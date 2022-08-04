圖文開箱／Galaxy S22「幻夜紫」並非以前的紫 更添夢幻氛圍

日前在美國市場推出Galaxy S22「Bora」紫色款，三星也確定將在8月10日於台灣市場同步推出以「幻夜紫」為稱的Galaxy S22，筆者此次提前取得實機進行簡單的動眼看。

Galaxy S22「幻夜紫」預計從8月10日起於全台三星智慧館、三星商城及指定通路陸續上市。建議售價方面，8GB記憶體與128GB儲存容量規格版本建議售價為新台幣24900元，而升級為256GB儲存容量版本建議售價則是新台幣26900元。

此次推出的「幻夜紫」配色，僅在Galaxy S22機種提供，同時硬體規格並未特別作調整，規格上與先前推出的Galaxy S22維持相同設計，台灣推行規格一樣採Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器等設計。

在此之前，三星也曾推出多款以紫色為設計的手機，例如Galaxy S8採用的薰紫灰、Galaxy S9採用的丁香紫，另外也包含在Galaxy Z Flip 3採用的薰衣草色，藉此吸引更多對紫色偏好的消費者族群。

而相較先前同樣在Galaxy S21推出的紫色款設計，Galaxy S22「幻夜紫」則是將背面主相機框體部分也以紫色調呈現，而機身框體也以紫色形式打造，包含待機上鎖畫面等介面也都以紫色調設計。同時跟去年推出的Galaxy S21不同之處，今年推出的Galaxy S22在背蓋設計採用平面設計，並未採用雙側曲面形式。

與去年推出的Galaxy S21紫色款比較：

相比去年推出的Galaxy S21所採用紫色，整體色調明顯不同，同時去年推出的紫色款設計帶有金屬奢華感，而今年推出的「幻夜紫」則添加了夢幻氛圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