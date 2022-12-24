小米證實集團總裁王翔將於年底卸任 將由資深副總裁盧偉冰接手其職務

小米內部宣布，小米總裁王翔將於今年底卸任，其職位將由資深副總裁盧偉冰接任。

王翔過去曾任Qualcomm資深副總裁與大中華地區總裁，負責大中華地區業務營運，以及中國地區晶片業務與客戶支持工作，更早則在Motorola、Lucent Technologies等公司任職，並且在2015年7月加入小米，後續則在2019年勝任集團總裁，同時也將小米品牌帶到全球超過100個國家地區。

而王翔卸任之後，將由過去曾在天宇朗通、金立、誠壹科技等企業任職的盧偉冰接任其職位。

除了王翔卸任消息，小米也宣布共同創辦人洪鋒及王川也將從今年底從一線位置卸任，並且將繼續以共同創辦人身分於合夥人委員會繼續協助推動小米品牌策略發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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