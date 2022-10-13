開箱影片／realme Watch 3手錶能用LINE通話！這價格少了2功能還是香

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聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱realme Watch 3，認為CP值超高。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱realme Watch 3，認為CP值超高。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

蘋果（Apple）9月推出3款平價至旗艦級智慧手錶，若還是覺得單價太高，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱「realme Watch 3」，或許是更親民的選擇！它外型相似Apple Watch，40克的重量讓佩戴相當舒適。此外，該手錶使用藍牙5.3技術，可透過手錶進行通話，也能在上頭撥打號碼，雖然官方表示LINE無法通話，但他實測卻可以使用它聊天，也很有可能是手機型號之問題。

realme Watch 3整體重量僅40克，佩戴上相當輕巧。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme Watch 3整體重量僅40克，佩戴上相當輕巧。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme Watch 3最大特色為擁藍牙5.3技術，可連結手機直接對話、更可用LINE和好友聊天。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme Watch 3最大特色為擁藍牙5.3技術，可連結手機直接對話、更可用LINE和好友聊天。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

阿貴表示，realme Watch 3擁110種運動功能選項，但未內建GPS，紀錄位置只能透過大數據和運動項目去做計算。他實測與有定位功能的Apple Watch 5比較，兩者差距為80至150公尺間，仍可以當作參考。他提到，睡眠偵測功能稍弱，靜態時可能會被誤為「正在睡眠」；而一般通知如LINE、Facebook都會顯示，但未支援音樂播放功能，不過他認為realme Watch 3定價僅1499元，基本功能都有，仍屬於CP值高的智慧手錶。

realme Watch 3 親民搶市

【螢幕】1.8吋

【尺寸】45 x 37 x 11.5mm（不含錶帶）

【重量】40克（含錶帶）

【顏色】黑色

【電池容量】340mAh

【續航時間】最高7天

【充電】約2.5小時

【防水防塵】IP68

實測realme Watch 3與Apple Watch心律及血氧量部分，差異不大。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
實測realme Watch 3與Apple Watch心律及血氧量部分，差異不大。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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