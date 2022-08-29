圖文開箱／M2版MacBook Pro有比M1好嗎？實測給你看

今年在WWDC 2022期間隨著新款Macbook Air一同揭曉的新款13.3吋MacBook Pro，整體外型與2020年10月換上M1處理器的機種相同，但換上M2處理器之後，則是明顯讓記憶體容量上限提升，同時也伴隨M2處理器提升CPU單核心效能，以及GPU顯示表現。

「換心版」13.3吋MacBook Pro

換上M2處理器的13.3吋MacBook Pro，基本上與先前版本維持完全相同的設計，依然保留Touch Bar介面，鍵盤也維持先前MacBook Pro的設計，並未像去年更新的14吋、16吋機種採用全黑鍵盤。而螢幕尺寸維持13.3吋規格，螢幕亮度同樣最高可達500 nits，本身也透過內建風扇，讓整體運算效維持穩定輸出，充電器則改配置更高的67W規格 (先前版本為61W)。

▲分別搭載M1處理器與M2處理器的13.3吋MacBook Pro外型根本一模一樣

此次採用的M2處理器，一樣採用8核心CPU與10核心GPU規格，記憶體則從8GB容量起跳，最高可選24GB記憶體版本 (先前最高僅為16GB)，記憶體傳輸頻寬也增加至每秒100GB，儲存容量則從256GB起跳，最高可達2TB容量。連接埠方面，機身左側採用兩組相容Thunderbolt 3及USB 4.0的USB-C連接孔，本身支援快充，或是透過轉接方式連接DisplayPort等輸入規格的螢幕，右側則搭載3.5mm耳機孔。

整體上來看，換上M2處理器的13.3吋MacBook Pro，外觀幾乎與採用M1處理器版本相同，差別僅在處理器規格。而電池續航表現部分，透過Apple TV app連續播放電影時間最長可達20小時，透過無線上網時間則最長可達17小時，帳面上的數據與搭載M1處理器版本相同。

▲內側操作介面並未明顯改變

▲左側一樣配置兩組相容Thunderbolt 3與USB 4.0規格的USB-C，額外加入快充設計

不過，兩者除了處理器規格，還是有一些不同。例如，換上M2處理器的13.3吋MacBook Pro支援ProRes及ProRes RAW硬體加速編解碼處理能力，聲音部分加入支援空間音訊，3.5mm耳機孔額外支援高阻抗耳機。

另外，相比同樣換上M2處理器的MacBook Air採用全新外型設計，新款13.3吋MacBook Pro並未採用MagSafe磁吸充電介面，充電器維持採67W充電效率規格，配色也維持提供太空灰與銀色兩種選項。

本身產品定位直接取代2020年推出的13.3吋MacBook Pro，建議售價依然維持從新台幣39900元起跳。

▲機身整體未有明顯改變

▲右側耳機孔增加支援高阻抗耳機連接使用，同時聲音輸出部分加入支援空間音訊

M2處理器特性簡單回顧

先來簡單回顧M2處理器主要特性。

▲M2處理器主要特性

M2處理器主要延續M1設計理念，並且以發揮最高性能、最小電耗為目標，本身採台積電第二代5nm製程技術打造，以200億組電晶體構成，對應每秒100GB的整合記憶體傳輸頻寬，相比M1提高50%，並且整合最高24GB LPDDR5記憶體，本身同樣採用4組效能核心CPU與4組效率核心CPU，搭配最高10核心設計的GPU。

至於在整體面積設計，M2處理器實際上僅比M1處理器大一些。

▲M2處理器實際上僅比M1處理器大一些

相比M1處理器，M2處理器在CPU效能約提高18%，GPU效能則提高35%，同時相較用於Windows PC的10核心筆電CPU，M2處理器僅需花費1/4電力即可發揮相同效能。

而在相同電耗情況下，M2處理器效能更比用於Windows PC的12核心筆電CPU高出87%。

此外，M2處理器更大優勢在於對應更高記憶體容量定址能力，相比M1處理器最高僅能對應16GB記憶體容量，甚至支援耗電量更低的LPDDR5記憶體規格，對於有更多瀏覽器分頁開啟使用需求，或是更偏重影音內容剪輯的話，會更加有利。

在人工智慧運算部分，M2處理器的神經運算引擎約可對應每秒15.8兆次運算表現，相比M1處理器約提高40%，在編解碼方面更支援8K H.264、HEVC與ProRes，並且能輸出至6K解析度外接螢幕顯示。

搭載M2處理器、M1處理器與M1 Pro處理器的MacBook Pro帳面效能簡單比較 (外加比較搭載M2處理器的MacBook Air)

筆者以手上搭載M2處理器、M1處理器與M1 Pro處理器的MacBook Pro，以及搭載M2處理器的MacBook Air進行帳面效能簡單比較，其中因為搭載M1處理器的MacBook Pro已經用了不算短的時間，而搭載M1 Pro處理器的MacBook Pro也已經使用幾個月的時間，因此多少會讓內建SSD效率受到影響，進而影響部分測試結果，但理論上不會有過於明顯落差，因此依然可以看出不同規格機種效能上的表現差異。

