動眼看／Intel Arc A750、A770桌機版顯示卡盒裝 兩者差在哪？
日前公布Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡細節之後，筆者有機會先一窺這兩款即將推出的桌機版顯示卡外觀與實際盒裝。
兩款顯示卡的差異，除了在Xe核心數量、即時光影追跡運算元件、XMX引擎，以及運作時脈與配置顯示記憶體均有不同之外，Arc A770更額外搭載RGB燈效設計，而Arc A750則採用霧面與鍍鉻邊條等相對低調造型。
而兩款顯示卡均採用225W熱設計功耗設計，並且採雙風扇散熱系統、8+6 Pin供電介面，以及PCIe 4.0介面，更支援XeSS超級取樣技術與微軟DirectX 12 Ultimate。
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至於兩款桌機版顯示卡差異主要如下：
• Arc A750對應28組Xe核心、28組即時光影追跡運算元件，以及448組XMX引擎，運作時脈為2050MHz，並且配置8GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與512 GB/s記憶體傳輸頻寬。
• Arc A770對應32組Xe核心、32組即時光影追跡運算元件，以及512組XMX引擎，運作時脈為2100MHz，並且配置16GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與560 GB/s記憶體傳輸頻寬。
依照Intel公布資訊，Arc A750與Arc A770兩款桌機版顯示卡都會在10月12日上市，其中Arc A750將以289美元起跳價格銷售，而Arc A770建議售價則從329美元起跳，Intel推出的限量版Arc A770則會以349美元銷售。
Arc A750桌機版顯示卡：
Arc A770桌機版顯示卡：
OEM業者推出的客製化顯示卡：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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