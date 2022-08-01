快訊

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

「十年資深優良教師」販毒遭逮 昔勵志翻身卻走偏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開箱影片／索尼大法好！WH-1000XM5佩戴調整降噪功能 與WH-1000XM4差在哪看2關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「數位宇宙」的陳五和小茉開箱Sony WH-1000XM5，認為它具未來感造型及更智慧的功能。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
YouTube頻道「數位宇宙」的陳五和小茉開箱Sony WH-1000XM5，認為它具未來感造型及更智慧的功能。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

被稱為最強降噪耳機的Sony WH-1000XM5，與前一代WH-1000XM4相比是否有明顯進步呢？YouTube頻道「數位宇宙」的陳五和小茉開箱商品，Sony WH-1000XM5採用V1整合晶片與QN1降噪晶片，可以消除更高頻段的噪音，能控制耳機上的8顆麥克風，續航維持開或關降噪各可維持30小時和40小時之表現，一樣也有連線2台的多點連線功能，但雙裝置只能走AAC（有損音訊壓縮的專利數位音訊編碼標準），不能像其他耳機一樣走LDAC高解析音質的傳輸。

Sony WH-1000XM5的頭樑部分，由更大面積的皮革所包覆，耳罩內空間變大不易壓耳朵，舒適度升級。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
Sony WH-1000XM5的頭樑部分，由更大面積的皮革所包覆，耳罩內空間變大不易壓耳朵，舒適度升級。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

陳五表示，Sony WH-1000XM5外觀與前一代不同，頭樑由更大面積的皮革所包覆，耳罩內空間變大不易壓耳朵，舒適度升級，但因霧面材質關係，容易留下指紋，新的結構也無法摺疊收納，收納盒外型也稍稍改變。他提到也會根據每個人佩戴狀況，像是頭髮或眼鏡調整降噪之表現。他提到該款低頻減少後，整體音質方向較為均衡，中高頻則維持以往溫和的路線。

Sony WH-1000XM5新的結構也無法摺疊收納，收納盒外型也稍稍改變。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
Sony WH-1000XM5新的結構也無法摺疊收納，收納盒外型也稍稍改變。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

Sony WH-1000XM5若搭配新Sony手機（如Xperia 10 IV），可在側面感應快速調節耳機狀態。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
Sony WH-1000XM5若搭配新Sony手機（如Xperia 10 IV），可在側面感應快速調節耳機狀態。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

另外，若搭配新Sony手機（如Xperia 10 IV），可在側面感應快速調節耳機狀態，實現全家桶的連動性，讓2人開玩笑說能大聲說出「索尼大法好」。他總結，Sony WH-1000XM5具未來感造型及更智慧的功能；若需求只有降噪和便攜性，降價過的WH-1000XM4是好選擇。Sony WH-1000XM5定價1萬1900元。

Sony WH-1000XM5 未來感十足

【重量】約250g

【顏色】銀色、黑色

【耳機類型】封閉式、動態

【驅動單體】30 mm

【電池充電／充電方式】約3.5小時／USB

【電池續航力】音樂聆聽：降噪開啟最長30小時、降噪關閉最長40小時；連續通訊：降噪開啟最長24小時、降噪關閉最長32小時。

【藍牙】藍牙規格5.2版

【支援的音訊格式】SBC、AAC、LDAC

【降噪功能】自動降噪優化器、氣壓優化、環境聲模式、快速注意模式

Sony WH-1000XM5除了有黑色外，也有銀色共2色可挑選。（翻攝自Sony）
Sony WH-1000XM5除了有黑色外，也有銀色共2色可挑選。（翻攝自Sony）

開箱

延伸閱讀

開箱影片／Google Pixel 6a親民價藏Pro晶片 夜拍純淨、他讚這處超細緻

開箱影片／她驚OPPO Find X5 Pro噴電 玩遊戲順溜溜「但幾乎難跑滿120Hz」

開箱影片／realme GT NEO 3速度Up爽玩遊戲 全方位NFC感應「加速荷包縮水」

就是要贏安卓！蘋果iPhone 14 Pro隨顯螢幕「現在才登場」但藏新技術

相關新聞

開箱影片／索尼大法好！WH-1000XM5佩戴調整降噪功能 與WH-1000XM4差在哪看2關鍵

被稱為最強降噪耳機的Sony WH-1000XM5，與前一代WH-1000XM4相比是否有明顯進步呢？YouTube頻道「數位宇宙」的陳五和小茉開箱該商品，Sony WH-1000XM5採用V1整合晶片與QN1降噪晶片，可以消除更高頻段的噪音，能控制耳機上的8顆麥克風，續航維持開或關降噪各可維持30小時和40小時之表現，一樣也有連線2台的多點連線功能，但雙裝置只能走AAC（有損音訊壓縮的專利數位音訊編碼標準），不能像其他耳機一樣走LDAC高解析音質的傳輸。

開箱影片／DJI Mini 3 Pro無人空拍機自動跟車攝影 結果出乎意外

日前拿到一組 DJI Mini 3 Pro 無人空拍機，當然網路上已經有不少人都在開箱分享使用心得了，但似乎沒有人分享 DJI Mini 3 Pro 的自動跟車攝影的效果好不好用、實不實用，而這次的開箱就要來針對跟車攝影進行實際測試，從跟人、跟車（Mazda MX-5）到跟卡丁車 GoKart，讓大家看看看跟隨功能是否真的實用！

開箱影片／Google Pixel 6a親民價藏Pro晶片 夜拍純淨、他讚這處超細緻

Google Pixel 6a終於在台灣上市了！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴這次開箱石墨色的Google Pixel 6a，這次相機沒像Pixel 6和Pixel 6 Pro一樣凸出，平放在桌上更平穩，背蓋使用3D複合材質機背，不易留指紋。6.1吋大小和178公克的重量，比Pixel 6的207克更輕盈，但整體配重上並非平均分配，而是底部稍重一些，使用時也不易「翻跟斗」。

圖文開箱／Seagate Gaming Firecuda聯名《星際大戰》 2TB大空間、想用LED燈光要做這件事

Seagate日前配合星際大戰日推出的Seagate Gaming Firecuda《星際大戰》聯名版本，本質上是以Firecuda (火梭魚)外接硬碟為基礎打造，讓使用者能作為更具效率的外接儲存工具，或是應用在遊戲主機存放遊戲內容。

圖文開箱／Gogoro Delight著重女性用車需求 高度降低、動力未減

Gogoro近期針對女性用車需求量身打造的Gogoro Delight，筆者此次有機會以短暫時間進行試騎，藉此體驗這款車輛實際騎乘使用感受。

圖文開箱／Nothing Phone (1)撞臉iPhone 12的安卓手機 透明背蓋吸睛就怕未來「變無聊」

日前正式揭曉的Nothing第一款智慧型手機產品—Phone (1)，筆者花了一些時間進行體驗，藉此感受此款手機是否與其他品牌設計產品影明顯不同，以及是否能像Nothing先前所說，希望能扭轉目前變得「無聊」的手機市場局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。