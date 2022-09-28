心痛慎看！蘋果Apple Watch Ultra暴力死亡測試 鎚擊錶面敲到桌子破了它還在
蘋果（Apple）日前開賣最高規格的Apple Watch Ultra，標榜是歷來最堅固、最有實力的Apple Watch，現在到蘋果官網下訂，需等到10月底才能到貨。到底Apple Watch Ultra有多堅固？這名YouTuber「又敲又摔」給你看。
Apple Watch Ultra採用藍寶石水晶玻璃錶面，並使用鈦金屬錶殼，具備耐蝕度，並升高邊緣設計保護錶面，避免因邊緣撞擊受損，可應付各種環境。不過接下來觀看這部影片前還是要耐住「心疼」的感覺！
YouTube頻道「TechRax」暴力測試Apple Watch Ultra的耐用程度，首先從1.2公尺的高度摔下手錶，除了外殼上有一點凹痕外，Apple Watch Ultra錶面似乎未受到損壞。
第2項測試耐磨度，將Apple Watch Ultra丟入滿是釘子的盒子中，像手搖店搖飲料的方式搖晃盒子後取出，發現Apple Watch Ultra仍毫髮無傷，不過卻表示錶帶變髒了，顯示此款錶帶「高山錶環」系列似乎不耐髒。
最後則拿出鎚子用力往Apple Watch Ultra的藍寶石錶面敲擊，發現敲了數次錶面仍未破碎，反而是底下的桌面慘遭敲出一個洞。實測敲擊過程中也看出，雖然螢幕真的如同蘋果官方所說的相當堅固，需敲上15下後螢幕才出現裂痕，但敲擊第12下時螢幕畫面早已消失無作用，代表在手錶內部可能有出現損壞。
他最後還敲了Apple Watch Ultra的手錶背部，沒幾下即碎裂，顯示這區段可能才是使用者最需要保護的地方。該影片引起不少網友討論，網友驚呼Apple Watch Ultra竟然要敲那麼多下才會破壞錶面，「沒想到它那麼耐用」、「看到手錶被虐很痛苦」、「耐用性超出了預期」、「桌子還先被敲破」。
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