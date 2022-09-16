圖文開箱／iPhone 14 Pro「動態島」讓人忘記挖孔的存在 平價iPhone 14親民首選

在iPhone 14系列機種實際開放上市之前，筆者也實際取得深紫色款iPhone 14 Pro Max、太空黑色款iPhone 14 Pro，以及(PRODUCT)RED款iPhone 14進行比較，體驗今年推出新機是否僅有微幅升級，或是帶來更多全新使用體驗。

此次取得三款新機，都會在9月16日於台灣市場正式推出，而此次新增加的iPhone 14 Plus，則是要等到10月7日才會上市，因此這次並未列入實際體驗。

▲此次取得實機，分別是(PRODUCT)RED款iPhone 14、太空黑色款iPhone 14 Pro，以及深紫色款iPhone 14 Pro Max

▲盒裝設計與過往機種一樣，取消提供充電器等配件，因此讓盒裝設計變得更薄，同時從側面蘋果標誌與iPhone字樣顏色也能確認機身配色

▲外盒一樣透過可撕除貼紙封合，藉此減少塑膠封膜包裝使用比例

▲配合iPhone 14系列推出的原廠保護殼，其中iPhone 14 Pro以上機種因為相機模組不同，因此無法繼續沿用過往機種的保護殼週邊，除非僅以邊框形式保護

▲盒裝內部同樣簡潔

▲僅提供原廠Lightning to USB-C連接線，以及說明書與蘋果貼紙

將標準機種、Pro機種做更明顯規格區隔

相較去年推出的iPhone 13系列，蘋果在產品區隔設定是以尺寸、相機作為主要區隔，其次則是以iPhone 13 Pro以上機種才提供1TB儲存容量，而iPhone 13、iPhone 13 mini提供更多且活潑配色選擇形成不同產品定位，今年推出的iPhone 14系列則是額外增加搭載處理器規格不同的差異性。

在iPhone 14、iPhone 14 Plus採用GPU增加核心數量的A15 Bionic，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max則採用以台積電4nm製程 (亦即5nm製程改良版)打造的A16 Bionic處理器，形成標準機種與Pro機種有更明顯規格區隔情況，不再維持使用相同處理器規格。

類似的情況，蘋果其實在2013年9月推出的iPhone 5s與iPhone 5c就曾採用不同處理器、機身設計，藉此做更明顯規格區隔。當時在iPhone 5s採用A7處理器，機身則沿用iPhone 5金屬框體設計，但是加入Touch ID指紋識別，而iPhone 5c則採用與iPhone 5相同的A6處理器，並未搭載Touch ID設計，機身也採用塑膠材質，但是提供多彩選項。

至於iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max維持採用6.1吋及6.7吋螢幕設計，iPhone 14也同樣採6.1吋設計，iPhone 14 Plus則是採用與iPhone 14 Pro Max相同的6.7吋螢幕規格，主要迎合大尺寸使用需求，同時也反應過去兩年推出的mini機種，最終並未能在市場獲得支持。

A16 Bionic與升級版A15 Bionic的差異？

蘋果在日前舉辦的秋季發表會上並未在A16 Bionic處理器有諸多著墨，甚至比升級版A15 Bionic處理器的說明時間還短，似乎有些反常。不過，如果從蘋果希望讓消費者認為A16 Bionic處理器與A15 Bionic處理器雖然有帳面上的規格差異，但實際應用效能差異不大的角度來看，似乎就合理一些。

▲換上A16 Bionic處理器的iPhone 14 Pro，對比換上升級版A15 Bionic處理器的iPhone 14效能會有顯著差異嗎？

其中，A16 Bionic處理器與A15 Bionic處理器都是採2組效能核心與4組節能核心配置，而GPU部分都是採用5組核心設計，A16 Bionic處理器的GPU設計甚至在基本上與A15 Bionic處理器相同。

但是A16 Bionic處理器的最高運作時脈達3.46GHz，分別採2組代號Everest的效能核心，搭配4組代號Sawtooth的節能核心，而A15 Bionic處理器的最高運作時脈達3.2GHz，分別採2組代號Avalance的效能核心，搭配4組代號Blizzard的節能核心，反應表現還是有所差異。

▲A16 Bionic處理器與A15 Bionic處理器都是採2組效能核心與4組節能核心配置，而GPU部分都是採用5組核心設計

▲升級款A15 Bionic處理器同樣採5核心設計的GPU，並且配合更好機身散熱機構設計，讓整體效能表現能貼近A16 Bionic處理器

A16 Bionic處理器整體效能，幾乎與今年上半年揭曉，用於新款MacBook Pro與MacBook Air的M2處理器，透過Geekbenck 5效能測試結果，A16 Bionic處理器的CPU單核心效能也與M2處理器相近，與A15 Bionic處理器的效能雖然有差距，但並不算特別明顯。