不同機種搭載記憶體與儲存容量各有差異，例如搭載M1處理器的MacBook Pro僅配置8GB記憶體，搭配512GB儲存容量，而採用M2處理器的MacBook Pro則採用16GB記憶體與1TB儲存容量，採用M2處理器的MacBook Air則是採用8GB記憶體與256GB儲存容量，雖然會造成一些影響，但實際幅度並不算大，除非像搭載M1處理器的MacBook Pro已經頻繁使用約一年多的時間，同時採用M2處理器的MacBook Air所配置256GB SSD也有存取效率相對較低的情況，可能才會在運作效能表現產生影響。

其中，以Cinebench R23進行單核心與多核心效能運算表現，可以發現搭載M2處理器的MacBook Pro在單核心與搭載M1 Pro處理器的16吋MacBook Pro沒有太大差異，甚至僅比搭載M1處理器的MacBook Pro領先一些。

單是在多核心運算表現就有明顯差距，M2處理器明顯比M1處理器提升許多，但由於M1 Pro處理器在核心數量較多，同時運算架構也有些不同，因此在多核心運算表現效能會更加突出。

另外，由於MacBook Pro機種內建主動散熱的風扇系統，因此在長時間使用情況下可以維持穩定效能，而採用M2處理器的MacBook Air則會在長時間使用情況下透過降頻等方式保護，避免處理器過熱受損，加上256GB容量版本的SSD在長時間運作下的效能表現相對較低，因此比較不利於長時間使用，否則就要考慮配合筆電散熱架等外部裝置輔助。

▲透過Cinebench R23測試單核心與多核心運算表現

▲Geekbench 5.4.2測試結果，可以發現M1、M2在單核心運算表現差異不算大，但多核心運算時的效能就有明顯差異，尤其M2 Pro處理器的核心配置更多情況下，更讓效能提升許多

而透過CrossMark 1.0.1.88 Pro進行綜合效能計算，在與多核運算效能有關的生產力表現，可以看見搭載M2處理器的MacBook Pro快要追上M1 Pro處理器，至於在與GPU顯示運算加速有關的創造力表現，M2處理器也有顯著提升。

▲透過CrossMark 1.0.1.88 Pro進行綜合效能計算，整體上M2處理器在效能表現有相當顯著提升

另外，在反應表現方面，可以看見搭載M1處理器的MacBook Pro明顯較低，而從Blackmagic Disk Speed Test 3.4.2測試結果也能看見其寫入效能較低，導致整體運算時的效能被拉低。

▲Blackmagic Disk Speed Test 3.4.2測試結果，可以看見SSD存取效能表現差異，進而影響整體運算效能表現

筆者後續也透過許多人用來剪輯影片的剪映，透過10組長度在1分鐘內的4K解析度影片，構成總長度達10分鐘，同時堆疊6個圖層的影片，輸出為4K 60fps、H.264編碼的MP4影片。

不過，搭載M2處理器的MacBook Air在測試過程中歸還，因此未能記錄影片輸出時所花費時間。但從M2處理器運算效能與新款Macbook Pro相近情況，或許能以新款Macbook Pro對應表現作為參考。

▲透過剪映編輯，將10組長度在1分鐘內的4K解析度影片，構成總長度達10分鐘，同時堆疊6個圖層的影片，輸出為4K 60fps、H.264編碼的MP4影片

▲搭載M2處理器的Macbook Air數據從缺，但理論上會與搭載M2處理器的MacBook Pro相近，甚至與搭載M1 Pro處理器的MacBook Pro幾乎一樣

一樣不用擔心帶出門使用時的電力續航問題，同時運算效能更高

若以前後外型設計幾乎完全相同的13.3吋MacBook Pro來看，搭載M1處理器版本與M2處理器版本的電力續航表現，其實幾乎沒有太大改變，一樣扎扎實實對應10小時左右的連續使用時間。

▲外型設計幾乎完全相同的13.3吋MacBook Pro

在筆者外出攜帶，對應一天內不定時開啟用於查詢資料、撰寫稿件，在未透過充電器額外補充電量的情況下，換上M2處理器的MacBook Pro依然可以輕鬆達成全天候電力續航表現，而不必需要擔心是否需要途中找插座充電。

甚至過往必須隨身攜帶充電器的使用模式也能改變，僅需帶著筆電即可輕裝出門，就算電力僅剩50%，其實也不用特別擔心電力是否不足。

▲電力續航表現約可對應一天不充電的使用需求

而整體效能部分，在一般使用情況下，或許很難感受M2處理器與M1處理器的差異，但如果是針對需要配合更多記憶體運作的瀏覽器多分頁開啟，或是對應影音內容剪輯需求時，就能明顯感受效能上的差異。

