開箱影片／realme Watch 3手錶能用LINE通話！這價格少了2功能還是香

蘋果（Apple）9月推出3款平價至旗艦級智慧手錶，若還是覺得單價太高，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱「realme Watch 3」，或許是更親民的選擇！它外型相似Apple Watch，40克的重量讓佩戴相當舒適。此外，該手錶使用藍牙5.3技術，可透過手錶進行通話，也能在上頭撥打號碼，雖然官方表示LINE無法通話，但他實測卻可以使用它聊天，也很有可能是手機型號之問題。

realme Watch 3整體重量僅40克，佩戴上相當輕巧。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme Watch 3最大特色為擁藍牙5.3技術，可連結手機直接對話、更可用LINE和好友聊天。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

阿貴表示，realme Watch 3擁110種運動功能選項，但未內建GPS，紀錄位置只能透過大數據和運動項目去做計算。他實測與有定位功能的Apple Watch 5比較，兩者差距為80至150公尺間，仍可以當作參考。他提到，睡眠偵測功能稍弱，靜態時可能會被誤為「正在睡眠」；而一般通知如LINE、Facebook都會顯示，但未支援音樂播放功能，不過他認為realme Watch 3定價僅1499元，基本功能都有，仍屬於CP值高的智慧手錶。