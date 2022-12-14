圖文開箱／「升級」後的AirPods Pro 2 降噪改進、隔離外界聲音效過更好

相較2019年推出的AirPods Pro，蘋果終於在今年秋季發表會上公布後繼產品AirPods Pro 2，同時也在日前在台灣市場推出，而筆者也花了一些時間進行體驗，看看這款「升級」後的後繼產品有什麼不同。

與前一代版本最大差異在於降噪演算法改進

乍看之下，AirPods Pro 2與前一版AirPods Pro幾乎沒有太大差異，不僅耳機可以互換放進前後兩版的收納盒，就連AirPods Pro 2的收納盒也能沿用對應前一版的保護殼配件，只是可能就沒有辦法使用AirPods Pro 2增加的吊帶孔。

▲AirPods Pro 2實際盒裝

▲充電盒設計幾乎與前一代版本相同

▲可直接沿用AirPods Pro相容保護殼配件，但就無法使用新增加的吊帶孔

▲充電盒可直接放入前一代版本 (右)的耳機，但前後兩個版本耳機設計差異可從頂端分辨

而此次更新，最主要是針對主動降噪功能進行改進，同時更針對耳孔相對較小的用戶族群額外提供XS尺寸的入耳式耳塞配件，至於新增加的吊帶孔則是因應許多人習慣將AirPods Pro搭配配件吊掛在背包或是褲頭隨身攜帶，因此蘋果原廠就自行增加這樣的設計，同時也推出蘋果原廠吊帶配件，但不少人應該還是會額外使用保護殼配件，或是頸帶吊掛使用。

▲底部增加播放更大聲音的擴音孔，在充電時會發出聲音，或是透過「尋找」功能發聲，方便使用者尋找，右側則是吊帶孔設計

▲此次在耳塞配件新增加更小的XS尺寸，而連接線則維持以橡膠材質披覆的Lightning to USB-C連接線

在硬體部分，AirPods Pro 2採用新版H2晶片，藉此提升降噪處理運算能力，從蘋果提供數據顯示，AirPods Pro 2可在每秒處理48000次環境聲音，藉此過濾聆聽過程非必要的噪音內容，而相比前一版AirPods Pro，蘋果更在AirPods Pro 2大幅改善開啟主動降噪模式時，部分使用者可能會伴隨感受的耳鳴感，同時也強化外界聲音隔離效果，讓使用者能在多數吵雜環境聆聽清晰音樂聲。

不過，相較主動降噪功能是多數同類型耳機產品都會具備功能，如何讓越來越多耳機都會搭載的環境通透模式變得更加自然，真的就看各家耳機業者設計功力。

▲此次同樣在狹小空間加入更進一步的降噪功能

相比前一代AirPods Pro開啟環境通透模式時，可能會有誤判情況，例如下樓梯時的腳步聲可能會因此變得格外明顯，或是特定金屬碰撞聲也會變得較為尖銳，AirPods Pro 2顯然藉由H2晶片演算能力做了不少改善，對於特定聲音判定精準度也較高，因此能讓環境通透模式表現更加自然。

至於此次增加的適應性通透模式，則是可以針對環境中途來的巨大噪音影響降低，藉此達成保護聽力效果，同時也能避免使用者被突來聲響嚇到的情況。以蘋果公布數據顯示，適應性通透模式大約可消除高達20分貝以上噪音，因此對於經常在路上配戴耳機聆聽音樂的情況，多少可以達到保護聽力效果。

加入空間音訊設計，但未提升解析音質表現

另外，此次更新不意外地也加強空間音訊使用體驗，搭配具備TrueDepth相機 (即支援Face ID功能)的iPhone機種時，即可利用相機拍攝臉部頭型與耳朵外型，過程有點類似其他品牌耳機透過自拍等方式掃描耳型的作法，藉此建立更準確的個人化空間音訊，讓空間感呈現效果會更貼近個人最佳聆聽距離。

▲透過「設定」—「藍牙」項目中的AirPods Pro選項進行更進一步的設定，同時也能測試耳塞服貼程度

▲在個人化空間音訊設定中，會要求使用者透過具備TrueDepth相機的iPhone機種進行自拍，藉此確認使用者的頭型與耳朵相對距離

但比較可惜的部分，AirPods Pro 2依然未支援主流Hi-Res高解析音訊，主要還是對應蘋果自有高解析音質格式，但以蘋果結合自有Apple Music的音樂聆聽體驗為主的設計，似乎也相對合理，因此這次主要還是聚焦在整體使用功能的改進，而非僅聚焦在因人而異的高解析音訊聆聽感受。

加入更彈性的充電選項

在此次充電盒設計方面，除了加入吊帶孔設計，同樣也支援無線充電與MagSafe磁吸充電，另外也加入能以Apple Watch充電配件補充電力的設計，藉此增加其充電便利性。而跟AirPods 3一樣，AirPods Pro 2也搭載U1晶片，方便使用者透過「尋找」 (Find My)功能進行定位之外，充電盒上也增加擴音孔設計，藉此讓AirPods Pro 2可發出明顯播放聲響，讓使用者更容易找到遺失AirPods Pr 2的位置。

▲透過「尋找」定位不慎遺失的AirPods Pro 2

內建擴音孔在AirPods Pro 2接上無線充電配件，或是連接MagSafe磁吸充電器時，同時也會發出播放聲響，藉此讓使用者能確認AirPods Pro 2是否放在正確的充電位置。不過，底部充電孔仍維持採用Lightning，並未跟進改為USB-C。

其他更新部分，還包含AirPods Pro 2的充電盒也加入IPX4等級防水設計，因此在一般下雨情況下仍可抵禦雨水潑灑情況，但盡量還是避免雨水進一步浸透到充電盒內部。

小結

AirPods Pro 2的整體更新，基本上是以前一代AirPods Pro為基礎強化，並且著重在降噪功能提升，例如改主動降噪，以及通透模式下的聲音過濾演算法，同時也透過適應性通透模式適時保護使用者聽力，而充電盒也做了部分調整，包含增加方便配戴吊帶的吊帶孔設計、加入更方便的MagSafe磁吸充電與定位尋找功能，聲音部分更提高空間音訊體驗感受。

雖然對於原本希望蘋果能帶來更高音質呈現的使用者而言，可能會有些失望，但其實對於原本習慣使用AirPods Pro的使用者來說，其實是做了不少操作使用感受提升。

▲AirPods Pro 2

AirPods Pro與AirPods Pro 2外觀比較：

▲AirPods Pro 2 (左)與AirPods Pro (右)的充電盒外觀幾乎一樣

▲上蓋開啟後的外觀

▲AirPods Pro 2 (左)與AirPods Pro (右)的耳機外觀差異

▲充電盒底部差異主要在於AirPods Pro 2 (左)增加擴音孔設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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