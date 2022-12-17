圖文開箱／帶著Pixel 7 Pro去旅行 相機拍攝效果是否夠神？

Google在今年10月揭曉，同時很快在台灣市場推出的Pixel 7系列手機，筆者藉由近期接連在海外採訪之際，透過Pixel 7 Pro相機進行隨手抓拍。

先簡單回顧Pixel 7系列硬體規格，其中在Pixel 7搭載6.32吋、Full HD+、支援90Hz畫面更新率的顯示螢幕，機身相比Pixel 6更窄一些，並且搭載Google Tensor G2自製處理器與Titan M2安全晶片，搭載8GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量，電池容量則從Pixel 6的4616mAh縮減為4355mAh，但強調仍可對應最長3天電力續航表現，相機則搭載1080萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，顏色則提供曜石黑、香茅綠與雪花白。

而Pixel 7 Pro則搭載6.7吋、Quad HD+、支援120Hz畫面更新率，最高亮度可達1500 nits的LTPO低耗電OLED顯示螢幕，同樣搭載Google Tensor G2自製處理器與Titan M2安全晶片，搭載12GB記憶體，同樣搭配128GB或256GB儲存容量，電池容量則維持5000mAh，相機則搭載1080萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，額外加上4800萬畫素遠焦鏡頭，對應4.8倍光學變焦，最高可對應30倍混合變焦，顏色則提供曜石黑、霧灰色與雪花白。

▲Google Pixel 7 Pro正面採用雙側曲面螢幕，以及中央置頂開孔設計的視訊鏡頭

在藉由Tensor G2自製處理器提高人工智慧運算效能部分，Google表示能讓使用者更方便地使用語音識別、文字轉換，甚至讓使用者能更方便使用電話功能，或是拍攝更精美的自拍照。另外，藉由人工智慧技術分析使用者使用手機習慣，Pixel 7系列更可讓手機效能與電力使用效率進行最佳化，讓手機電池續航能維持最長時間表現，特定情況甚至可對應長達3天連續使用時間。

但可惜是，目前在通話功能中藉由Call Screen功能協助過濾詐騙、騷擾電話，或是藉由Google Assistant數位助理服務幫忙接聽電話的功能，目前僅先在美國境內等地區提供使用，暫時未在台灣市場開放，但同樣可藉由Titan M2處理器確保手機資訊安全。

▲搭配原廠保護殼使用

▲同樣標榜以Tensor G2處理器提升人工智慧運算，不特別強調其運算效能表現

不過，在拍照功能部分強調可大幅提升低光環境拍攝成像效率，並且能透過人工智慧方式消除照片模糊情況，在錄影過程更加入電影運鏡般的散景效果等功能，以及確保自然色調拍攝表現，則是可在台灣地區使用。

而在近期針對Pixel系列機種釋出更新部分，Google也在台灣地區推出的Pixel 7系列增加Google One VPN服務與全新整合的安全性與隱私設定，同時更加入清晰通話功能。在錄音工具則是增加全新講者標籤功能，會自動識別不同講者，並且針對不同對話段落加上個別標籤作為識別，但目前僅限用於英文對話內容。

▲Google Pixel 7 Pro賣點之一仍是在其相機拍攝表現

而在額外搭載長焦鏡頭設計的Pixel 7 Pro中，Google更以人工智慧打造Super Res Zoom超解像縮放功能，讓使用者能輕易使用2倍、5倍或10倍變焦，甚至長達30倍的混合變焦效果，並且透過穩定技術紀錄清晰遠焦影像，更在超廣角鏡頭加入微距拍攝自動對焦 (Macro Focus)，至於Pixel 7也能藉由超解像縮放功能對應清晰的數位變焦拍攝效果。

另一方面，Google也強調此次推出的Pixel 7系列也採用大量回收材質製作，同時盒裝設計也採用環保、可回收材質，藉此降低對環境影響。作業系統則採用原生Android 13，同時Google更保證4年作業系統更新保證，讓使用者能在購機後未來4年內持續獲得Google軟體更新與相關技術支援，藉此確保完善的使用體驗。

Pixel 7 Pro相機拍攝表現： (原圖檔大小縮減為二分之一)

以實際拍攝來看，這次在Pixel 7 Pro相機拍攝結果的影像發色表現相當自然，其中自然也得利於Google在影像色調呈現更貼近真實，光線明暗表現也更趨近人眼所看見狀況。

廣角、超廣角、長焦拍攝比較： (原圖檔大小縮減為二分之一)

近距離拍攝比較： (原圖檔大小縮減為二分之一)

快速動態拍攝： (原圖檔大小縮減為二分之一)

夜間星空拍攝： (右圖為開啟星空模式拍攝)

動態錄影拍攝：

Pixel 7 Pro、iPhone 14 Pro Max、Galaxy S22 Ultra手持拍攝比較： (由左至右排列)

三款手機拍攝表現來看，Pixel 7 Pro與Galaxy S22 Ultra拍攝結果更貼近自然，而iPhone 14 Pro Max則在部分情況則是顯得過分強調溫潤色彩，導致一些色調會偏黃、偏紅，但Galaxy S22 Ultra在特定情況下會顯得將高光部分拉得太亮。

Pixel 7 Pro、iPhone 14 Pro Max、Galaxy S22 Ultra超廣角拍攝： (由左至右排列)

Pixel 7 Pro、iPhone 14 Pro Max、Galaxy S22 Ultra廣角拍攝： (由左至右排列)

Pixel 7 Pro、iPhone 14 Pro Max、Galaxy S22 Ultra3倍長焦拍攝： (由左至右排列)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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