快訊

零股周年慶來了？台積電股價今現3字頭 鄉民喊等等：還有得跌

超難掛名醫／開刀至少等半年！他看診嚴格限號 蝦皮推「專掛」賣場

NASA宣布雙小行星改道測試成功！人類史上首次改變天體運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖文開箱／Xiaomi 12T Pro實測2億畫素相機 自動裁切最佳影像畫面更自然

聯合新聞網／ 楊又肇
▲採用6.67吋、2712 x 1220解析度、20:9顯示比例與120Hz畫面更新率的CrystalRes AMOLED DotDisplay設計
▲採用6.67吋、2712 x 1220解析度、20:9顯示比例與120Hz畫面更新率的CrystalRes AMOLED DotDisplay設計

小米日前宣布推出國際版Xiaomi 12T系列機種，筆者在台灣地區正式上市前取得市售機種進行簡單測試，確認其中搭載三星打造，加入小米技術合作的2億畫素ISOCELL HP1感光元件解像力表現，以及小米此次增加的Xiaomi ProCut功能自動裁切最佳影像應用功能。

[caption id="attachment_169948" align="aligncenter" width="1200"] [/caption]

首先回顧國際版Xiaomi 12T系列機種特色，其中在Xiaomi 12T採用聯發科天璣8100-Ultra處理器，Xiaomi 12T Pro則採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器。

兩者螢幕均採用6.67吋、2712 x 1220解析度、20:9顯示比例與120Hz畫面更新率的CrystalRes AMOLED DotDisplay設計，記憶體均提供8GB規格，儲存容量則提供128GB或256GB選項，僅Xiaomi 12T Pro額外提供12GB記憶體+256GB儲存容量規格。

[caption id="attachment_169949" align="aligncenter" width="1200"] [/caption]

外觀部分，兩款手機都提供黑色、銀色與藍色外觀選項，背面除了主相機模組上標示規格字樣，以及在鏡頭外圍設計略有不同，基本上都採相同外觀設計。

而電池均搭載5000mAh容量，並且支援120W有線快充，原廠盒裝也會提供一組120W充電器，標榜可在19分鐘內將5000mAh電池電量充滿，最高對應20V 6A供電規格。

▲原廠盒裝提供一組120W充電器，標榜透過110V電壓供電，即可在19分鐘內將5000mAh電池電量充滿，最高對應20V 6A供電規格
▲原廠盒裝提供一組120W充電器，標榜透過110V電壓供電，即可在19分鐘內將5000mAh電池電量充滿，最高對應20V 6A供電規格

其他差異部分，Xiaomi 12T系列均支援雙擴音器與Dolby Atmos全景聲音效，而Xiaomi 12T Pro則額外搭載Harman Kardon調音設計，另外僅Xiaomi 12T支援藍牙5.3 (因為處理器規格差異)。

另外，Xiaomi 12T系列也加入eSIM設計，可在提供eSIM服務國家地區使用 (但還是要看當地電信業者是否提供服務)，本身支援雙SIM卡使用設計

▲僅Xiaomi 12T Pro則額外搭載Harman Kardon調音設計，SIM卡槽位於機身底部，同時更支援eSIM功能
▲僅Xiaomi 12T Pro則額外搭載Harman Kardon調音設計，SIM卡槽位於機身底部，同時更支援eSIM功能

相機部分，Xiaomi 12T採用1億800萬畫素、三星ISOCELL HM6 1/1.67吋感光元件與f/1.7光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，視訊鏡頭則採用2000萬畫素、f.2.24光圈設計。

而Xiaomi 12T Pro則採用2億畫素、三星ISOCELL HP1 1/1.22吋感光元件與f/1.69光圈設計的廣角鏡頭，同樣搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，視訊鏡頭一樣採用2000萬畫素、f.2.24光圈設計。

▲Xiaomi 12T Pro採用2億畫素、三星ISOCELL HP1 1/1.22吋感光元件與f/1.69光圈設計的廣角鏡頭，同樣搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭
▲Xiaomi 12T Pro採用2億畫素、三星ISOCELL HP1 1/1.22吋感光元件與f/1.69光圈設計的廣角鏡頭，同樣搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭

▲支援可在廣角鏡頭的2億畫素感光元件內直接進行2倍數位裁切變焦，並且強調以無損形式紀錄影像資訊
▲支援可在廣角鏡頭的2億畫素感光元件內直接進行2倍數位裁切變焦，並且強調以無損形式紀錄影像資訊

至於此次並未在Xiaomi 12T系列採用徠卡合作技術，小米說明目前與徠卡的合作先以中國市場銷售機種採用為主，但未來也會考慮將徠卡合作技術用於更多國際市場銷售機種。

