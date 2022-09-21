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開箱影片／Sony Xperia 5 IV即時對焦輕鬆捕捉一瞬間 他讚單手好操作、保留3.5mm耳機孔

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱6.1吋的Sony Xperia 5 IV，主鏡頭的3顆鏡頭都擁有即時物件追蹤對焦、每秒20張連拍之能力，想拍出一瞬間的表情相當簡單。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱6.1吋的Sony Xperia 5 IV，主鏡頭的3顆鏡頭都擁有即時物件追蹤對焦、每秒20張連拍之能力，想拍出一瞬間的表情相當簡單。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團）

智慧型手機的螢幕從過去無限放大後又再漸漸縮小，但該有的功能依舊存在。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱6.1吋的Sony Xperia 5 IV，讚賞該機配置旗艦機擁有的玻璃、金屬材質外，還能做到重量僅172克、單手操作絕佳體驗、5000mAh大電池容量，及螢幕有120Hz更新率。他表示，超過6吋螢幕可以單手滑完左到右的螢幕，「估計只有Sony Xperia 5系列的手機了。」

6.1吋的Sony Xperia 5 IV在單手操作上相當方便，阿貴也讚賞該機整體握感佳。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團）
6.1吋的Sony Xperia 5 IV在單手操作上相當方便，阿貴也讚賞該機整體握感佳。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團）

阿貴表示，Sony Xperia 5 IV首次加入Qi無線充電，並有3.5mm耳機孔、支援Sim卡+記憶卡，立體揚聲器的位置皆在正面，相當實用。鏡頭方面，主鏡頭有1200萬F2.2超廣角鏡頭、F1.7 OIS主鏡頭及F2.4 OIS長焦鏡頭，自拍鏡頭也有1200萬畫素F2.0規格，主鏡頭的3顆鏡頭都擁有即時物件追蹤對焦、每秒20張連拍之能力，想拍出一瞬間的表情相當簡單。此外，該機也支援外接螢幕與手把，使用上更全方位。Sony Xperia 5 IV定價2萬9990元。

Sony Xperia 5 IV的3顆鏡頭都擁有即時物件追蹤對焦。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團）
Sony Xperia 5 IV的3顆鏡頭都擁有即時物件追蹤對焦。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團）

Sony Xperia 5 IV 小巧卻藏旗艦級規格

【尺寸】156 x 67 x 8.2mm

【重量】172g

【螢幕】6.1吋FHD+ HDR OLED螢幕／120Hz螢幕更新率

【處理器】Snapdragon 8 Plus Gen 1

【RAM/ROM】8G/256G

【記憶卡】microSD™記憶卡(最高可支援至1TB)

【顏色】創意黑、活力白、風格綠

【電池容量】5000mAh，支援無線充電

【鏡頭】主鏡頭：1200萬F2.2超廣角鏡頭、F1.7 OIS主鏡頭及F2.4 OIS長焦鏡頭；自拍鏡頭： 1200萬畫素F2.0

【防塵防水】IP65／IP68

6.1吋的Sony Xperia 5 IV在單手操作上相當方便，阿貴也讚賞該機整體握感佳。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團）
6.1吋的Sony Xperia 5 IV在單手操作上相當方便，阿貴也讚賞該機整體握感佳。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團）

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