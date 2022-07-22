圖文開箱／Gogoro Delight著重女性用車需求 高度降低、動力未減

Gogoro近期針對女性用車需求量身打造的Gogoro Delight，筆者此次有機會以短暫時間進行試騎，藉此體驗這款車輛實際騎乘使用感受。

動力並未因女性設計取向而妥協

相較傳統車廠針對女性用戶設計車款，不外乎是結合漂亮、可愛外觀，或是增加輕盈、容易操駕等設計，Gogoro Delight自然也同樣加入這些元素，但是更著重思考女性騎乘車輛過程所面臨問題，因此特別提出「輕巧感」、「儀式感」與「安全感」三大訴求，標榜針對女性訴求打造此車款。

▲透過「輕巧感」、「儀式感」與「安全感」三大訴求打造

不過，雖然標榜針對女性使用需求打造，Gogoro Delight並未在動力輸出作妥協，本身同樣採用Gogoro車系配置的G2.2L鋁合金水冷永磁同步馬達，搭配FloDrive皮帶驅動系統，可在3000轉達成7kW (9.38馬力)功率輸出動力，加上電動車動力直出表現，以及同樣可開啟方格旗模式改變動力曲線，並未因為女性用車而犧牲動力表現。

▲動力並未因為針對女性使用設計而有妥協

加上此次改為72.9公分車高與更平整座墊，搭配本身使用扁胎設計，在整體操作駕駛過程可以有更平穩的騎乘感受，而在停等紅綠燈時亦可讓雙腳能安穩地平整放在地面，顯然不只能讓女性用戶感到安心，連男性用戶也能在後座載人情況下，更輕鬆透過雙腳穩定車身。

▲車高調整為72.9公分，在停等紅綠燈時亦可讓雙腳能安穩地平整放在地面

▲車身標註「Delight」字樣，標榜針對女性騎乘需求打造

▲Gogoro Delight的彩蛋之一，在座墊內側加上「Have a delightful ride!」標語

▲車廂內部空間足夠放置一頂全罩安全帽

▲同樣延續鍍鉻的後扶手設計

▲後座提供更方便穿高跟鞋時踩踏使用的踏板，與Gogoro VIVA的設計明顯不同

▲靠近膝蓋容易撞擊部分，加上AIRCUSH緩衝飾板減少衝擊力道

▲最高可承重10公斤的可收納杯架

更輕巧車身、更方便使用功能

車架本身實際上採用Gogoro VIVA的設計，因此車身相對較小，同時僅配置10吋胎，整體騎乘感受也會更加輕便。

▲採用Gogoro VIVA的設計，因此車身相對較小，同時僅配置10吋胎，整體騎乘感受也會更加輕便

另外，新款中柱設計也讓車輛架起變得更容易，甚至在移車功能除了保留左側手把上可慢速倒車的按鍵設計，此次更增加長按左方向鍵即可緩速前進的輔助功能，藉此增加更多便利使用感。

而上述可緩速前進的輔助功能，實際上是透過配置新款SSmartCore智駕電控系統，透過軟體定義實現，因此也讓Gogoro Delight可以透過線上選購，即可以軟體定義方式使用與Gogoro SuperSport ACE相同的TCS循跡控制與定速巡航功能，甚至未來也能增加更多實用功能。

▲車輛操控相對輕巧許多

安全感與儀式感一樣重要

針對安全功能部分，除了基本前後碟煞、SBS前後同步煞車系統與汽車等級Class D LED頭燈設計，Gogoro Delight更針對女性用戶因為身高、穿著影響，騎乘位置可能會比男性用戶更靠近龍頭，例如為了在停下車時，可以讓腳更容易踏到地面，或是因為穿裙子等因素，導致無法坐在較靠後方的位置，造成在騎乘過程會因為突然煞車讓膝蓋直接撞上車殼的情況，特別在容易碰撞位置增加AIRCUSH緩衝飾板，藉此減少衝擊力道。

其他部分，則包含採用包覆性更高的前土除，以及可透過app設定，能在車輛完成上鎖後，持續讓大燈、後警示燈與方向燈維持恆亮，藉此在幽暗地點停放車輛時，可以透過持續照明讓使用者安心離開的功能設計。

▲可透過app設定，能在車輛完成上鎖後，持續讓大燈、後警示燈與方向燈維持恆亮

▲採用包覆性更高的前土除

▲透過前後碟煞、SBS前後同步煞車系統確保制動安全

另外，在車廂內增加U型燈提供充足照明也是相當貼心的設計，而在車廂內層與手把採用抗菌塗層，加上增加香氛組的設計，甚至可額外加裝UV光觸媒抑菌抗臭循環機，基本上也是為了符合女性用戶偏好乾淨、具備更高儀式感的使用需求，讓騎乘體驗可以變得更好。

▲透過U型燈增加車廂內照明亮度

▲內側採用採用抗菌塗層

▲同樣加上採用抗菌塗層的手把

▲此次增加香氛組的設計，可降低車廂內部異味，甚至也能依照個人喜好更換不同香味

至於此次增加可收納設計的杯架，雖然實際使用方便，但可惜孔徑相對有限制，無法放置容器設計較寬的手搖茶飲，同時也因為採無底設計，因此也無法放置一般瓶裝飲料，甚至臨時買的咖啡也可能會因為杯子設計無法平穩放置，反而會令人感到不便。

▲杯架無法放置容器設計較寬的手搖茶飲…

小結

Gogoro Delight雖然標榜針對女性用戶打造，甚至也強調是Gogoro第一款全數由女性團隊設計車款，在車身設計有不少細緻表現，而零件接合處的公差也更小，但不代表這款車輛僅能對應女性使用需求，實際上也能滿足多數男性騎乘樂趣，因此也相當適合情侶、夫妻，甚至家庭共用情況使用。

▲Gogoro Delight強調是Gogoro第一款全數由女性團隊設計車款，在車身設計有不少細緻表現，而零件接合處的公差也更小

而在硬體規格設計，Gogoro Delight也搭載新款SSmartCore智駕電控系統，因此未來也能依照需求，透過軟體定義方式升級車輛使用功能，同時也能配合4G LTE連網模組，讓車輛可以透過遠距方式操作特定功能，藉此讓車輛能有更多應用可能性。

▲同樣可透過軟體定義、無線連接方式創造更多應用體驗

至於此次藉由Gogoro Delight主攻女性用戶市場，顯然Gogoro也希望能扭轉車輛市場多半是以男性角度思考設計，希望能藉由女性立場思考創造更多不一樣的車輛使用功能。

Gogoro Delight將在標準款提供「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」四款配色，Basic車款則提供「柔霧白」單一配色，並且從儀錶、座墊到車身，透過調整色澤深淺與光感，搭配鍍鉻裝飾設計，藉此提供更豐富的層次感。

▲Gogoro Delight將在標準款提供「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」四款配色，Basic車款則提供「柔霧白」單一配色

另外，配合此次針對女性用戶增加的30種全新配件，例如可快速放置小物或輕便雨衣的多功能晴雨置物盒、針對女性包款打造的弧形提袋掛勾、方便放置物品或踩踏的菱格拼接平踏墊，甚至是方便女性在騎乘使用的防潑水遮陽裙，讓女性用戶更方便騎乘使用車輛。

建議售價方面，Gogoro Delight標準款將以新台幣95980元銷售，Basic車款建議售價則是新台幣89980元，配合政府新購或汰購補助資格，以台北市為例，最高可享政府補助新台幣27300元購車。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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