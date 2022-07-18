圖文開箱／WH-1000XM5高頻更細膩自然 真無線耳機LinkBuds S增LE Audio應用領先一步

Sony近期在台灣市場正式推出新款旗艦藍牙主動降噪耳機WH-1000XM5，以及加入主動降噪功能的新款真無線耳機LinkBuds S，筆者也實際取得兩款耳機進行比較。

目前，WH-1000XM5在台推出黑色與銀色兩款配色，建議售價為新台幣11900元，而LinkBuds S WF-LS900N則提供黑色、白色與淡褐色三款配色，建議售價則為新台幣5590元，兩者都跟進LinkBuds採用環保包裝，因此盒裝不僅以可回收材質製作，同時也將剪裁設計高度簡化。

▲兩者均採用環保包裝

▲盒裝採用相當精簡設計

▲收納盒也同樣採簡約設計

音質明顯提升，但也有些可惜的WH-1000XM5

WH-1000XM5最大改變之一，在於整體外型做了明顯調整，取消原本可凹折收納機構，僅保留左右耳罩水平翻轉，同時在耳罩部分採用全新貼合皮革設計，藉此強化被動隔音效果。

▲WH-1000XM5取消可折合收納機構，可能會讓不少使用者感到不便，但主要是為了提升配戴穩定性

聲音部分，WH-1000XM5採用新設計的30mm發聲單體，相比先前採用的40mm規格，此次透過碳纖維複合輕量球體設計，藉此對應更自然、細膩的高頻發聲表現，同時也能配合較柔軟邊緣振動產生渾厚低頻聲音。另外，電路系統也採用Sony用於頂規Walkman產品的含金無鉛焊錫技術，藉此降低電阻影響音質輸出問題，讓聲音可以進一步減少雜訊。

至於機身則是沿用前一代WH-1000XM4使用的V1晶片，搭配QN1降噪處理晶片，進行更複雜且快速的音訊處理流程，配合8組用於降噪的麥克風收音系統，強調能比過濾更多高頻集中頻的外部噪音，通話部分則是透過4組麥克風進行波束成形收音，確保透過耳機通話的清晰感。

▲採用新設計的30mm發聲單體，相比先前採用的40mm規格，此次透過碳纖維複合輕量球體設計，藉此對應更自然、細膩的高頻發聲表現，同時也能配合較柔軟邊緣振動產生渾厚低頻聲音

▲配合頂帶與左右耳罩增加更高減壓與減重效果

其他規格則同樣對應Hi-Res Audio與Hi-Res Wireless Audio高解析音質，另外也支援，編碼內容播放，並且對應360 Reality Audio音訊技術與DSEE Extreme數位音質還原技術，而Speak-to-Chat直接說話即可切換聲音輸出模式的功能依然沿用，同樣支援Google Assistant等數位助理服務，另外包含搭配BRAVIA XR系列電視更可使用空間立體音效，以及在不同環境聆聽也能自動調節音量表現，則是讓使用者能更方便使用耳機。

電力表現部分，開啟降噪功能時的電力續航可達30小時，因此能滿足多數使用需求，本身亦可透過3分鐘快充即可提供3小時使用電力，耳機整體重量為250公克，實際配戴也不會有太大問題，主要在於頂帶與左右耳罩增加更高減壓與減重效果。

▲透過與頂規Walkman產品相同的含金無鉛焊錫技術，降低電阻影響音質輸出問題，讓聲音可以進一步減少雜訊

此外，WH-1000XM5更支援Google的Fast Pair技術，將能更快與Android手機進行配對，同時也能支援多裝置連接使用模式，方便使用者在不同裝置間切換使用。

▲配合WH-1000XM5重新打造的收納盒

▲放入耳機之餘，中間收納空間亦可放置連接線材

▲新款收納盒的高度

▲僅能透過下壓騰出額外空間⋯

鎖定輕便使用體驗、銜接未來LE Audio標準的LinkBuds S

LinkBuds S成為真無線耳機WF-1000XM4後續機種，採用更小、更輕盈設計，僅有4.8公克重量，其中採用全新開發5mm單體，並且與WH-1000XM5一樣採用Sony自行開發的V1音訊處理晶片，更強調日後可透過韌體升級支援藍牙LE Audio播放功能，藉此對應更高數位音訊傳遞頻寬，同時也能對應LE Audio音訊分享等應用功能。

▲LinkBuds S

至於數位音訊方面則支援LDAC、DSEE Extreme，以及360 Reality Audio格式。而本身仍維持使用封閉結構設計，藉此實現主動降噪聆聽效果，並未像先前推出的LinkBuds採特殊環式動圈單體與開放架構聆聽模式。

另外，LinkBuds S同樣支援自適應播放模式，可自動針對不同使用環境調整音量，並且切換主動降噪等使用模式，更可配合感測元件識別使用者配戴狀態，在使用者配戴時自動播放音樂，或是在取下耳機時暫停播放，本身也藉由多組收音麥克風提供更高通話音質，一樣支援Google Fast Pair快速配對功能。

▲採用簡約外觀設計

▲重量變得更加輕巧

電池續航表現方面，LinkBuds S單次充電可對應連續6小時的音樂播放使用時間，搭配收納充電盒則可額外延長14小時的電力使用時間。

小結

平心而論，這兩款耳機原本就各自對應不同使用需求，音質表現與配戴體驗自然也有差異，WH-1000XM5鎖定希望有更紮實的音質與聆聽體驗需求，而LinkBuds S則是在輕巧使用基礎上提供更高音質使用體驗，兩者均支援Google Fast Pair快速配對功能，因此與手機等裝置配對連接使用相當直覺、簡單。

不過，WH-1000XM5此次為了提供更穩固的配戴感，因此犧牲過往機種採用可折合收納機構，使得隨身攜帶使用多了一些不便，雖然Sony標榜新款收納盒可以透過壓扁，方便放入背包收納，但實際上能減少空間有限。但取而代之的是更穩固的配戴感，以及強調更貼合多數人耳的角度設計，但這部份是否合乎需求，可能還是要實際配戴才能確認自己是否合適。

至於在音質表現部分，WH-1000XM5的降噪效果確實比過去機種提升，但在新款30mm發聲單體呈現音色表現，是否會比先前採用的40mm發聲單體更加優異，顯然還是要看使用者偏好聆聽音樂而定，尤其像是筆者偏好渾厚聲音輸出感的情況，顯然前一代WH-1000XM4會更適合，但如果偏好空間音感表現的話，此次推出的WH-1000XM5或許會更合適。

而在此次推出的真無線耳機LinkBuds S，基本上可以視為將LinkBuds耳機特性與WF-1000XM4設計融合，只是少了採用特殊環式動圈單體與開放架構聆聽模式的趣味感，更像是改善過往真無線耳機使用體驗，提供更輕便的配戴使用體驗，同時預先做好加入藍牙LE Audio應用功能的準備。

整體聆聽則是藉由Sony技術加持，因此在音質表現有相當程度表現，相比WH-1000XM5則是更強調整體使用便利性，比較適合經常在移動過程聆聽音樂的使用需求，而WH-1000XM5則可能更傾向適合長時間在定點配戴聆聽的使用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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