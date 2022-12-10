開箱影片／仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
蘋果（Apple）耳機AirPods Pro 2日前在台開賣，YouTube頻道「蘋果爹」將AirPods Pro 2與Sony WH1000XM4進行長時間試戴比較，表示AirPods Pro 2的降噪功能確實比1代提升許多，但仍不及Sony WH1000XM4；耳壓感似乎是因為機身調整緣故，佩戴上更加舒適舒服；音質上則是明顯比一代進步，帶來更多空間感，但純聽音樂的話，他仍會使用Sony WH1000XM4。
蘋果爹表示，在自適應通透模式上，AirPods Pro 2並未像發表會說的那般神奇，他建議若要保護聽力，仍要開降噪模式避免音樂聲音愈開愈大；新增滑動耳柄可以調整音量，「非常有感」，不必再去找手機操作。
充電盒底部多了揚聲器，僅管在外面車水馬龍的地方，透過「尋找」App時，仍可以聽到充電盒發出的聲音，另外，利用無線充電盤充電時，也會發出聲音，可確認「正在充電」，相當方便。他表示，若是純蘋果使用者，AirPods Pro 2仍是最佳選擇。AirPods Pro 2定價7490元。
AirPods Pro 2 充電盒也有晶片
【尺寸】耳機單個：30.9 x 21.8 x 24.0 mm／充電盒：45.2 x 60.6 x 21.7 mm
【重量】耳機單個：5.3克／充電盒：50.8克
【晶片】H2，MagSafe充電盒配備Apple U1晶片
【抗汗抗水】IPX4（AirPods Pro與充電盒）
【連線】藍牙5.3
【續航力】充電一次的聆聽時間最長6小時，搭配充電盒最長30小時
【特色】特製的長衝程Apple驅動單體、特製的高動態範圍放大器、主動式降噪、適應性通透模式、透氣系統可維持壓力均衡、個人化空間音訊具備動態頭部追蹤功能、適應性等化
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