另外，此次與三星合作的2億畫素ISOCELL HP1感光元件，小米也強調雙方已有長達1年多的技術合作，其中包含鏡片硬體與拍攝軟體方面的整合。

例如，此次在Xiaomi 12T Pro藉由2億畫素實現的Xiaomi ProCut功能自動裁切最佳影像功能，就是結合感光元件超高解像力與小米軟體技術達成，讓相機可在設定為2億畫素拍攝模式下，當偵測畫面中有多個適合裁切場景畫面時，即可在相簿編輯模式選擇以人工智慧自動裁切的畫面格式。

▲透過原生2億畫素形式拍攝時，即可自動啟動Xiaomi ProCut智慧構圖功能，相簿中也會在縮圖左下角顯示圖示，表示可透過人工智慧自動裁切合適場景圖像
▲透過原生2億畫素形式拍攝時，即可自動啟動Xiaomi ProCut智慧構圖功能，相簿中也會在縮圖左下角顯示圖示，表示可透過人工智慧自動裁切合適場景圖像

同時，藉由2億畫素超高解像能力與軟體設計，小米也強調可直接在感光元件內實現2倍數位無損裁切變焦，同時能保留更真實的進光與白平衡表現，而非在形成影像檔案後才進行數位裁切，導致畫質失真。

Xiaomi 12T則僅對應Ultra Night Video夜間影片拍攝模式，但本身仍具備1億800萬畫素解像能力表現，同時小米也改善1億800萬畫素、2億畫素拍照儲存處理時的停頓情況，因此讓Xiaomi 12T系列拍攝體驗變得更好，而Xiaomi 12T Pro則可提供更完整的拍攝功能。

▲Xiaomi 12T Pro
▲Xiaomi 12T Pro

相機拍攝表現

4組像素合併後的5000萬畫素對比原生2億畫素影像表現 (點按縮圖可放大)：

廣角鏡頭與感光元件原生數位裁切的2倍變焦比較 (點按縮圖可放大)：

手持錄影表現：

一般拍攝表現 (點按縮圖可放大)：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

開箱

延伸閱讀

只能用1年？ 小米手機品質差惹「脫粉潮」 閱讀量1.7億次

小米Xiaomi 12T系列登場！Xiaomi 12T Pro鏡頭達2億畫素 拍照更真實自然

小米攻歐洲推掃地機器人、小米電視Q2系列、Redmi平板與小米智慧手環7 Pro

米粉出逃 小米手機怎麼了？

相關新聞

圖文開箱／Xiaomi 12T Pro實測2億畫素相機 自動裁切最佳影像畫面更自然

小米日前宣布推出國際版Xiaomi 12T系列機種，筆者在台灣地區正式上市前取得市售機種進行簡單測試，確認其中搭載三星打造，加入小米技術合作的2億畫素ISOCELL HP1感光元件解像力表現，以及小米此次增加的Xiaomi ProCut功能自動裁切最佳影像應用功能。

圖文開箱／iPhone 14 Plus不僅是「放大版本」 更有充足電力續航表現

筆者實際取得今日 (10/7)正式在台上市的iPhone 14 Plus，強調與iPhone 14 Pro Max採用相同螢幕尺寸，並且維持採用與iPhone 14相同硬體規格設計，但電池容量相對增加，因此也讓整體電力續航時間增加許多。

開箱影片／Joeman三大點讚iPhone 14 Plus「最強雙手握持遊戲機」 喊話這代果粉最適合升級

蘋果（Apple）首次推出非Pro版的大尺寸手機──6.7吋的iPhone 14 Plus於今（7）日開賣，YouTube頻道「Joeman」開箱該手機後表示是一款相當適合玩手遊的手機，不過認為4000元的價差從6.1吋的iPhone 14升到6.7吋iPhone 14 Plus似乎覺得有點貴。

動眼看／Intel Arc A750、A770桌機版顯示卡盒裝 兩者差在哪？

日前公布Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡細節之後，筆者有機會先一窺這兩款即將推出的桌機版顯示卡外觀與實際盒裝。

開箱影片／心痛慎看！蘋果Apple Watch Ultra暴力死亡測試 鎚擊錶面敲到桌子破了它還在

蘋果（Apple）日前開賣最高規格的Apple Watch Ultra，標榜是歷來最堅固、最有實力的Apple Watch，現在到蘋果官網下訂，需等到10月底才能到貨。到底Apple Watch Ultra有多堅固？這名YouTuber「又敲又摔」給你看。

圖文開箱／兒童智慧錶首選 新款Apple Watch SE搭「家人共享設定」功能超強大

開學快1個月了，現在肯定還是有爸媽在苦惱「該給學齡小孩準備智慧手錶嗎？」蘋果最新watchOS 9推出後，「家人共享」功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。