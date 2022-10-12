圖文開箱／Xiaomi 12T Pro實測2億畫素相機 自動裁切最佳影像畫面更自然

小米日前宣布推出國際版Xiaomi 12T系列機種，筆者在台灣地區正式上市前取得市售機種進行簡單測試，確認其中搭載三星打造，加入小米技術合作的2億畫素ISOCELL HP1感光元件解像力表現，以及小米此次增加的Xiaomi ProCut功能自動裁切最佳影像應用功能。

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首先回顧國際版Xiaomi 12T系列機種特色，其中在Xiaomi 12T採用聯發科天璣8100-Ultra處理器，Xiaomi 12T Pro則採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器。

兩者螢幕均採用6.67吋、2712 x 1220解析度、20:9顯示比例與120Hz畫面更新率的CrystalRes AMOLED DotDisplay設計，記憶體均提供8GB規格，儲存容量則提供128GB或256GB選項，僅Xiaomi 12T Pro額外提供12GB記憶體+256GB儲存容量規格。

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外觀部分，兩款手機都提供黑色、銀色與藍色外觀選項，背面除了主相機模組上標示規格字樣，以及在鏡頭外圍設計略有不同，基本上都採相同外觀設計。

而電池均搭載5000mAh容量，並且支援120W有線快充，原廠盒裝也會提供一組120W充電器，標榜可在19分鐘內將5000mAh電池電量充滿，最高對應20V 6A供電規格。

▲原廠盒裝提供一組120W充電器，標榜透過110V電壓供電，即可在19分鐘內將5000mAh電池電量充滿，最高對應20V 6A供電規格

其他差異部分，Xiaomi 12T系列均支援雙擴音器與Dolby Atmos全景聲音效，而Xiaomi 12T Pro則額外搭載Harman Kardon調音設計，另外僅Xiaomi 12T支援藍牙5.3 (因為處理器規格差異)。

另外，Xiaomi 12T系列也加入eSIM設計，可在提供eSIM服務國家地區使用 (但還是要看當地電信業者是否提供服務)，本身支援雙SIM卡使用設計

▲僅Xiaomi 12T Pro則額外搭載Harman Kardon調音設計，SIM卡槽位於機身底部，同時更支援eSIM功能

相機部分，Xiaomi 12T採用1億800萬畫素、三星ISOCELL HM6 1/1.67吋感光元件與f/1.7光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，視訊鏡頭則採用2000萬畫素、f.2.24光圈設計。

而Xiaomi 12T Pro則採用2億畫素、三星ISOCELL HP1 1/1.22吋感光元件與f/1.69光圈設計的廣角鏡頭，同樣搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，視訊鏡頭一樣採用2000萬畫素、f.2.24光圈設計。

▲Xiaomi 12T Pro採用2億畫素、三星ISOCELL HP1 1/1.22吋感光元件與f/1.69光圈設計的廣角鏡頭，同樣搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭

▲支援可在廣角鏡頭的2億畫素感光元件內直接進行2倍數位裁切變焦，並且強調以無損形式紀錄影像資訊

至於此次並未在Xiaomi 12T系列採用徠卡合作技術，小米說明目前與徠卡的合作先以中國市場銷售機種採用為主，但未來也會考慮將徠卡合作技術用於更多國際市場銷售機種。

另外，此次與三星合作的2億畫素ISOCELL HP1感光元件，小米也強調雙方已有長達1年多的技術合作，其中包含鏡片硬體與拍攝軟體方面的整合。

例如，此次在Xiaomi 12T Pro藉由2億畫素實現的Xiaomi ProCut功能自動裁切最佳影像功能，就是結合感光元件超高解像力與小米軟體技術達成，讓相機可在設定為2億畫素拍攝模式下，當偵測畫面中有多個適合裁切場景畫面時，即可在相簿編輯模式選擇以人工智慧自動裁切的畫面格式。

▲透過原生2億畫素形式拍攝時，即可自動啟動Xiaomi ProCut智慧構圖功能，相簿中也會在縮圖左下角顯示圖示，表示可透過人工智慧自動裁切合適場景圖像

同時，藉由2億畫素超高解像能力與軟體設計，小米也強調可直接在感光元件內實現2倍數位無損裁切變焦，同時能保留更真實的進光與白平衡表現，而非在形成影像檔案後才進行數位裁切，導致畫質失真。

Xiaomi 12T則僅對應Ultra Night Video夜間影片拍攝模式，但本身仍具備1億800萬畫素解像能力表現，同時小米也改善1億800萬畫素、2億畫素拍照儲存處理時的停頓情況，因此讓Xiaomi 12T系列拍攝體驗變得更好，而Xiaomi 12T Pro則可提供更完整的拍攝功能。

▲Xiaomi 12T Pro

相機拍攝表現

4組像素合併後的5000萬畫素對比原生2億畫素影像表現 (點按縮圖可放大)：

廣角鏡頭與感光元件原生數位裁切的2倍變焦比較 (點按縮圖可放大)：

手持錄影表現：

一般拍攝表現 (點按縮圖可放大)：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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