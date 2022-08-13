圖文教你做／免一頁一頁手動做！Word同檔案設2種頁碼 2大重點輕鬆設定

稍等一下！難道你還傻傻地用文字方塊一頁一頁做頁碼，看來你需要升級一下，讓我們一起來快速設定頁碼吧。

不管是學生時期的論文或是出社會後的企劃報告，頁碼是方便人員編輯以及閱讀者快速定位的工具，如果到現在還是沒有掌握插入頁碼的方法，這一篇一定要認真看喔。

今天會分兩個部分跟大家介紹：

1.基本頁碼設定 2.兩段式頁碼

使用版本：office 2007年後版本皆有此功能

1.基本頁碼設定- 4步驟

Step1.「插入」找到「頁碼」

（麥斯雞提供）

Step2. 在「頁碼格式」挑個喜歡的格式「數字格式」

（麥斯雞提供）

Step3. 點選「頁碼」幫頁碼選個好位子

（麥斯雞提供）

Step 4. 雙擊「左鍵」可調整頁碼大小、顏色

（麥斯雞提供）

2.兩段式頁碼

分段頁碼必備知識 👉分節：想要使用兩種頁碼編號的關鍵在於，告訴你的電腦前後部分是不同章節，劃分界線，這樣就可以分開進行編號不會互相影響。

（麥斯雞提供）

以上圖為範例，我要在目錄與前言間做一個頁碼切割，這樣一來就可以塞入兩種不同的頁碼。

Step.1 滑鼠停留在要分割的前一「版面配置」 ️👉 「分隔設定」👉「下一頁」 達到分節的效果

（麥斯雞提供）

PS:在頁首頁尾處，雙擊[左鍵] 可以確認是否成功分節

（麥斯雞提供）

Step2. 添加第一章節頁碼（羅馬數字），確認游標點選在第一章節的頁面

（麥斯雞提供）

Step3. 添加第二章節頁碼（阿拉伯數字），確認游標點選再第二章節的頁面

（麥斯雞提供）

📌大重點：一定要把「頁碼編排方式」的「起始頁碼」改為：1，這樣才不會接續前一節的頁碼。

（麥斯雞提供）

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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