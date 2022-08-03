圖文開箱／4K高畫質！Insta360 Link攻遠距辦公 手勢操作控制「最美入鏡畫面」

過去推出諸多360度環景相機與運動相機的Insta360，此次宣布推出以人工智慧驅動的4K視訊攝影機Insta360 Link，藉此搶進混合辦公市場。

從外型來看，Insta360 Link幾乎與DJI OSMO Pocket十分相似，但其實是對應不同市場需求設計，Insta360 Link主要是針對線上視訊、混合辦公，或是實況直播等需求打造，並且藉由搭載1/2吋感光元件、最高4K解像力表現，呈現更清晰的畫面細節，同時也能在高動態範圍維持自然的影像呈現效果。

而Insta360 Link可單獨透過專屬app進行錄影或設定，或是搭配Microsoft Teams、Zoom等軟體服務使用，同時本身的手勢識別操作、拍攝畫質、自動追蹤等功能都不會受到第三方軟體影響。

▲與之前某品牌推出的手持三軸攝影機頗相似…

由於本身提供最高可達4K解析度的畫質，加上採用1/2吋感光元件，以及支援HDR拍攝，因此可讓使用者在視訊會議過程以更清晰、清楚畫面呈現。

至於連接運作使用過程中，Insta360 Link會透過底座上的燈號顯示當前運作狀態，例如正常啟用待機時會呈現綠色燈號，呈現閃爍藍燈時，則是表示正確識別操作手勢，而透過黃燈閃爍時，則代表無法正確識別。

▲本身搭載1/2吋感光元件、最高解像力可達4K，並且支援自動相位對焦、HDR拍攝，以及臉部追蹤與手勢操作畫面放大、縮小功能

▲透過USB-C連接埠與Windows PC、Mac機種連接使用

▲底部提供1/4吋標準螺孔，可額外配合支架配件固定使用，或是利用本身夾具設計固定在螢幕上

▲配合腳架使用

自動追蹤、縮放手勢：

透過三軸雲台設計更可讓拍攝影像維持穩定，亦可透過人工智慧驅動的自動跟隨居中功能，以及透過手勢操控方式，讓使用者能在線上會議、直播時維持最佳入鏡畫面，同時也能依照拍攝需求將畫面放大或縮小。

要特別留意的是，手勢識別操作必須維持在鏡頭拍攝範圍內，一旦出鏡的話，就會造成識別失敗，因此最佳作法就是緩慢地比出手勢，並且小幅度地向上或向下移動，讓鏡頭可以更容易識別手勢。至於透過掌心手勢開啟自動追蹤功能時，訣竅則是明確地做出掌心向前伸的動作。

▲放大縮小手勢

開啟「智能放大」功能效果：

在Insta360 Link app中的「更多設定」選項開啟「智能放大」功能，即可由相機鏡頭自動調整使用者最佳入鏡範圍，並且讓使用者維持在畫面居中位置，相當適合用於線上直播、課程等場景使用。

而配合不同固定使用方式，Insta360 Link也能進行由上往下以45度角拍攝的桌面模式，並且進行梯形修正，讓使用者可以快速拍攝桌面，並且快速切換回拍攝自己的視訊畫面，適合用於線上講解，或是說明特定商品細節等需求使用。

由上往下的拍攝模式，還包含透過90度角拍攝的俯拍模式，可透過Insta360 Link三軸雲台結構，搭配腳架固定方式，讓攝影鏡頭能持續拍攝垂直向下的俯視角畫面，方便用於紀錄繪圖創作、模型組裝，或是操作示範等畫面。

桌面模式：

另外，Insta360 Link也支援9:16的直向拍攝，因此也能用於針對手機觀看的線上直播，並且能串接諸如Instagram、TikTok或YouTube Shorts等常見線上直播。

配合盒裝內附上的4個邊角定位辨識貼紙，配合開啟白板模式，即可讓Insta360 Link拍攝畫面集中在白板或黑板畫面，讓使用者能在線上直播，或是進行遠距視訊會議時，可以透過Insta360 Link捕捉更清晰且專業的簡報畫面。

白板模式：

▲開啟白板模式手勢

實際開箱：

▲Insta360 Link市售版本盒裝

▲實際開箱

▲原廠盒裝內部提供Insta360 Link本體、兩本說明書、雙USB-C頭連接線，USB-C轉USB-A配件，以及白板模式使用的四張定位貼紙

更清晰、明亮且穩定的拍攝效果

依照Insta360說明，Insta360 Link可拍攝4K 30fps解析度影像，可在高動態範圍下維持影像細節呈現，同時也能對應低光環境下的使用需求，鏡頭本身更支援自動相位對焦與自動曝光功能，並且對應更快對焦表現。

至於在收音部分，則可透過雙麥克風進行降噪收音，並且對應高品質音訊傳輸效果，分別可配合Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Zoom等常見視訊會議軟體使用，同時也能用於Windows PC或Mac機種。

使用方式則可直接放置桌面，或是透過本身底座扣合在筆電螢幕上，或是外接螢幕上使用，另外也能配合底部1/4吋螺孔固定在腳架，或是其他固定支架，藉此對應不同視角拍攝需求。

而在平常不使用，或是待機超過10秒的時候，Insta360 Link會自動將鏡頭朝向下方，避免直接拍攝使用的臉譜或所處環境，另外也會切斷麥克風收音，藉此避免影響使用者隱私。

Insta360 Link app操作介面：

▲透過Insta360 Link專用app進行設定，主畫面可以透過雲台控制手動操作拍攝視角，底下則可以選擇自動追蹤、白板模式、桌面模式，或是向下90度拍攝的俯拍模式，或是選擇自動追蹤、白板模式、桌面模式，或是向下90度拍攝的俯拍模式

▲Insta360 Link app分別提供手動操作、針對影表現相細節作設定，或是開啟手勢識別、智能放大，或是追蹤速度等項目，其他則包含可開啟對應9:16的直向拍攝模式等

▲開啟鏡像效果

▲HDR效果關閉、開啟差異

▲自動白平衡效果關閉、開啟差異

▲其他影像效果調整差異

小結

過去始終聚焦在360度環景及運動拍攝器材的Insta360，此次藉由三軸雲台技術打造小型線上攝影機Insta360 Link，藉此進軍蓬勃發展的線上視訊會議與直播需求市場，同時也看準接下來更龐大的遠距工作與線上直播市場商機，顯示Insta360希望能在既有發展裡尋求更多成長機會。

而此次推出的Insta360 Link，藉由自身過去在運動拍攝器材的設計經驗，結合三軸雲台技術，讓使用者能以更清晰、更明亮且穩定的形象進行線上視訊會議，並且配合手勢操作、自動追蹤等便利功能，讓使用者能更輕易使用。

目前Insta360 Link主要競爭產品為OBSBOT 4K Tiny，兩者設定在相近價位帶，但Insta360 Link設定在相對較低價位，並且提供更大感光元件與降噪收音效果，同時也提供更直覺的操作體驗。

Insta360 Link將從8月2日起透過Insta360官網，以及全球指定經銷商購買，建議售價為新台幣9969元，包裝內含Insta360 Link攝影機、四張可重複使用的白板定位貼紙、USB Type-C連接線，以及USB Type-C轉Type-A的轉接配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