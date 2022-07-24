圖文開箱／Seagate Gaming Firecuda聯名《星際大戰》 2TB大空間、想用LED燈光要做這件事

Seagate日前配合星際大戰日推出的Seagate Gaming Firecuda《星際大戰》聯名版本，本質上是以Firecuda (火梭魚)外接硬碟為基礎打造，讓使用者能作為更具效率的外接儲存工具，或是應用在遊戲主機存放遊戲內容。

此次筆者取得的是Seagate Gaming Firecuda《星際大戰》聯名版本「波巴費特」，其中以「波巴費特」 (Boba Fett)代表色為設計，並且加入紅色LED燈光呈現躍動感，本身則提供2TB儲存容量，可在Windows PC、Mac，或是PlayStation及Xbox遊戲主機上使用。

波巴費特是在《星際大戰》最早三部曲中出現的賞金獵人，最初設定僅有4句台詞，總登場時間僅有6分32秒長度，在《星際大戰：帝國大反擊》中受帝國與賈霸雇用，在韓索羅遭碳化拘禁後，將其帶回交給賈霸。而在《星際大戰：絕地大反攻》中，波巴費特則是在混戰中遭韓索羅誤觸其噴射火箭，導致失控掉落沙蟲口中。

不過，因為獲得眾多影迷喜愛，因此波巴費特在2019年播出的《曼達洛人》再度「復活」，強調自己並未死於沙蟲口裡。

▲Seagate Gaming Firecuda《星際大戰》聯名版本「波巴費特」

▲上方以電視影集《波巴費特之書》作為標示

▲底下標示Firecuda品牌字樣，同時也標示支援RGB燈光效果

硬碟本身以Firecuda設計為基礎，藉此對應更快存取效率，與裝置連接部分則是透過USB 3.2 Gen 1線材連接，整體重量僅為167公克，同樣提供Rescue Data Recovery Services (資料救援服務)。

而2TB容量用於一般資料儲存需求已經相當足夠，同時也能讓遊戲主機存放更多下載遊戲內容，當想要遊玩特定遊戲時，無須大費周章等待網路下載時間，並且足以存放約50款PlayStation 4遊戲作品。

至於安裝流程最多僅需在3分鐘時間內完成，整體上還算直覺、簡單，但LED燈光目前僅能在Windows PC上透過免費下載使用的Seagate Toolkit軟體設定。

▲Seagate Gaming Firecuda《星際大戰》聯名版本「波巴費特」所有內容物，其中包含波巴費特相關貼紙與說明書

▲硬碟本體正面印製波巴費特畫像

▲背後為波巴費特代表圖像

▲透過USB 3.2 Gen 1線材連接

在存取效能表現方面，透過CrystalDiskMark 8.0.4 x64版本測試，分別以1GB、4GB、16GB與64GB容量存取，約可在SEQ1M Q8T1循序讀寫大資料檔案下維持最高平均每秒133MB讀取、每秒132MB寫入表現，而在隨機讀許大量分散檔案時，則平均可維持最高每秒1.72MB讀取與每秒1.68MB寫入表現。

相較先前針對PlayStation 4打造的PS4 Game Drive《漫威復仇者聯盟》限定版硬碟，此次推出的Seagate Gaming Firecuda《星際大戰》聯名版本整體存取效率表現大致相近。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