不過，蘋果強調在A16 Bionic處理器降低約20%電力損耗，主因在於採用改良版的台積電4nm製程，另外也針對處理器架構設計進行調整。而這樣的設計之下，則是讓A16 Bionic處理器在多核運算下的效能表現有明顯提升，對於多工操作、複雜3D運作，或是編解碼運算都能提高執行效率。

而升級版A15 Bionic處理器除了採用5組核心設計的GPU配置，更標榜在散熱表現有所提升，代表iPhone 14、iPhone 14 Plus將透過機身散熱機構設計，藉此平衡處理器效能上的些微落差，因此就算是選擇iPhone 14或iPhone 14 Plus，理論上在多數使用情況下，升級版A15 Bionic處理器的表現與A16 Bionic處理器，其實不會有太大差異。

至於蘋果為什麼此次在iPhone 14系列採取不同處理器規格配置，其中一個因素自然與台積電製程產能有關，另外則是讓此次推出的iPhone 14系列產品區隔可以更加明確，但也透過在iPhone 14與iPhone 14 Plus強化散熱機構，讓標準機種與Pro機種的處理器運算效能表現不會有太大落差，讓使用體驗可以更為相近。

筆者分別以GeekBench 5.4.4、GeekBench 5.4.4 Metal、AnTuTu Benchmark V9.1.1，以及CrossMark 1.0.1 Pro進行測試，結果分別如下：

▲透過GeekBench 5.4.4測試結果，顯示A16 Bionic處理器在單核心效能與A15 Bionic處理器差異不大，但在多核心效能就明顯有落差

▲透過GeekBench 5.4.4 Metal測試結果，其中iPhone 13 Pro Max超越iPhone 14，原因可能與記憶體配置等因素有關

▲透過AnTuTu Benchmark V9.1.1測試結果，iPhone 14 Pro Max與iPhone 14 Pro效能幾乎相同

▲CrossMark 1.0.1 Pro測試結果，可以發現iPhone 14與iPhone 13 Pro Max整體效能相近，而升級版A15 Bionic處理器也在整體表現略勝一籌

無法使其消失，不如就讓他變得更有用的「動態島」設計

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max取消過去幾款機種採用的瀏海造型螢幕設計，進而改為藥丸造型的開孔螢幕形式，而考量目前仍無法實現完美的螢幕下鏡頭使用模式，蘋果做出調整，則是善用「動態島」 (Dynamic Island)介面設計，讓使用者可以「忘記」開孔所產生視覺干擾。

▲善用「動態島」讓開孔螢幕的視覺干擾變得更小，甚至可使其融入新互動介面，如此一來就可讓人「忘記」螢幕開孔的存在感

在「動態島」的設計下，蘋果讓螢幕開孔區塊可以完整融入來電動態、音樂播放欄位等互動內容畫面，甚至也有開發者打造可將開孔區塊融入敲磚塊的遊戲畫面，讓目前難以避免的螢幕開孔區塊，能以更簡單方式變得更「美觀」。

目前包含來電、AirPods連接、進行Face ID解鎖、使用Apple Pay付款、使用CarKey數位車鑰、透過AirDrop傳送檔案、感應NFC，或是諸如低電量、靜音、專注模式、飛航模式、SIM卡狀況等狀態提示時，都會透過「動態島」介面呈現，而包含Spotify、YouTube Music、Amazon Music、Pandora等音樂服務播放時，同樣也會透過「動態島」介面呈現當前播放狀態，另外包含WhatsApp、Skype、Google Voice及Instagram來電時，也會藉由「動態島」介面顯示來電內容。

▲以藥丸狀的螢幕開孔設計，對比先前採瀏海造型的螢幕形式

至於在秋季發表會上展示透過「動態島」介面顯示運動比賽分數、叫車服務、食物外送、計時器等即時資訊功能，則要等今年後續更新才會陸續加入，而更多第三方app也必須透過後續更新才能加入支援「動態島」介面顯示效果。

就整體來看，「動態島」介面確實是令人忘記螢幕開孔的好辦法，甚至可以增加更多使用者互動，並且讓手機功能操作變得更有趣。

▲蘋果希望藉由「動態島」讓人忘記螢幕開孔的視覺干擾

台灣還用不到的衛星呼救功能與eSIM自行移轉功能

蘋果在iPhone 14系列增加的衛星呼救功能，並非先前猜測的衛星通訊連網使用模式，而是提供在無法連接基地台網路訊號情況下，可在空曠地點直接以iPhone 14連接低軌道衛星訊號，並且透過直覺選單點選方式發出呼救。

此項功能預計在今年11月推出，暫時僅先在美國、加拿大地區提供，其他地區推行時間可能就要看當地法令而定。至於費用部分，蘋果將隨著iPhone 14等機種提供2年免費使用方案，但後續如何計費則未進一步說明。

