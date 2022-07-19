圖文開箱／Nothing Phone (1)撞臉iPhone 12的安卓手機 透明背蓋吸睛就怕未來「變無聊」

日前正式揭曉的Nothing第一款智慧型手機產品—Phone (1)，筆者花了一些時間進行體驗，藉此感受此款手機是否與其他品牌設計產品影明顯不同，以及是否能像Nothing先前所說，希望能扭轉目前變得「無聊」的手機市場局面。

第一眼神似iPhone，卻是Android陣營少數認真設計外觀機種

在第一眼看見Phone (1)時，確實會被其特殊背蓋設計所吸引。

▲仿照紐約地鐵錯綜交會的背蓋設計

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從外觀直覺來看，不少人還是會覺得Nothing Phone (1)又是另一款模仿iPhone的手機 (直覺上其實頗像iPhone 12…)，但本身卻是一款紮紮實實的Android手機。

從過往三星在Galaxy S4、Galaxy S5時期曾在機身背面採用時尚、仿皮設計元素，vivo將皮革元素應用在手機，或是像realme近期與日本設計大師深澤直人合作，讓手機變得更有質感，實際上願意在手機外觀上投入深度設計的業者並不多。

▲雖然採用透明背蓋設計，但是又凸顯明顯不同風格

因此，Nothing此次將先前套用在Ear (1)耳機的透明元素，融合在此次打造的Phone (1)，同時並非像小米在透明探索版只是將背蓋透明美化，而是進一步融合紐約地鐵錯綜交會形象，透過白色或黑色遮片覆蓋原本會直接露出的內部機件，使其呈現更不一樣的透明風格。

另一方面，背蓋也藉由900組LED燈構成的Glyph燈號介面形成不同「互動」效果，彷彿早期許多人會透過改裝、使用第三方app，讓手機背面閃光燈呈現不同光亮方式，藉此判斷手機來電或簡訊的重要性，同時也能藉由維持恆亮作為拍照或攝影時的補光燈，甚至作為暗光環境下的燈光互動模式。

至於為了呼應環保與精簡運送成本，Phone (1)盒裝同樣採即為扁平設計，並且取消提供連接線與充電器，同時機身也標榜採用可高度回收材質製作。

▲以900組LED燈構成的Glyph燈號介面形成不同「互動」效果

▲開機時呈現的Nothing標誌

▲以點狀文字構成的操作介面

▲背蓋上也印上點狀文字呈現的Nothing品牌名稱

主相機雖然只有兩顆鏡頭，卻相當足夠

依照Nothing創辦人裴宇的說法，兩顆足夠使用的鏡頭，總好過多餘的鏡頭設計。

▲不像目前主流手機採用3組以上的鏡頭配置，Nothing在Phone (1)僅維持主要兩顆鏡頭設計

從Phone (1)所配置鏡頭來看，視訊鏡頭採用Sony IMX471、1/3.1吋感光元件，搭配f/2.45光圈與1600萬畫素規格，而主相機模組則分別採用搭配Sony IMX766、1/1.56吋感光元件與f/1.88光圈設計，支援光學防震與電子防震的5000萬畫素廣角鏡頭，以及同樣採5000萬畫素設計，搭配三星ISOCELL JN1、1/2.76吋感光元件與f/2.2光圈，並且對應114°拍攝視角的超廣角鏡頭。

鏡頭中並未採用2倍變焦設計的望遠鏡頭，而是廣角鏡頭進行數位變焦，並且透過插點補正方式讓影像維持清晰，同時也能保留原本拍攝解像力，因此在實際設計僅需配置兩組鏡頭，藉此精簡手機內部空間。

▲相機操作介面與原生Android版本沒有太大差異，而2倍變焦則是透過廣角鏡頭配合軟體進行插點補正實現，因此解析度會維持原本4096 x 30722的表現

至於拍攝模式依然提供人像模式、專家模式、慢動作、微距模式，以及縮時錄影等功能。其中僅在廣角鏡頭提供數位變焦操作，最高可對應20倍數位變焦，超廣角端則僅對應定焦拍攝。

而預設拍攝時，會以4組像素合併方式，讓使用者以1200萬畫素進行拍攝，但亦可手動調整為5000萬畫素，但進光量可能會因此降低。另外，當處於在低光環境時，系統會自動出現提醒開啟夜拍模式選項，將可讓鏡頭拍攝曝光時間延長，藉此獲取更明亮的成像效果。

以整體來看，Phone (1)主相機的兩顆鏡頭拍攝效果確實不差，甚至在背光時的影像成像效果也有不錯的表現。

以下由左至右分別為超廣角鏡頭、廣角鏡頭，以及廣角鏡頭2倍數位變焦拍攝畫面：

未開啟夜拍模式、開啟夜拍模式：

實際拍攝：

與iPhone 13 Pro Max拍攝比較：

不免俗地將Phone (1)與iPhone 13 Pro Max拍攝表現進行簡單比較，可以發現Phone (1)在預覽拍攝時，絕大部分情況下可以在室內環境維持較正確的白平衡表現，同時拍攝時也能將過曝問題，而iPhone 13 Pro Max在部分情況下會有色調誤判情形，同時拍攝時也會有容易過曝情況。

例如直接拍攝天花板上的燈光時，iPhone 13 Pro Max就有明顯過曝問題，而Phone (1)拍攝畫面仍可維持中央風扇機構清晰度。

▲從頂光為黃光時的拍攝預覽畫面來看，可以看見左邊的iPhone 13 Pro Max出現色偏與過曝情況，但是在右側的Nothing Phone (1)卻可以維持接近原色表現，同時也不太有過曝情況

