開箱影片／索尼大法好！WH-1000XM5佩戴調整降噪功能 與WH-1000XM4差在哪看2關鍵
被稱為最強降噪耳機的Sony WH-1000XM5，與前一代WH-1000XM4相比是否有明顯進步呢？YouTube頻道「數位宇宙」的陳五和小茉開箱該商品，Sony WH-1000XM5採用V1整合晶片與QN1降噪晶片，可以消除更高頻段的噪音，能控制耳機上的8顆麥克風，續航維持開或關降噪各可維持30小時和40小時之表現，一樣也有連線2台的多點連線功能，但雙裝置只能走AAC（有損音訊壓縮的專利數位音訊編碼標準），不能像其他耳機一樣走LDAC高解析音質的傳輸。
陳五表示，Sony WH-1000XM5外觀與前一代不同，頭樑由更大面積的皮革所包覆，耳罩內空間變大不易壓耳朵，舒適度升級，但因霧面材質關係，容易留下指紋，新的結構也無法摺疊收納，收納盒外型也稍稍改變。他提到也會根據每個人佩戴狀況，像是頭髮或眼鏡調整降噪之表現。他提到該款低頻減少後，整體音質方向較為均衡，中高頻則維持以往溫和的路線。
另外，若搭配新Sony手機（如Xperia 10 IV），可在側面感應快速調節耳機狀態，實現全家桶的連動性，讓2人開玩笑說能大聲說出「索尼大法好」。他總結，Sony WH-1000XM5具未來感造型及更智慧的功能；若需求只有降噪和便攜性，降價過的WH-1000XM4是好選擇。Sony WH-1000XM5定價1萬1900元。
Sony WH-1000XM5 未來感十足
【重量】約250g
【顏色】銀色、黑色
【耳機類型】封閉式、動態
【驅動單體】30 mm
【電池充電／充電方式】約3.5小時／USB
【電池續航力】音樂聆聽：降噪開啟最長30小時、降噪關閉最長40小時；連續通訊：降噪開啟最長24小時、降噪關閉最長32小時。
【藍牙】藍牙規格5.2版
【支援的音訊格式】SBC、AAC、LDAC
【降噪功能】自動降噪優化器、氣壓優化、環境聲模式、快速注意模式
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