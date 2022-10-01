動眼看／Intel Arc A750、A770桌機版顯示卡盒裝 兩者差在哪？

日前公布Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡細節之後，筆者有機會先一窺這兩款即將推出的桌機版顯示卡外觀與實際盒裝。

兩款顯示卡的差異，除了在Xe核心數量、即時光影追跡運算元件、XMX引擎，以及運作時脈與配置顯示記憶體均有不同之外，Arc A770更額外搭載RGB燈效設計，而Arc A750則採用霧面與鍍鉻邊條等相對低調造型。

而兩款顯示卡均採用225W熱設計功耗設計，並且採雙風扇散熱系統、8+6 Pin供電介面，以及PCIe 4.0介面，更支援XeSS超級取樣技術與微軟DirectX 12 Ultimate。

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▲盒裝採上掀開啟設計

▲掀開即可看見內部的顯示卡本體

▲內附簡易介紹文件

▲Arc Graphics的識別標章

至於兩款桌機版顯示卡差異主要如下：

• Arc A750對應28組Xe核心、28組即時光影追跡運算元件，以及448組XMX引擎，運作時脈為2050MHz，並且配置8GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與512 GB/s記憶體傳輸頻寬。

• Arc A770對應32組Xe核心、32組即時光影追跡運算元件，以及512組XMX引擎，運作時脈為2100MHz，並且配置16GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與560 GB/s記憶體傳輸頻寬。

依照Intel公布資訊，Arc A750與Arc A770兩款桌機版顯示卡都會在10月12日上市，其中Arc A750將以289美元起跳價格銷售，而Arc A770建議售價則從329美元起跳，Intel推出的限量版Arc A770則會以349美元銷售。

Arc A750桌機版顯示卡：

▲Arc A750桌機版顯示卡

▲由於本身不具備RGB燈組設計，因此邊框透過鍍鉻材質作為裝飾

▲透過兩組風扇與風罩系統進行驅熱

▲透過「8+4」Pin供電運作

Arc A770桌機版顯示卡：

▲Arc A770桌機板顯示卡

▲一樣維持相對低調外觀設計

▲透過兩組風扇與風罩系統進行驅熱

▲在顯示卡邊框採用RGB燈組設計

▲透過「8+4」pin供電運作，右邊插孔則是連接RGB燈號控制訊號

▲可在運作時將RGB燈點亮

OEM業者推出的客製化顯示卡：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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