看起來確實吸睛的Glyph燈號介面，可惜少了一些自訂選擇

先前提及以900組LED燈構成的Glyph燈號介面，Phone (1)預設內建10種點亮方式，雖然可以自訂不同鈴聲，但能使用的Glyph燈號卻相對有限，甚至無法自訂燈號細節，其實有點可惜。

▲Glyph燈號介面無法進一步自訂，其實有點可惜

另一方面，如果使用者希望能讓Glyph燈號全亮，甚至維持恆亮，目前似乎僅能在相機介面透過切換補光燈模式才能實現，似乎讓Nothing強調能透過Glyph燈號介面創造全新互動體驗的感受大打折扣，或許未來會依照使用需求作不同調整。

▲系統內建設定介面，使用者僅能選擇開啟Glyph燈號的條件，以及在預設10種燈光表現作選擇

硬體規格背後的反思

依照裴宇的說法，目前智慧型手機的處理器運算效能往往都有過剩的情況，因此在Phone (1)選擇使用與Qualcomm合作客製化，額外增加無線充電與無線分享電力功能的Snapdragon 778+ 5G處理器，整體上所反應運算效能相當充足，雖然不比目前主流使用的Snapdragon 8 Gen 1處理器反應效能，卻能滿足絕大多數日常使用需求，甚至可以在效能與電池續航之間維持平衡。

不過，很多人可能認為既然都要推出新機，為什麼不直接採用更高規格的處理器，這部份顯然就會牽涉到手機售價背後的成本等考量。

▲Phone (1)強調對應恰到好處的硬體效能需求，藉此滿足絕大部分的手機使用情況，同時也能有效控制硬體成本

例如，當一款手機採用高階旗艦處理器之後，必然會在某些細節成本精簡，才能以更「實惠」價格於市場銷售，而這顯然不會是Nothing希望選擇的發展方向，否則就會淪為削價競爭，因此不如採用各方面效能運作表現充足的處理器設計，搭配夠用的螢幕規格與電池設計，並且將每個人經常使用的相機拍攝功能做好，藉此增加此款手機的使用好感，或許才是Nothing希望呈現局面。

▲採用客製化的Snapdragon 778+ 5G處理器，就是增加支援無線充電與反向供電功能

▲硬體效能表現

在硬體規格設計部分，Phone (1)採用6.55吋、支援10億色彩表現與HDR10+顯示效果的OLED螢幕，本身也支援120Hz畫面更新率，機身則採用100%再生鋁打造機身框體，並且在超過50%比例的塑膠零件採用生物基與可回收材質打造，更對應IP53等級生活防潑水設計，通訊功能則支援雙SIM卡使用模式。

▲SIM卡採用前後兩面安裝的卡槽設計

電池部分則採4500mAh容量設計，支援33W PD3.0有線快充，以及15W Qi無線充電與5W反向充電，最快可在30分鐘內以有線形式充滿50%電量，電池約可對應18小時使用時間，或是在待機狀態下維持2天使用電力。

作業系統則採用基於Android 12的Nothing OS介面，實際設計與原生Android作業系統並未有太大差異，主要改變在於採用量身打造的Widget、字體、音效與桌布設計，另外也在設定項目增加Glyph燈號介面，以及對應Tesla車款連接互動社頂項目，以及在相機功能介面上的調整，或許未來隨著與更多第三方軟硬體業者合作，將會在Nothing OS增加更多連動操作功能。

▲採用基於Android 12的Nothing OS介面

Nothing OS介面會自動針對app使用頻率，動態調整記憶體等運算資源，讓app能以更快速度啟用，並且降低app耗電量，同時也能透過預載的NFT Gallery app收藏、展示NFT內容，或是追蹤NFT內容價格。而依照Nothing說明，將保證提供3年Android系統版本升級，以及4年內每2個月一次的安全更新。

▲作業系統內容幾乎貼近原生Android介面，但額外增加與Tesla等第三方硬體連動設定功能，預期未來也會增加更多第三方軟硬體支援

▲在近期釋出韌體更新增加使用NFT內容的Widget設計，另外也強化Glyph燈號介面與相機功能

小結

以筆者的觀點來看，Phone (1)確實不適合硬體規格控玩家，相反地卻能吸引更重視手機外觀，或是相機隨手拍攝效果的使用族群，加上相對更容易負擔的價格設計，顯然將能吸引更龐大的年輕用戶族群，以及希望透過特殊Glyph燈號介面設計，在眾多一成不變手機中吸引目光的消費族群。

▲Phone (1)希望能在一成不變的手機產品增加更多吸睛亮點

雖然Phone (1)在整體硬體規格不算出色，但確實能夠滿足絕大多數市場使用需，同時在話題性、行銷效果更有相當吸睛表現，另一方面也呼應Google將Android作業系統完善，希望OEM業者能將更多心思聚焦在硬體設計的想法。

而雖然採用不一樣的透明背蓋，以及特殊Glyph燈號介面吸引目光，加上確實有不錯拍攝表現的相機設計，Phone (1)顯然能吸引不少用戶青睞，但如果接下來並未持續增加手機趣味性的話 (例如讓Glyph燈號介面有更多玩法)，顯然也會讓這款手機逐漸變得「無聊」，因此就要看Nothing接下來如何讓這款手機持續變得有趣。

目前Phone (1)分別推出黑色與白色兩款配色，分別推出搭載8GB記憶體與256GB儲存容量，以及配置12GB記憶體與256GB儲存容量兩種規格。建議售價部分，Phone (1)將以399英鎊價格於英國市場銷售，而在台灣市場則將以新台幣13900元起跳價格銷售，預計在7月22日起透過PChome、ESLITE誠品書店及GQ Shop (Taiwan)公開發售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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