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開箱影片／他曝這些人最適合用！Chromecast with Google TV讓老舊螢幕變智慧電視

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」的五塊開箱Chromecast（支援Google TV），內附搖控器非常適合家中習慣搖控器的長者使用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」的五塊開箱Chromecast（支援Google TV），內附搖控器非常適合家中習慣搖控器的長者使用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

全名為「Chromecast（支援Google TV）」的Chromecast with Google TV終於引進來台啦，YouTube頻道「束褲3C團」的五塊此次開箱神奇小物，可以把一般電視變成智慧電視，與過去的Chromecast不同，這次有獨立聲控遙控器，首次使用需先熟悉操作。「Chromecast（支援Google TV）」外型為鵝卵石模樣配備HDMI連接線，相當簡約。若有和電視配對成功，就可直接使用該款搖控器。

Chromecast（支援Google TV）可利用聲控搖控器，透過語音輸入搜尋影片。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Chromecast（支援Google TV）可利用聲控搖控器，透過語音輸入搜尋影片。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

「Chromecast（支援Google TV）」支援4K 60fps、HDR10、HDR10+及Dolby Vision，前提是電視也需要支援才行，五塊笑稱，如果想要有高音質、高畫質體驗，就要「擁有好的電視和很多錢。」實測語音輸入最為方便，操作YouTube、Netflix和disney+相當順手，若沒有想要的串流App，可以透過搜尋安裝。五塊推薦家中習慣搖控器的長者使用這款小物，就能一起看YouTube囉！「Chromecast（支援Google TV）」定價1999元。

Chromecast（支援Google TV）輕巧好上手

【顏色】雪花白

【尺寸】本體：162 x 61 x 12.5mm／搖控器：122 x 38 x 18mm

【重量】本體：55g／搖控器：63g

【作業系統】Android TV OS

【連線能力】Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz/5 GHz)、藍牙

【連接埠】可直接插入電視機的HDMI、USB Type-C 電源

【影片格式】Dolby Vision、HDR10、HDR10+

【特色】最高可支援60 FPS的4K HDR內容，最高支援4K解析度和高動態範圍 (HDR)，可帶來超高畫質的視覺享受。搖控器需裝上電池才能使用。

Chromecast（支援Google TV）可將家中螢幕變成智慧電視。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Chromecast（支援Google TV）可將家中螢幕變成智慧電視。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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