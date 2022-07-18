開箱影片／realme GT NEO 3速度Up爽玩遊戲 全方位NFC感應「加速荷包縮水」

手機品牌realme總是在外型上創造許多新奇設計。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱6.7吋的realme GT NEO 3，共有利曼及銀石兩種顏色，背蓋為賽道雙條紋設計，採用AG玻璃工藝，擁有金屬光澤般的感覺。該機具備螢幕下指紋技術，也有120Hz更新率，螢幕占比達94.2%，相當有誠意。不過，188公克的配重雖然很平均，但想單手使用可能有些困難。

realme GT NEO 3背後有3顆鏡頭，加上賽道雙線條設計，頗具電競味。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT NEO 3搭載MediaTek天璣 8100配上獨立晶片，也無需擔心遊戲體驗，像是《哈利波特魔法覺醒》開到最高畫質，依舊爽感度滿滿。而realme GT NEO 3原本就配備80W有線快充，經實測從2%充到50%，只需要12分9秒。此外，該機在NFC上升級成360度全方位感應NFC，感應面積增加500%、感應距離也提升20%，讓阿貴開玩笑說「加速大家荷包縮水」。realme GT NEO 3定價1萬4990元。

realme GT NEO 3具備螢幕下指紋技術，也有120Hz更新率，螢幕占比達94.2%。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT NEO 3 街頭電競風

【處理器】MediaTek 天璣 8100 5G 處理器 【尺寸】163.3 x 75.6 x 8.2mm 【重量】188g 【顏色】利曼、銀石 【RAM／ROM】8GB／256GB 【螢幕】6.7吋2412Ｘ1080 FHD＋，120Hz螢幕更新率 【充電】最高80W SuperDart超速閃充 【電池】電池由兩個容量2500mAh電池組成，合計5000mAh 【相機】後置鏡頭：5000萬畫素F1.88 SONY IMX766 OIS主鏡頭、800萬畫素F2.2主鏡頭、200萬F2.4微距鏡頭；前置鏡頭：1600萬F2.45超清晰自拍鏡頭 realme GT NEO 3配備80W有線快充，經實測從2%充到50%，只需要12分9秒。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

商品推薦