開箱影片／DJI Mini 3無人空拍機2萬元值得嗎？測5級抗風能力

DJI 大疆創新在 2022 年 5 月下旬發表 Mini 3 Pro，延續 Mini 系列的輕巧，更強調動力和避障功能，是 249公克的旗艦空拍機，只是光單機就要 2 萬元的價格讓部分玩家遲疑。

如果你的預算沒那麼高，「DJI Mini 3」很適合成為口袋名單，只是到底 Mini 3 和 Mini 3 Pro 到底差在哪裡？遇到強風時能不能穩定拍攝？就讓我們趕快開箱，並且進行實飛測試，看它是否有機會成為新一代性價超高的新手空拍機！

圖文心得分享

這次開箱的 DJI Mini 3 搭配 DJI RC 螢幕遙控器，官方售價是新台幣 21,490 元。這價格對比搭配同款遙控器的 DJI Mini 3 Pro 要價 28,020 元，立刻便宜 6,500 元，相對比較實惠一些，只是這也代表 Mini 3 會少了一些 Pro 版的功能。

產品及資料來源：DJI

小小一盒的 DJI Mini 3 包裝內容物不少，有最重要的 Mini 3 空拍機、 DJI RC 螢幕遙控器、備用螺旋槳、螺絲起子 、Type-C to Type-C PD 快充線、說明書。

產品及資料來源：DJI

為了保護 Mini 3 的雲台和鏡頭，DJI 在機身上有安裝專用的雲台保護鎖扣，讓我們不需要再特別去買保護鏡頭的配件。

至於主要規格如下：

尺寸：

摺疊：長 148 毫米，寬 90 mm、高 62 mm

展開（包括槳葉）：長 251 mm、寬 362 mm、高 72 mm

軸距：247 mm

最長飛行時間：

智慧飛行電池：38 分鐘

長續航智慧飛行電池：51 分鐘

最長續航里程：

智慧飛行電池：18 公里

長續航智慧飛行電池：25 公里

最大抗風速度： 10.7 公尺/秒（5 級風）

感知系統：下視

穩定系統 3 軸機械雲台（俯仰、橫滾、平移）

圖傳系統：DJI O2

相機鏡頭：1/1.3 英吋、最高 1200 萬像素、24 mm、f/1.7、視角 82.1°

影像解析度：4K、2.7K、1080P

網路：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、藍牙 5.2

電池：

智慧飛行電池：2453mAh

長續航智慧飛行電池：3850mAh

支援記憶卡：UHS-I Speed Grade 3 及以上記憶卡

Mini 3 無人機最大的優點是搭配「標準電池」的重量僅 249 公克，在台灣不需要註冊登記就能自由飛行，不過飛行時要注意，依規定最高飛行高度不得超過地面或水面 400 呎（約 120 公尺），飛行範圍只能在飛行駕駛的半徑 900 公尺並且必須在視距範圍 300 公尺，最重要的是飛行地點必須是可飛航區域，詳細地區限制可以透過 App 查詢。

產品及資料來源：DJI

產品及資料來源：DJI

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Mini 3 空拍機後側有 USB C 充電連接埠和 Micro SD 記憶卡插槽，DJI 官方建議記憶卡規格至少必須是 UHS-I Speed Grade 3 ，推薦記憶卡包括以下 10 款：

SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC

SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC

SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC

Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC

Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC

充電接口下方就是電池，第一次開機之前需要先把電池拆下來進行充電才能喚醒電池。Mini 3 的電池拆卸相當輕鬆簡單，只需要兩隻指頭按下去就能抽出來了。

Mini 3 標準智慧飛行電池的看起來有點大，重量卻超輕盈，和體型相反，很難想像這顆電池可以提供 38 分鐘的飛行時間。

如果覺得 38 分鐘的飛行時間不夠的話，可以選擇大電量的「長續航智慧飛行電池」，但是長續航電池裝在無人機裡的重量會超過 250 公克、來到 290 公克，這會超過免註冊的範圍了。

產品及資料來源：DJI

產品及資料來源：DJI

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不同於 Mini 3 Pro 有前視、後視、下視定位等多重感應系統，Mini 3 只有下視感應，精確測距範圍 0.5 公尺 至 10 公尺左右。

鏡頭的部分，DJI Mini 3 的影像系統模組比 DJI Mini 2 更好，搭載 1/1.3 英寸、支援雙原生 ISO 及 HDR 技術的影像感測器，支援拍攝 4K HDR 影片，也具有 DJI 一鍵短片功能，有漸遠、螺旋、沖天、環繞、彗星共五種拍攝模式。三軸機械雲台設計，支援俯仰、橫滾、平移，不只能橫向拍攝影像，還支援無裁切的直立拍攝。

只不過要注意的是，帶著 DJI Mini 3 出門飛行時，要特別注意下雨，因為 Mini 3 「不防水」，所以當下雨時要盡快返航，避免機身淋雨。

接著，讓我們看看 DJI RC 螢幕遙控器！過去的 DJI 遙控器需要搭配手機並接上線才能使用，有時候連線會斷線，螢幕顯示有時候會不好控制，還要擔心手機電力不足，如今有附螢幕的遙控器真的很方便，而且可以達到 DJI O2 圖傳功能。

產品及資料來源：DJI

DJI RC 螢幕遙控器的下方有 USB C 連接埠，還有個防水蓋下方也有 Micro SD 記憶卡插槽和另一個連接埠，這裡的記憶卡可以儲存遙控器上的畫面。

產品及資料來源：DJI

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遙控器機背的左右握把旁各有一個自定義按鈕，還有搖桿旋鈕。

產品及資料來源：DJI

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遙控器上方則是有快速拍照和攝影按鈕，設計上很直覺很貼心。

整體來說，DJI Mini 3 不只延續輕巧、好攜帶的優點，相機鏡頭和續航力比前一代 DJI Mini 2 更好，又支援直拍、橫拍，還具備數位變焦功能，雖然少了前視、後視避障功能，但價格上又比 DJI Mini 3 Pro 更加實惠、親民。

不僅如此，DJI Mini 3 最大抗風等級為 5 級，當東北季風來臨或風力稍強的時候，只要風速在每秒 10.7 公尺以下仍然可以持續飛行拍攝，儘管會有輕微抖動的狀態，但相機雲台會透過微調保持影像穩定。

產品及資料來源：DJI

抗風實測光是用文字可能無法令人信服，請大家觀賞柏青哥拍攝的完整 DJI Mini 3 開箱測試影片，透過影片看到 Mini 3 無人機實測飛行和 DJI RC 遙控器畫面，進而更加了解這款無人機，也請各位朋友們幫我們按讚、訂閱和分享三嘻行動哇的 YouTube 開箱影片唷！

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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