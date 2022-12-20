開箱影片／白色鍵鼠激購買慾！ROG Falchion Ace鍵盤觸控板便捷 Gladius III Wireless AimPoint滑鼠手感飽滿

3C產品披上白色外觀是否有種購買的魔力？YouTube頻道「邦尼幫你」日前開箱ROG白色鍵盤、滑鼠系列，ROG Falchion Ace為65%的68鍵有線鍵盤，這次推出白色版本，有紅軸、茶軸和青軸可選擇，為懸浮設計，白鍵盤配上顏色金屬蓋板，配上RGB燈效，每個鍵盤都被RGB燈光包覆著；側邊有觸控板可上下滑動或點選調整音量，配合RGB燈效更是科技感十足。此外，Type-C接孔也分成左右兩個，可接上2台PC切換，相當方便。ROG Falchion Ace定價2990元。

ROG Falchion Ace配上RGB燈效，每個鍵盤都被RGB燈光包覆著。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

ROG Falchion Ace側邊有觸控板可上下滑動或點選調整音量，配合RGB燈效更是科技感十足。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

另一款白色滑鼠為ROG Gladius III Wireless AimPoint，尺寸設定在「大眾位置」，手感飽滿，不管是一般玩家或是遊戲玩家，日常使用相當順手。該款為無線滑鼠，有RF 2.4G、藍牙、有線3種模式可使用，重量僅79克，採用ROG SpeedNova無線傳輸技術，不僅讓續航力最高來到143小時，延遲性低、降低無線干擾，誠意滿滿。「邦尼幫你」提醒，挑選滑鼠要把酷炫功能擺一邊，「到現場摸（實物）一下，合手才是真理喔。」ROG Gladius III Wireless AimPoint定價3490元。

ROG Gladius III Wireless AimPoint，尺寸設定在「大眾位置」，手感飽滿，不管是一般玩家或是遊戲玩家，日常使用相當順手。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

ROG Falchion Ace科技感十足

【連結方式】USB 2.0 【尺寸】60%，305.79 x 101 x 37.5mm 【顏色】White 【重量】ABS為593克、PBT為599克 【軸體】紅軸、茶軸和青軸 ROG Falchion Ace有2個Type-C接孔也，可接上2台PC切換，相當方便。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

ROG Gladius III Wireless AimPoint 順手好用

【連結方式】USB 2.0、Bluetooth 5.1、RF 2.4GHz 【尺寸】123 x 68 x 44 mm 【重量】79克 【顏色】Black / Moonlight White 【感應技術】ROG AimPoint sensor 【解析度】100~36000 DPI 【續航力】2.4GHz mode：最高119小時／Bluetooth 5.1 mode：最高143小時 ROG Gladius III Wireless AimPoint有RF 2.4G、藍牙、有線3種模式可使用，重量僅79克，配件也給「大全配」，誠意滿滿。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

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