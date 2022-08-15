圖文開箱／反IG、沒有做作濾鏡！實測5天超夯「BeReal」App到底多「real」？

有趣好玩

近期因為各平台不斷模仿抖音的短影音內容，掀起了一波社群媒體誰最優秀的討論，不少網友表示 BeReal 值得一試，於是編輯找了梨又與路奈一起陪我玩玩 BeReal，大家就一起來看看到底有多 real 吧！

背景介紹

BeReal 是一款 2020 年源自於法國的社交軟體，該軟體初衷為捨棄誇張的濾鏡，過度修飾的相片排版等，單純與自己親朋好友分享生活，使用方式為透過每日來自 App 的隨機通知，以兩分鐘時間內分享自己和所處環境的照片，不能使用濾鏡也不能修圖，非常講究時效性和真實性，且一天只會有一次通知，目的是希望使用者不要過度沈迷社交軟體；也許是因為各平台的短影音之亂，這款軟體於今年年初開始流行，截至今年七月為止其下載量達到兩千萬次。

（圖／電獺少女提供）

編輯試試

Apple Store 或 Google Play 都可以下載得到 BeReal，首先可簡單註冊個帳號，這部分跟其他社交軟體很接近，沒有什麼困難的部分，完成後 App 會詢問是否要匯入手機通訊錄的聯絡人，也可選擇跳過，如果朋友並沒有在使用者的通訊錄裡，App 有個好友邀請連結可以使用，貼給朋友點擊後就可以找到對方，不過這只是理論上會成功⋯⋯出於某種超自然力量，編輯屢戰屢敗以後決定使用最原始的模式：直接輸入好友帳號搜尋XD。

首先，要玩這款 App 一定要開啟通知，不然使用者會錯過限時「BeReal」的時間點，此外進入主頁以後點擊左上角的雙人圖標，就可以找到自己的好友邀請連結，也可以查看自己的好友有誰。

（圖／電獺少女提供）

來～各位看看，第一次在 BeReal 發文，梨又跟路奈都早有準備，但即使是準備過了，仍然比起平常習慣看見的 Instagram 限動不假修飾很多，接著就要來驗證一下幾天後會多 real 了 XD。

（圖／電獺少女提供）

先稍微介紹一下發文運作模式，每天會隨機跳出如下左圖的第二個通知，告訴使用者「是時候要 Real 一下囉」（Time to BeReal），如果這時候打開 App 會直接連結到發文的介面，呈現子母畫面，一張照片會是對著自己，另一張照片則會呈現你所處的位置；如果你放棄發文，點進去 App 基本上是什麼也看不到的呦，會像右圖一樣，想看朋友 real 自己也要一起 real！朋友遲發文也會收到通知，如果是遲到的文甚至會在文章上標示出遲多久（給你壓力不要再去化妝惹 XD）。

（圖／電獺少女提供）

登登，下面這個是～下載 BeReal 一週後的梨又與路奈，因為這個 App 會隨機抓兩分鐘，之前編輯甚至還有剛洗好澡、正在刷牙等等，超級無預警、無準備的時間點被通知要 real 一下，真正日常使用 BeReal 的時候，就會像下圖梨又與路奈一樣，開通「手手遮臉大法」XDD。

附帶一提，沒有遲發的人會顯示發文時間，遲發的人就會顯示遲多久，不過我覺得大家最後根本都只是剛好沒有看時間而已，不是故意遲發。

（圖／電獺少女提供）

此外這個 App 一日過後，就看不到朋友前一天的動態，不過可以點擊右上角的頭像瀏覽自己發過的動態，還有一個 Real Emoji 功能，大家可以以拍照方式回應朋友的動態。

（圖／電獺少女提供）

（圖／電獺少女提供）

編輯心得

編輯跟梨又還有路奈玩了將近一個禮拜，確實讓人感覺很真實參與朋友的生活；梨又也表示她認為這是一個很酷的社交軟體，可以真實知道朋友此時此刻的活動，自然紀錄生活，如果可以跟一群朋友一起使用，確實很有趣，不過可惜的是台灣沒有那麼流行，App 上的熟面孔略少；此外，BeReal 一天限制只能發一篇文，卻也一定要發一篇文，所以可以達到刷存在感，同時不耗時太多在社群上的目的。

以上就是電獺少女編輯們的心得啦，有獺友也下載了嗎？快來留言分享感想！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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