▲衛星呼救功能，目前僅限於美國及加拿大境內使用，甚至有地區機種使用限制，並且要等今年11月才會正式提供使用

在後續說明中，蘋果明確說明衛星呼救功能會有地區使用限制，甚至台灣等地區使用者將使用地點改為美國，依然無法使用此項功能。

至於在此次iOS 16新增的eSIM自行移轉功能，目前同樣僅限美國境內使用，主要還是受限於電信業者提供業務，因此目前在台灣地區同樣無法使用此項功能。

▲eSIM自行移轉功能在台灣地區還是要等電信業者開放

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max主要提升「動態島」介面、相機功能

除了「動態島」介面，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max維持使用醫療等級不鏽鋼材質框體，此次加入全新深紫色 (Deep Purple)，其他則提供太空黑色、銀色與金色，一樣提供衛星呼救功能與車輛碰撞偵測功能。

▲此次推出的深紫色款iPhone 14 Pro Max，在一般情況下會顯得很像黑色

▲但轉個角度就可以呈現明顯的紫色

▲跟太空黑色款iPhone 14 Pro (左)比較

▲邊框一樣採醫療等級不鏽鋼材質打造

此次採用的Pro Display螢幕，在HDR顯示亮度可達1600 nits，而戶外亮度更可達2000 nits。而此次正式加入常時顯示功能，蘋果表示將透過低至1Hz畫面更新率避免OLED螢幕顯示烙印，同時更透過LTPO螢幕全域調暗顯示效果，藉此在省電情況下仍可讓使用者清楚檢視畫面內容。

相機設計部分，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max均採原生4800萬畫素、支援4組像素合併為1200萬畫素的廣角鏡頭，進光量可提升4倍率，低光拍攝表現則比去年推出的iPhone 13 Pro增加2倍，廣角鏡頭與長焦鏡頭則維持採1200萬畫素規格，其中在長焦鏡頭採48mm焦段，恰好貼近人像拍攝經常使用的50mm焦段。

另外，由於此次廣角鏡頭採原生4800萬畫素規格設計，因此在長焦拍攝部分可直接透過中央裁切方式實現2倍變焦效果，進而與其他鏡頭銜接更自然的畫面變焦放大表現。

▲此次相機換上全新感光元件，因此相機模組也相對較大一些

其他部分，則包含在影片拍攝功能加入Action mode防震效果，在以ProRAW格式拍攝4800萬畫素影片時，目前加入支援4K 24p的電影拍攝規格，而補光燈更會針對不同鏡頭提供不一樣的補光設計。

另外，此次新增的永遠顯示 (Always On Display)功能，僅在iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max提供，但相較同樣具備一樣顯示功能的Android手機，蘋果的做法只是將螢幕亮度調暗，而非僅保留特定顯示內容。

至於沒有此項功能的iPhone 14、iPhone 14 Plus，就只是跟先前機種一樣，按下電源按鍵就會直接將螢幕畫面關閉。

▲僅iPhone 14 Pro以上機種提供永遠顯示功能

iPhone 14與iPhone 14 Plus，增加大尺寸機種選擇

兩款iPhone採用蘋果客製化OLED顯示面板，最高亮度可達1200nits，表面同樣以超瓷晶玻璃覆蓋保護，一樣維持瀏海造型設計，對應TrueDepth臉部識別解鎖功能，至於機身則提供黑色、白色、藍色、紫色與紅色款式，同樣對應與Apple Watch Series 8相同的車禍偵測功能，本身也同樣對應衛星呼救功能。

▲iPhone 14與iPhone 14 Pro維持相同螢幕尺寸設計，但整體規格仍有不同

相機部分，iPhone 14、iPhone 14 Plus均採用支援自動對焦的1200萬畫素視訊鏡頭，主相機則均對應1200萬畫素鏡頭，其中廣角鏡頭採用1.9μm畫素面積設計，可捕捉更多進光量，而透過光像引擎 (Photonic Engine)加持下，主相機約提升49%低光環境拍攝表現，視訊鏡頭則可提升38%低光環境拍攝表現。

▲(PRODUCT)RED款iPhone 14

怎麼挑選？

從蘋果此次在iPhone 14系列機種的設計，消費者依然可以先選擇所需螢幕尺寸，並且透過處理器效能、相機規格與機身配色設計決定實際所需機種。

例如此次增加的iPhone 14 Plus螢幕增加至6.7吋，可讓消費者以相對較親民價位購機，而如果有更高運算效能，或是相機使用需求的話，就必須考慮選擇iPhone 14 Pro以上機種。

而如果在相機規格上沒有太高需求，甚至沒有長焦鏡頭使用需求的話，提供更多活潑配色的iPhone 14、iPhone 14 Plus也是不錯選擇，只是iPhone 14 Plus要等到10月7日才會正式上市。

▲蘋果在此次iPhone 14系列機種產品區隔做得更明顯

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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