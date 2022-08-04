快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖文開箱／Galaxy S22「幻夜紫」並非以前的紫 更添夢幻氛圍

聯合新聞網／ 楊又肇

日前在美國市場推出Galaxy S22「Bora」紫色款，三星也確定將在8月10日於台灣市場同步推出以「幻夜紫」為稱的Galaxy S22，筆者此次提前取得實機進行簡單的動眼看。

Galaxy S22「幻夜紫」預計從8月10日起於全台三星智慧館、三星商城及指定通路陸續上市。建議售價方面，8GB記憶體與128GB儲存容量規格版本建議售價為新台幣24900元，而升級為256GB儲存容量版本建議售價則是新台幣26900元。

此次推出的「幻夜紫」配色，僅在Galaxy S22機種提供，同時硬體規格並未特別作調整，規格上與先前推出的Galaxy S22維持相同設計，台灣推行規格一樣採Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器等設計。

在此之前，三星也曾推出多款以紫色為設計的手機，例如Galaxy S8採用的薰紫灰、Galaxy S9採用的丁香紫，另外也包含在Galaxy Z Flip 3採用的薰衣草色，藉此吸引更多對紫色偏好的消費者族群。

而相較先前同樣在Galaxy S21推出的紫色款設計，Galaxy S22「幻夜紫」則是將背面主相機框體部分也以紫色調呈現，而機身框體也以紫色形式打造，包含待機上鎖畫面等介面也都以紫色調設計。同時跟去年推出的Galaxy S21不同之處，今年推出的Galaxy S22在背蓋設計採用平面設計，並未採用雙側曲面形式。

與去年推出的Galaxy S21紫色款比較：

相比去年推出的Galaxy S21所採用紫色，整體色調明顯不同，同時去年推出的紫色款設計帶有金屬奢華感，而今年推出的「幻夜紫」則添加了夢幻氛圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

開箱

延伸閱讀

波洛西來台害的？Motorola新機發表會1句話取消 台網友笑拋「哈囉摸頭」

超多變！三星Galaxy Z Flip 4傳有71種配色組合 Galaxy Z Fold 4僅4款配色

終於等到了！紫色版Galaxy S22台灣登場 這一天上市

七夕星選禮！三星Galaxy S22新色「幻夜紫」夢幻登場

相關新聞

圖文開箱／Galaxy S22「幻夜紫」並非以前的紫 更添夢幻氛圍

日前在美國市場推出Galaxy S22「Bora」紫色款，三星也確定將在8月10日於台灣市場同步推出以「幻夜紫」為稱的Galaxy S22，筆者此次提前取得實機進行簡單的動眼看。

圖文開箱／4K高畫質！Insta360 Link攻遠距辦公 手勢操作控制「最美入鏡畫面」

過去推出諸多360度環景相機與運動相機的Insta360，此次宣布推出以人工智慧驅動的4K視訊攝影機Insta360 Link，藉此搶進混合辦公市場。

開箱影片／索尼大法好！WH-1000XM5佩戴調整降噪功能 與WH-1000XM4差在哪看2關鍵

被稱為最強降噪耳機的Sony WH-1000XM5，與前一代WH-1000XM4相比是否有明顯進步呢？YouTube頻道「數位宇宙」的陳五和小茉開箱該商品，Sony WH-1000XM5採用V1整合晶片與QN1降噪晶片，可以消除更高頻段的噪音，能控制耳機上的8顆麥克風，續航維持開或關降噪各可維持30小時和40小時之表現，一樣也有連線2台的多點連線功能，但雙裝置只能走AAC（有損音訊壓縮的專利數位音訊編碼標準），不能像其他耳機一樣走LDAC高解析音質的傳輸。

開箱影片／DJI Mini 3 Pro無人空拍機自動跟車攝影 結果出乎意外

日前拿到一組 DJI Mini 3 Pro 無人空拍機，當然網路上已經有不少人都在開箱分享使用心得了，但似乎沒有人分享 DJI Mini 3 Pro 的自動跟車攝影的效果好不好用、實不實用，而這次的開箱就要來針對跟車攝影進行實際測試，從跟人、跟車（Mazda MX-5）到跟卡丁車 GoKart，讓大家看看看跟隨功能是否真的實用！

開箱影片／Google Pixel 6a親民價藏Pro晶片 夜拍純淨、他讚這處超細緻

Google Pixel 6a終於在台灣上市了！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴這次開箱石墨色的Google Pixel 6a，這次相機沒像Pixel 6和Pixel 6 Pro一樣凸出，平放在桌上更平穩，背蓋使用3D複合材質機背，不易留指紋。6.1吋大小和178公克的重量，比Pixel 6的207克更輕盈，但整體配重上並非平均分配，而是底部稍重一些，使用時也不易「翻跟斗」。

圖文開箱／Seagate Gaming Firecuda聯名《星際大戰》 2TB大空間、想用LED燈光要做這件事

Seagate日前配合星際大戰日推出的Seagate Gaming Firecuda《星際大戰》聯名版本，本質上是以Firecuda (火梭魚)外接硬碟為基礎打造，讓使用者能作為更具效率的外接儲存工具，或是應用在遊戲主機存放遊戲內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。