其中自然包含M2處理器可使用更多記憶體資源，加上在多核心運算效能提升，另外相較M1處理器更在GPU運算效能明顯提升，同時增加8K H.264、HEVC與ProRes編解碼處理能力，使得M2處理器在執行Final Cut Pro，或是Logic Pro等剪輯軟體時，能夠更加得心應手。

接下來配合秋季即將釋出的macOS 13 Ventura作業系統更新，將能藉由新版Metal API提高M2處理器的GPU運算效能，屆時將能更多影音內容處理效率、3D渲染效果進一步提升。

同場加映：一樣換上M2處理器的MacBook Air比較

相較外型幾乎沒有改變的13.3吋MacBook Pro，今年同樣換上M2處理器的新款MacBook Air就採用明顯的設計變化。

其中，新款MacBook Air採用與去年更新的14吋、16吋MacBook Pro相近設計，取消原本細薄的機身視覺，採用更平整化的機身框體，並且加入更多配色選項，例如新款午夜黑與星光色。

▲換上M2處理器的新款MacBook Air

其他明顯改變部分，則包含螢幕一樣採用瀏海造型設計，藉此讓可視顯示範圍增加至13.6吋。而充電部分也納入MagSafe磁吸介面，連接線也採編織材質包覆，避免發生纏繞情況，同時也不用為了充電佔用其中一組USB-C連接埠。

至於充電器部分，則是採用新版30W充電器，或是可以選擇對應35W充電效率的雙孔充電器。

▲螢幕一樣與去年推出的新款14吋、16吋Macbook一樣，都採用瀏海造型設計螢幕

▲瀏海中央位置保留放置視訊鏡頭

▲左側加入MagSafe磁吸充電座設計，讓使用者能騰出額外使用USB-C的連接空間

▲採MagSafe介面設計的磁吸充電器接頭

同樣搭載M2處理器，新款MacBook Air在入門規格依然將GPU核心數量減少為8核心，此外機身內部也未額外搭載散熱風扇，因此在整體運算效能表現會比同樣搭載M2處理器，但是內建散熱風扇設計的13.3吋MacBook Pro略遜一籌。

因此在同樣換上M2處理器的13.3吋Macbook Pro，以及新款MacBook Air之間抉擇的話，若著重考量效能，自然首選13.3吋Macbook Pro，而如果比較在意新款MacBook Air的話，就得留意256GB容量版本的SSD讀寫效率可能影響效能表現問題。

但如果效能並非首要重點，而是以輕便使用為主的話，確實選擇新款MacBook Air也不錯。

而如果是以預算為導向的話，其實不妨考慮依然在市場維持銷售，搭載M1處理器的MacBook Air，在一般使用情況下，其實也還是有相當不錯的便利性。

▲一樣整合Touch ID指紋辨識器設計的電源按鍵

▲面積加大、採玻璃材質設計的觸控板

▲鍵盤並未跟進新款MacBook Pro採用全面黑色設計

小結

相比同樣換上M2處理器的新款MacBook Pro，由於機身內部額外內建散熱風扇設計，同時不像新款MacBook Air在入門款採用讀寫效能較低的SSD，同時減少GPU核心數量，將能完整發揮M2處理器運算效能。

不過，考量多工使用需求的話，即便是新款MacBook Pro還是建議直接選擇16GB以上記憶體容量配置。

▲新款MacBook Pro

以定位來看，目前搭載M2處理器的MacBook Pro與MacBook Air，其實都是鎖定入門等級使用需求，只是兩者之間還是有不同定位區隔，例如MacBook Pro依然鎖定更進階一點的工作需求，以及維持現有機身設計與Touch Bar配置的使用體驗，而MacBook Air則是採用全新機身設計，並且對應大一點的螢幕顯示面積，另外也加入全新配色選項。

而要選擇M2處理器，還是挑選既有M1處理器規格機種？

如果預算足夠的話，當然建議直接挑選搭載M2處理器機種，而要選擇MacBook Pro或MacBook Air，則可視個人使用需求而定，如果主要是以文書處理類工作性質使用的話，其實建議挑選MacBook Air就足夠，顏色自然就看個人喜好而定，但是要留意入門款在核心數量，以及長時間使用後的效能衰退情況。

不過，如果像筆者有更進階的使用需求，例如額外需要剪輯影片、針對錄音內容進行後製等，那麼就會建議挑選MacBook Pro，同時也推薦直接選擇16GB以上記憶體容量。至於有更進階的使用需求，比方更專業的影像編修、8K等級的影片剪輯，那麼就可以考慮搭載M1 Pro處理器以上規格的MacBook Pro。

至於，如果是一般學生族群的話，依然相當推薦選擇MacBook Air，甚至如果能以相對較低價格購得市面仍維持銷售搭載M1處理器的MacBook Air，其實也是相當實際的選擇對象。

但是如果是挑選搭載M1處理器的MacBook Pro，那麼就要留意SSD效能使用衰退問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