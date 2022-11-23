開箱影片／漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷

蘋果（Apple）iPad 10和M2版iPad Pro無預警地在昨（22）日開賣，《聯合新聞網》也報導價格也比前代調漲不少，不少網友笑稱使用A14晶片的iPad 10價格不再是「入門款」，入手iPad 10如同被當盤子，但事實真的如此嗎？YouTube頻道「Linzin 阿哲」將它與iPad 9比較，並提及應注意之事。

YouTube頻道「Linzin 阿哲」表示，iPad全面漲價，iPad 10定價比iPad 9貴4000元，「已經沒任何一台全新iPad擁有以前那樣的『香度』。」認為iPad 9和iPad 10的CP值差不多，可以從窄邊框、活潑外型及立體聲喇叭等3個點觀察下手，若很在意這3個點，貴4000元的iPad 10就成為最佳選擇，至於為何不從處理器方面挑選，他稱處理器對多數人來說影響沒有那麼大，但在玩大型遊戲時，會明顯感受到iPad 10較突出。

iPad 10（右）捨棄實體Home鍵，螢幕尺吋為10.9吋，而iPad 9為10.2吋。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

至於iPad 9雖然便宜4000元，但螢幕較小、錄影最高只有1080P、僅底部有喇叭、處理器為A13、3.5mm耳機孔也仍存在，但外型可以算是「尊貴的iPad Pro色系」，只有銀色和太空灰。

阿哲開箱已改成Type-C接孔的iPad 10，對於只能用第一代Apple Pencil感到不解外，由於iPad 10為非全貼合螢幕，與iPad Pro的全貼合螢幕不同，「iPad 10就有一種螢幕面板稍微陷下去的感覺」，且iPad 10螢幕反光也相對嚴重，使用第一代Apple Pencil在螢幕上書寫時，也會感覺筆觸不會完全接觸在畫面上面，若這3點是致命點的話，並不建議購買iPad 10。

iPad 10（右）為非貼合螢幕，iPad Pro為全貼合螢幕，兩者相比之下，iPad 10螢幕反光較為明顯。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

iPad 10與iPad 9都為非貼合螢幕，使用第一代Apple Pencil在螢幕上書寫時，也會感覺筆觸不會完全接觸在畫面上面。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

「Linzin 阿哲」認為iPad 10（右）的拍照成效上明顯優於iPad 9。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

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