輸入，或是過彎轉向操作體驗都會有相當明顯改善，甚至在第一人稱射擊遊戲也能透過縮短扳機按鍵觸發行程，藉此提升開槍射擊速度。

▲DualSense Edge無線控制器

另外，Sony將類比搖桿改為可更換模組設計，最大好處是可將容易損壞的類比搖桿快速更換，未來或許也會針對不同玩家需求提供加入不同阻尼感，或是類比搖桿可對應更大推動角度的設計，甚至連裝飾面板都有可能推出不同更換配件版本，但主要還是看Sony日後是否有意往此方向發展。

▲將類比搖桿改為可更換模組設計，最大好處是容易更換維修，Sony未來或許會提供不同規格版本，對應不同遊玩使用需求

除了Sony自行打造的DualSense Edge無線控制器，目前市場也有包含Razer在內第三方業者打造的控制器產品，除了加入按鍵可自定義設計，更針對左右類比搖桿加入可拆換設計，而背面同樣配置自定義按鍵，而左右扳機按鍵則是各增加一組自定義按鍵，讓玩家能針對需求設定對應按鍵功能，同時也提供更多選擇。

DualSense Edge無線控制器預計在1月26日正式開放銷售，建議售價為199美元，台灣市場售價為新台幣6480元。

▲DualSense Edge無線控制器

跟DualSense無線控制器比較

▲左為DualSense無線控制器，右為DualSense Edge無線控制器，兩者在外觀幾乎僅差別在按鍵與觸控板配色不同

▲左為DualSense Edge無線控制器，右為DualSense無線控制器

▲左為DualSense無線控制器，右為DualSense Edge無線控制器

▲左為DualSense Edge無線控制器，右為DualSense無線控制器

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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