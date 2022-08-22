開箱影片／安卓蘋果都OK！Google Pixel Buds Pro低頻恰恰好 「大顆」佩戴有眉角
暑假掀起耳機大戰，除了三星的Galaxy Buds2 Pro、蘋果有望在秋季發表會推出AirPods Pro 2外，日前Google也推出Pixel Buds Pro要來對決一番。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱Google Pixel Buds Pro，他讚賞充電盒親膚塑料材質，讓指紋Out，不過這次的耳機稍微「大顆」一些，戴上去像貼合在耳朵上，沒有塞入耳朵的感覺，跑步流汗的人不建議佩戴。
Google Pixel Buds Pro具備主動降噪技術和環境音通透模式，單次使用續航力（關閉降噪）為11小時，配合充電盒就能使用31小時。仔細聆聽可發現，針對低頻下潛非常深、濃郁感剛剛好，不會搶過中頻人生和樂器，勝過其他無線耳機。比較可惜的是AAC的藍牙編碼，讓中頻人聲的聲音厚度較不足。
此外，APP還有協助檢查耳塞套的密合程度，找出適合的耳塞套，非常貼心，阿貴認為Google Pixel Buds Pro符合大眾調音的無線耳機。Google Pixel Buds Pro定價5990元。
Google Pixel Buds Pro 符合大眾調音
【顏色】石墨黑、迷霧黑
【重量】耳機：6.2公克／充電盒：62.4公克（含耳塞式耳機）
【網路連線】藍牙5.0
【防水等級】耳機：IPX4／充電盒：IPX2
【音訊】獨家設計的11公釐動態揚聲驅動單元、主動降噪功能、環境音模式、音量等化器、主動緩解耳內壓力
【續航力】關閉主動降噪功能，耳塞式耳機可聆聽音訊長達11小時，搭配充電盒則可聆聽長達31小時
【相容性】可與任何配備藍牙4.0以上的裝置配對，包括Android與iOS裝置、平板電腦和筆記型電腦
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