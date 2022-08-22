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開箱影片／安卓蘋果都OK！Google Pixel Buds Pro低頻恰恰好 「大顆」佩戴有眉角

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱Google Pixel Buds Pro，他認為這次的耳機戴起來稍微「大顆」一些。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱Google Pixel Buds Pro，他認為這次的耳機戴起來稍微「大顆」一些。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

暑假掀起耳機大戰，除了三星的Galaxy Buds2 Pro、蘋果有望在秋季發表會推出AirPods Pro 2外，日前Google也推出Pixel Buds Pro要來對決一番。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱Google Pixel Buds Pro，他讚賞充電盒親膚塑料材質，讓指紋Out，不過這次的耳機稍微「大顆」一些，戴上去像貼合在耳朵上，沒有塞入耳朵的感覺，跑步流汗的人不建議佩戴。

Google Pixel Buds Pro使用主動降噪技術，可以透過APP調整設定降噪、關閉及不降噪（環境音通透模式）。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Google Pixel Buds Pro使用主動降噪技術，可以透過APP調整設定降噪、關閉及不降噪（環境音通透模式）。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Google Pixel Buds Pro具備主動降噪技術和環境音通透模式，單次使用續航力（關閉降噪）為11小時，配合充電盒就能使用31小時。仔細聆聽可發現，針對低頻下潛非常深、濃郁感剛剛好，不會搶過中頻人生和樂器，勝過其他無線耳機。比較可惜的是AAC的藍牙編碼，讓中頻人聲的聲音厚度較不足。

此外，APP還有協助檢查耳塞套的密合程度，找出適合的耳塞套，非常貼心，阿貴認為Google Pixel Buds Pro符合大眾調音的無線耳機。Google Pixel Buds Pro定價5990元。

Google Pixel Buds Pro有石墨黑、迷霧黑兩色。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Google Pixel Buds Pro有石墨黑、迷霧黑兩色。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Google Pixel Buds Pro 符合大眾調音

【顏色】石墨黑、迷霧黑

【重量】耳機：6.2公克／充電盒：62.4公克（含耳塞式耳機）

【網路連線】藍牙5.0

【防水等級】耳機：IPX4／充電盒：IPX2

【音訊】獨家設計的11公釐動態揚聲驅動單元、主動降噪功能、環境音模式、音量等化器、主動緩解耳內壓力

【續航力】關閉主動降噪功能，耳塞式耳機可聆聽音訊長達11小時，搭配充電盒則可聆聽長達31小時

【相容性】可與任何配備藍牙4.0以上的裝置配對，包括Android與iOS裝置、平板電腦和筆記型電腦

購買Google Pixel Buds Pro，除了有耳機與無線充電盒，還有3種尺寸的耳塞套。（翻攝自Google商店）
購買Google Pixel Buds Pro，除了有耳機與無線充電盒，還有3種尺寸的耳塞套。（翻攝自Google商店）

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