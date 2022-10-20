圖文開箱／Xperia 1 IV電競特仕版搭配Xperia Stream 玩Game火速散熱

Sony Mobile在今年9月揭曉的Xperia 1 IV Gamimg Edition電競特仕版，以及遊戲專屬配件Xperia Stream，確定將在台灣市場推出，筆者此次也實際體驗此款手機與配件設計，並且分析此款產品背後發展想法。

此次推出的Xperia 1 IV Gamimg Edition電競特仕版，將會搭配遊戲專屬配件Xperia Stream一同銷售，但後者也會以單獨配件形式銷售，並且能用於先前已經在市場銷售的Xperia 1 IV。

而Xperia 1 IV Gamimg Edition電競特仕版與先前推出的Xperia 1 IV主要差異，在於內建記憶體增加至16GB，儲存容量則提供512GB，而機身配件僅推出黑色款式，其餘設計與操作功能都與Xperia 1 IV相同，並未額外針對遊戲需求作額外客製化設計。

▲Xperia Stream與Xperia 1 IV電競特仕版，後者主要將記憶體容量增加至16GB，並且採用黑色調外觀設計

▲Xperia Stream可用於Xperia 1 IV電競特仕版，或是上半年推出的市售版Xperia 1 IV

▲Xperia Stream持握部位加入止滑紋路設計，中間則配置偌大的主動式散熱風扇

因此，重點還是在於此次同步推出的遊戲專屬配件Xperia Stream，標榜能以最高可達10200轉的主動式散熱風扇，直接對機身背面吹風驅熱，而底部更提供可連接外部電源的USB-C、RJ-45有線網路連接孔、HDMI顯示輸出，以及3.5mm耳機連接孔，讓使用者能在遊玩過程維持手機高效能輸出、維持電力運作，同時也能透過有線網路確保連線穩定，並且能將畫面送到外接螢幕呈現，或是透過連接設備轉存成影片檔案。

Xperia Stream可貼合Xperia 1 IV機身背面，能將空氣導流吹送到手機螢幕前方，形成從後方機身到前方螢幕的循環風流，藉此讓Xperia 1 IV更有效率地進行降溫。配合遊戲增強器介面設定，使用者可以自訂Xperia Stream的風扇轉速，藉此針對不同遊戲設定差異化散熱表現，或是自動開啟風扇驅熱。

▲Xperia Stream內側採特殊導流風孔設計，側面則透過USB-C介面與手機連接

▲底部提供可連接外部電源的USB-C、RJ-45有線網路連接孔、HDMI顯示輸出，以及3.5mm耳機連接孔

由於是針對Xperia 1 IV機身打造，因此Xperia Stream目前僅能用於Xperia 1 IV Gamimg Edition電競特仕版與Xperia 1 IV兩款手機。至於本身外型設計亦可當作「立架」使用，可方便將Xperia 1 IV放在桌上觀看影片。

▲透過底部平面設計，Xperia Stream亦可當作「立架」使用

▲包含Xperia 1 IV電競特仕版、Xperia Stream的組合

▲Xperia Stream型號為XQZ-GG01

為什麼Xperia Stream未搭載額外自定義按鍵設計？

依照Sony的看法，打造Xperia Stream配件最主要目的，其實是為了讓手機維持穩定效能輸出，同時主要是針對電競賽事需求打造，並非主要針對一般使用者需求打造，因此為了確保賽事操作公平性，並未額外加入可自定義按鍵設計，維持僅透過螢幕操作遊戲內容的使用模式。

而底部的多種連接埠設計，在實際使用可能多少還是會妨礙手部操作，未採用轉接配件簡化連接手機端的線材複雜度，藉此降低影響操作手感的原因，可能與為了確保各線材連接時不會因為節點增加，導致影響傳輸訊號有關。

▲透過Xperia Stream配件讓手機效能維持穩定

為什麼不打造一款專為遊戲設計的手機？

先前有不少傳聞指稱Sony計畫推出一款專為遊戲設計的手機，甚至可能歸類在Xperia PRO系列機種，但從此次推出的Xperia 1 IV電競特仕版來看，主要還是僅將記憶體容量增加至16GB，並且採用黑色調外觀設計，在遊戲應用部分主要還是配合內建遊戲增強器，以及Xperia Stream配件提升遊戲使用體驗。

▲Xperia 1 IV電競特仕版

從目前Sony產品規劃來看，主要還是聚焦在相機拍攝、攝影，以及音樂相關應用，至於今年推出的Xperia 1 IV更進一步強化線上直播與行動錄音室的使用體驗，顯然尚未計畫特別針對遊戲打造一款專門使用手機，或許更代表雖然遊戲市場發展機會相當大，但以Sony看法仍認為透過在旗艦手機強化遊戲體驗即可滿足多數需求，因此在產品設計上仍會著重在多數消費者關注功能。

而另一方面，Sony並未考慮推出遊戲手機產品的原因，可能也跟過去在Sony Ericsson時代推出的Xperia Play，最終呈現叫好卻不賣座的情況，因此也讓Sony對於打造遊戲專用手機的想法有所保留。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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