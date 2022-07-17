開箱影片／她驚OPPO Find X5 Pro噴電 玩遊戲順溜溜「但幾乎難跑滿120Hz」

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聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱OPPO Find X5 Pro，辛蒂認為沒有太大致命傷，但噴電量驚人，可能使用8小時就會讓手機沒電。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱OPPO Find X5 Pro，辛蒂認為沒有太大致命傷，但噴電量驚人，可能使用8小時就會讓手機沒電。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

YouTube頻道「科技狗 3C Dog」這次又進行「超主觀體驗」，辛蒂開箱6.7吋的OPPO Find X5 Pro，一開頭直接說台灣版本「續航一樣廢到笑」，若一整天開啟高效能模式，但不玩遊戲、不拍照，回個LINE、滑社群，約8小時左右手機就沒電。螢幕使用曲面螢幕，直上康寧Victus等級，螢幕占比率達92.7%，相當不錯，螢幕解析度達3K，導致用電量大噴，她直呼「倒不如給我400ppi，肉眼看根本沒差，還比較省電。」

OPPO Find X5 Pro螢幕占比率達92.7%，相當不錯，但6.7吋整體機身重量達218g，讓她認為單手操作非常難用。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
OPPO Find X5 Pro螢幕占比率達92.7%，相當不錯，但6.7吋整體機身重量達218g，讓她認為單手操作非常難用。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

OPPO Find X5 Pro身為旗艦機，該有的都有，像是無線充電支援50W無線閃充、10W無線反向充電、IP68防水防塵。但未有3.5mm耳機孔有些可惜，而機身重量達218g，讓她認為單手操作非常難用。另外實測雖然支援120Hz，但測試21款遊戲，雖然玩起來「順溜溜」，但要跑滿120Hz的遊戲卻是少的可憐，「幀數還會被鎖爛」。不過整體而言，辛蒂覺得沒有太大致命傷，但無法像realme一樣將價格壓低，有些可惜。OPPO Find X5 Pro定價3萬3990元。

辛蒂認為OPPO Find X5 Pro玩遊戲仍然順溜溜，但很少遊戲可以在此跑滿120Hz。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
辛蒂認為OPPO Find X5 Pro玩遊戲仍然順溜溜，但很少遊戲可以在此跑滿120Hz。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

OPPO Find X5 Pro 旗艦級手機

【處理器】Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

【記憶容量】12GB LPDDR 5

【儲存容量】256GB UFS 3.1 無法擴充

【螢幕面板】6.7" 雙曲面 AMOLED

【螢幕最大亮度】SDR 峰值亮度 1,200nits、HDR 峰值亮度 1,340nits

【螢幕更新速率】1 - 120Hz（LTPO 2.0）

【螢幕解析度】525PPI、3,216 x 1,440、20：9

【電池容量】5,000mAh

【有線充電】80W SuperVOOC 超級閃充、18W PD、18W QC

【無線充電】50W AIRVOOCTM 無線閃充、10W 無線反向充電

【SIM卡】5G + 5G Nano SIM 雙卡雙待（支援 eSIM）

【支援訊號】Wi-Fi 6、NFC、Bluetooth v5.2、GPS、IP68 防水防塵

【鏡頭】後面鏡頭：50MP f/1.7 Sony IMX766廣角主鏡頭、50MP f/2.2 Sony IMX766超廣角鏡頭、13MP f/2.4長焦鏡頭；前鏡頭：32MP f/2.4 Sony IMX709自拍前鏡頭

OPPO Find X5 Pro整體玩起來仍然相當順手，App秒點秒開、拍照非常順、傳LINE也不會卡卡。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
OPPO Find X5 Pro整體玩起來仍然相當順手，App秒點秒開、拍照非常順、傳LINE也不會卡卡。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

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