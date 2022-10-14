圖文開箱／Bose QuietComfort Earbuds II 耳機降噪、佩戴舒適依舊成賣點

Bose今年在9月宣布推出第二代入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II，筆者稍早取得市售版本進行簡單體驗，感受這款降噪耳機配戴使用與聆聽體驗。

跟前一代款式相比的話，QuietComfort Earbuds II體型明顯縮減許多，同時也不再採用類似運動耳機般設計，重量更不到7公克，而配合新款Fit Kit耳塞配件，不僅能貼合不同耳型配戴感受，更能降低入耳配戴時的異物侵入感，至於新款耳翼設計也不再有明顯突兀感，一樣能達成輔助穩定配戴效果。

▲採用更小、重量更輕盈，同時外觀也更不突兀的外型設計

▲配合新款Fit Kit耳塞配件，不僅能貼合不同耳型配戴感受，更能降低入耳配戴時的異物侵入感

而QuietComfort Earbuds II以新版藍牙5.3規格設計，預期後續也會配合韌體更新加入LE Audio功能，本身對應IPX4等級防水防汗，耳機最長續航時間可達6小時，配合充電盒可額外延長約18小時電力，並且對應4組麥克風，其中三組位於外側，主要用於主動降噪收音，而另一組則位於內側，作為通話使用。

降噪功能設計部分，依然是Bose強項所在，其中藉由Bose旗下演算法與客製化晶片，可在毫秒時間內送出降噪用的反向聲波，藉此達成更自然的降噪效果。

▲透過Bose專屬app設定降噪模式等功能

當使用者在開啟降噪模式時，即可完全阻絕外部噪音，同時不會讓使用者有類似耳鳴的不適感，即便開啟環境通透模式也能維持自然聲音傳遞，不像其他同性質產品可能偶而會出現空切聲等誤判調整情況。

至於此次加入的ActiveSense動態噪音適應技術，則可自動識別周遭環境突來噪音，並且透過耳機進行過濾，讓配戴耳機的使用者可以維持舒適的音樂聆聽感受，同時仍可透過聲音留意四周環境狀況，例如是否有車輛靠近等。

▲可依照不同需求調整各類降噪使用模式

▲亦可調整音場表現，或是檢測耳機配對是否密合，藉此獲取更好聆聽體驗

另外，跟先前市場不少耳機一樣，Bose也在QuietComfort Earbuds II加入CustomTune量測最佳聽感功能，藉此判斷使用者選用耳塞、配戴方式是否完全密合，藉此確保最佳配戴聆聽與聲音降噪效果。

建議售價方面，QuietComfort Earbuds II將以新台幣9500元價格在台上市，黑色款將於10月14日起於Bose台灣專賣店、合作通路銷售，而岩白色款則預計在2022年底推出。

▲跟蘋果先前推出的AirPods Pro，Bose主要優勢還是在於自身聲學技術與降噪技術整合，讓使用者能有更好且自然的聲音聆聽感受

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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