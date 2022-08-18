開箱影片／Zenfone 9小尺寸擁旗艦攝影！六軸防手震免怕抖 保護殼藏玄機
iPhone 14據傳捨棄mini版本，那「小尺寸」手機真的那麼沒市場嗎？YouTube頻道「邦尼幫你」開箱Asus Zenfone 9，它在規格上不再是以往刻板印象的「小尺寸入門機」，而是旗艦機的各種功能，像是大電池、處理器使用Snapdragon 8+ Gen 1、六軸防手震及完美單手操作等，要讓使用者感受到Zenfone 9真的「俗又大碗」。
5.9吋的Zenfone 9重量僅179克，手感相當好，最大特色在於2顆超大粒鏡頭，塞入IMX766 1/1.56吋感光元件，並有六軸防手震Hybirid雲台，「邦尼幫你」實測將手機晃動後，可用肉眼看到主鏡頭模組依據移動方向進行反方向修正，可在手機開啟「雲台提示」功能，就能在範圍內修正手抖，在光軌攝影模式下也能輕鬆完成車軌、人流等效果。
Zenfone 9搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並上了更大範圍的均溫板，實測玩《原神》時，ASUS都可讓該遊戲調校成可遊玩的水準。這次Zenfone 9還提供特別的保護殼，上頭有卡板可換上卡套或支架，還能在手機設定開啟支架後跳出Netflix App等操作，相當方便。Zenfone 9定價1萬9990元起。
Zenfone 9 單手旗艦之王
【尺寸】146.5 x 68.1 x 9.1 mm
【重量】169g
【螢幕】5.9吋Samsung AMOLED螢幕，120 Hz
【處理器】Snapdragon 8+ Gen 1
【記憶體】8GB、16GB
【儲存空間】128GB、256GB
【鏡頭】主鏡頭：5000萬畫素Sony旗艦級IMX766感光元件、F1.9光圈；超廣角鏡頭：1200萬畫素Sony旗艦級IMX363感光元件、F2.2光圈；前鏡頭：1200萬像素Sony旗艦級IMX663感光元件、F2.45光圈
【電池】4300 mAh，充電支援最高30W
【顏色】午夜黑、鏡月白、澄日紅、隕石藍
【防水防塵】IP65/IP68
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