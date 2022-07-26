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開箱影片／DJI Mini 3 Pro無人空拍機自動跟車攝影 結果出乎意外

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
產品及資料來源：DJI、聯強國際
產品及資料來源：DJI、聯強國際

日前拿到一組 DJI Mini 3 Pro 無人空拍機，當然網路上已經有不少人都在開箱分享使用心得了，但似乎沒有人分享 DJI Mini 3 Pro 的自動跟車攝影的效果好不好用、實不實用，而這次的開箱就要來針對跟車攝影進行實際測試，從跟人、跟車（Mazda MX-5）到跟卡丁車 GoKart，讓大家看看看跟隨功能是否真的實用！

這次開箱的是 DJI Mini Pro 3，這款無人機主打輕巧好攜帶，搭載 1/1.3 英吋感光元件，提升影像拍攝能力、具有智慧功能和避障系統，主要規格如下：

尺寸：

摺疊：長 145 公釐，寬 90 公釐，高 62 公釐

展開（包括槳葉）：長 251 公釐，寬 362 公釐，高 70 公釐

軸距：247 公釐

最長飛行時間

智慧飛行電池：34 分鐘

長續航智慧飛行電池：47 分鐘

最長續航里程

智慧飛行電池：18 公里

長續航智慧飛行電池：25 公里

最大抗風速度：10.7 公尺/秒（5 級風）

感應系統：前視、後視、下視定位

穩定系統3軸機械雲台（俯仰、橫滾、平移）

相機鏡頭：1/1.3 英吋、最高 4800 萬像素、24 mm、f/1.7

影像解析度：4K、2.7K、1080P、120fps 慢動作拍攝

網路：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、藍牙 5.2

電池：

智慧飛行電池：2453mAh

長續航智慧飛行電池：3850mAh

支援記憶卡：UHS-I Speed Grade 3 及以上記憶卡

產品及資料來源：DJI、聯強國際
產品及資料來源：DJI、聯強國際

產品及資料來源：DJI、聯強國際
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DJI Mini Pro 3 最大的優點是搭配標準電池的重量僅 249 公克，在台灣不需要註冊登記就能自由飛行。

雖然說不用註冊登記，但按照規定無人機的最高飛行高度不得超過地面或水面 400 呎（約 120 公尺），飛行範圍只能在飛行駕駛的半徑 900 公尺並且必須在視距範圍 300 公尺，最重要的是飛行地點必須是可飛航區域，詳細地區限制可以裝 App 查詢。

產品及資料來源：DJI、聯強國際
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這次開箱測試主要以「焦點跟隨」為主，除了跟拍人之外，重點是跟拍車。

如果 DJI Mini Pro 3 在 Mazda Mx-5 車頂飛行跟拍，基本上跟得還滿準的，而且會有一種電影的感覺。

產品及資料來源：DJI、聯強國際
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但如果從車子的側邊跟拍時，畫面有可能會因為遭遇側風進行抗風修正，會有點晃動和抖動的狀況。

此外，側邊跟拍遇到車子迴轉的時候，有可能會失敗。

產品及資料來源：DJI、聯強國際
產品及資料來源：DJI、聯強國際

產品及資料來源：DJI、聯強國際
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除了跟拍汽車行進之外，還測試了卡丁車，本次測試地點為位於台灣新北市八里區的樂福卡丁賽車場。

由於卡丁車的賽道比較小、彎道角度大、車輛變換比較多，即使 DJI Mini Pro 3 鎖定跟隨某一輛車，也可能因為車速過快或在一個急轉彎之後，就停止追蹤，無人機只好停在空中。

產品及資料來源：DJI、聯強國際
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整體來說，DJI Mini 3 Pro 的優點是輕巧、好攜帶，使用標準電池時不需要登記就能飛行，在焦點跟隨拍攝下若是拍攝人物會很方便，但是如果是想要跟車拍攝時，可能就要注意從側邊拍攝可能會有側風的問題；對於想記錄生活的非專業拍攝者來說，算是一款相當適合的無人機。

產品及資料來源：DJI、聯強國際
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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