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開箱影片／Google Pixel Watch導航「錶」現No.1、圓潤錶面科技感 可惜有1遺憾

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱Google Pixel Watch，被讚圓形錶面圓得相當科技又時尚。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱Google Pixel Watch，被讚圓形錶面圓得相當科技又時尚。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

能讓Google生態鏈更加完善的智慧手錶Google Pixel Watch來了！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱此物，該手錶提供金屬銀、香檳金2種錶殼，大讚圓形錶面圓得相當科技又時尚，鏡面錶殼包覆到3分之1，創造出無邊框之大視野，佩戴舒適度高，搭配Google「Wear OS by Google智慧型手錶」App就能進行快速配對，不過，Google Pixel Watch不支援蘋果（Apple）iOS系統。

阿貴表示，Google Pixel Watch不支援蘋果（Apple）iOS系統，有些可惜。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
阿貴表示，Google Pixel Watch不支援蘋果（Apple）iOS系統，有些可惜。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

阿貴認為，Google Pixel Watch在地圖導航上相當傑出，一般智慧型手錶僅提供文字化的導航，它採用圖像化導航方式，就跟手機一樣，可直接在手錶觀看路線資訊。Google Pixel Watch採用Fitbit程式，在運動模式上選項不多，需下載Google Fit App才有更多模式可選擇；雖然有血氧偵測及心電圖，但目前都未在台開放，相當可惜。Google Pixel Watch定價1萬900元起。

一般智慧型手錶僅提供文字化的導航，Google Pixel Watch採用圖像化導航方式，就跟手機一樣，可直接在手錶觀看路線資訊。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
一般智慧型手錶僅提供文字化的導航，Google Pixel Watch採用圖像化導航方式，就跟手機一樣，可直接在手錶觀看路線資訊。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Google Pixel Watch 錶面富時尚科技感

【尺寸】41 x 12.3 mm（不含錶帶）

【重量】36公克

【材質】錶殼：80%再生不鏽鋼／運動錶帶：觸感絲滑且具延展性的氟橡膠材質

【錶殼顏色】香檳金、金屬銀

【錶帶顏色】霧灰色、粉炭白、石墨黑

【版本】藍牙/Wi-Fi和4G LTE+藍牙/Wi-Fi

【電池】294 mAh

【續航力】24小時

【防水防塵】5 ATM

【特色】結合Fitbit數據（更詳細資訊須加入Fitbit Premium方案）、即時路線導航和互動式檢視畫面、心率追蹤、睡眠偵測、跌倒偵測等

Google Pixel Watch提供金屬銀、香檳金2種錶殼。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Google Pixel Watch提供金屬銀、香檳金2種錶殼。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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