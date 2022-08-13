強強聯手！元宇宙手遊《MetaCity M》獨家冠名贊助日職阪神虎轉播

image source：MetaCity M

日本職棒阪神虎隊備受國人關注。如今首款元宇宙手遊《MetaCity M》宣布，將獨家冠名贊助日職阪神虎轉播！

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阪神虎開季苦吞九連敗，破中央聯盟紀錄，前17戰1勝15敗1和，刷新了1979年西武獅隊創下開季前17戰勝率最低紀錄。此外，阪神虎前25戰就吞下本季第20敗，也刷新了隊史最速20敗紀錄。

回顧4月23日時，阪神虎戰績是4勝20敗1和，勝率僅1成67，不過，接下來打出42勝26敗1和的成績，是自1966年以來，首次在「借金」(敗多於勝的勝敗場差距)達15場以上時將借金歸零！儘管阪神虎還落後排名第一的養樂多隊11場勝差，但戰績竟已竄升到中央聯盟第二！

特別左投伊藤將司連兩場完封巨人，成為53年來第一為讓巨人連18局掛蛋的左投；青柳晃洋以11勝高居勝投王，也和西勇輝分別以1.37和2.18的防禦率，在中央聯盟投手榜高居前二。打者大山悠輔明星賽前敲出20支全壘打，在中央聯盟排第三、67分打點排名第二！

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對比於開季寫下史上最慘紀錄的窘況，阪神虎隊監督矢野燿大感謝球迷，不離不棄為球隊加油，他更說，「下半季要看看球隊能打到什麼樣的地步」！

與球迷一起期待阪神虎的表現，遊戲《MetaCity M》獨家冠名贊助日職阪神虎轉播。《MetaCity M》是和非同質化貨幣結合的元宇宙遊戲，玩家可以自由打造動漫IP角色，蒐集各式豪宅、飛船、土地和汽機車，還能切換成NFT交易。目前遊戲規劃9月封測，12月或明年1月上線！各大社群早已熱烈討論，尤其高度自由開放世界，再加上搭上NFT浪潮的遊戲機制，無論懂不懂NFT，玩家勢必都能樂在其中。

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不只台灣，日本與韓國都高度關注《MetaCity M》！韓國人氣女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，LISA進駐全球25個城市，玩家的土地有機會成為LISA的鄰居或者跟LISA住在同城鎮。韓國女神也瘋元宇宙手遊，而在日本職棒界，預期也將掀起旋風！目前已在Google Play開放玩家預註冊，玩家引頸期盼遊戲上市！在遊戲上市前，先攜手阪神虎日職轉播，和玩家與球迷一起，迎接每一刻的精彩！









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