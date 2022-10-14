快訊

認識才1周…大馬女大生慘遭勒斃 凶嫌辯：只是加工協助

圖文開箱／Bose QuietComfort Earbuds II 耳機降噪、佩戴舒適依舊成賣點

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Bose今年更新的入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II
▲Bose今年更新的入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II

Bose今年在9月宣布推出第二代入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II，筆者稍早取得市售版本進行簡單體驗，感受這款降噪耳機配戴使用與聆聽體驗。

跟前一代款式相比的話，QuietComfort Earbuds II體型明顯縮減許多，同時也不再採用類似運動耳機般設計，重量更不到7公克，而配合新款Fit Kit耳塞配件，不僅能貼合不同耳型配戴感受，更能降低入耳配戴時的異物侵入感，至於新款耳翼設計也不再有明顯突兀感，一樣能達成輔助穩定配戴效果。

▲採用更小、重量更輕盈，同時外觀也更不突兀的外型設計
▲採用更小、重量更輕盈，同時外觀也更不突兀的外型設計

▲配合新款Fit Kit耳塞配件，不僅能貼合不同耳型配戴感受，更能降低入耳配戴時的異物侵入感
▲配合新款Fit Kit耳塞配件，不僅能貼合不同耳型配戴感受，更能降低入耳配戴時的異物侵入感

而QuietComfort Earbuds II以新版藍牙5.3規格設計，預期後續也會配合韌體更新加入LE Audio功能，本身對應IPX4等級防水防汗，耳機最長續航時間可達6小時，配合充電盒可額外延長約18小時電力，並且對應4組麥克風，其中三組位於外側，主要用於主動降噪收音，而另一組則位於內側，作為通話使用。

降噪功能設計部分，依然是Bose強項所在，其中藉由Bose旗下演算法與客製化晶片，可在毫秒時間內送出降噪用的反向聲波，藉此達成更自然的降噪效果。

▲透過Bose專屬app設定降噪模式等功能
▲透過Bose專屬app設定降噪模式等功能

當使用者在開啟降噪模式時，即可完全阻絕外部噪音，同時不會讓使用者有類似耳鳴的不適感，即便開啟環境通透模式也能維持自然聲音傳遞，不像其他同性質產品可能偶而會出現空切聲等誤判調整情況。

至於此次加入的ActiveSense動態噪音適應技術，則可自動識別周遭環境突來噪音，並且透過耳機進行過濾，讓配戴耳機的使用者可以維持舒適的音樂聆聽感受，同時仍可透過聲音留意四周環境狀況，例如是否有車輛靠近等。

▲可依照不同需求調整各類降噪使用模式
▲可依照不同需求調整各類降噪使用模式

▲亦可調整音場表現，或是檢測耳機配對是否密合，藉此獲取更好聆聽體驗
▲亦可調整音場表現，或是檢測耳機配對是否密合，藉此獲取更好聆聽體驗

另外，跟先前市場不少耳機一樣，Bose也在QuietComfort Earbuds II加入CustomTune量測最佳聽感功能，藉此判斷使用者選用耳塞、配戴方式是否完全密合，藉此確保最佳配戴聆聽與聲音降噪效果。

建議售價方面，QuietComfort Earbuds II將以新台幣9500元價格在台上市，黑色款將於10月14日起於Bose台灣專賣店、合作通路銷售，而岩白色款則預計在2022年底推出。

▲跟蘋果先前推出的AirPods Pro，Bose主要優勢還是在於自身聲學技術與降噪技術整合，讓使用者能有更好且自然的聲音聆聽感受
▲跟蘋果先前推出的AirPods Pro，Bose主要優勢還是在於自身聲學技術與降噪技術整合，讓使用者能有更好且自然的聲音聆聽感受

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

開箱

延伸閱讀

台灣未開賣…蘋果AirPods Pro 2國外陷災情 音訊飄移「左右來回移動」果粉要瘋了

緊鄰汐止貨櫃專用道吵 增隔音牆降噪有效果

台中女騎車戴耳機 背包掉了路人追趕頭不回 靠警尋人

影／糟了…拆解蘋果AirPods Pro 2見構造 直接變「電子垃圾」

相關新聞

開箱影片／realme Watch 3手錶能用LINE通話！這價格少了2功能還是香

蘋果（Apple）9月推出3款平價至旗艦級智慧手錶，若還是覺得單價太高，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱「realme Watch 3」，或許是更親民的選擇！它外型相似Apple Watch，40克的重量讓佩戴相當舒適。此外，該手錶使用藍牙5.3技術，可透過手錶進行通話，也能在上頭撥打號碼，雖然官方表示LINE無法通話，但他實測卻可以使用它聊天，也很有可能是手機型號之問題。

圖文開箱／Bose QuietComfort Earbuds II 耳機降噪、佩戴舒適依舊成賣點

Bose今年在9月宣布推出第二代入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II，筆者稍早取得市售版本進行簡單體驗，感受這款降噪耳機配戴使用與聆聽體驗。

圖文開箱／Xiaomi 12T Pro實測2億畫素相機 自動裁切最佳影像畫面更自然

小米日前宣布推出國際版Xiaomi 12T系列機種，筆者在台灣地區正式上市前取得市售機種進行簡單測試，確認其中搭載三星打造，加入小米技術合作的2億畫素ISOCELL HP1感光元件解像力表現，以及小米此次增加的Xiaomi ProCut功能自動裁切最佳影像應用功能。

圖文開箱／iPhone 14 Plus不僅是「放大版本」 更有充足電力續航表現

筆者實際取得今日 (10/7)正式在台上市的iPhone 14 Plus，強調與iPhone 14 Pro Max採用相同螢幕尺寸，並且維持採用與iPhone 14相同硬體規格設計，但電池容量相對增加，因此也讓整體電力續航時間增加許多。

開箱影片／Joeman三大點讚iPhone 14 Plus「最強雙手握持遊戲機」 喊話這代果粉最適合升級

蘋果（Apple）首次推出非Pro版的大尺寸手機──6.7吋的iPhone 14 Plus於今（7）日開賣，YouTube頻道「Joeman」開箱該手機後表示是一款相當適合玩手遊的手機，不過認為4000元的價差從6.1吋的iPhone 14升到6.7吋iPhone 14 Plus似乎覺得有點貴。

動眼看／Intel Arc A750、A770桌機版顯示卡盒裝 兩者差在哪？

日前公布Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡細節之後，筆者有機會先一窺這兩款即將推出的桌機版顯示卡外觀與實際盒裝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。