圖文開箱／Insta360 ONE RS 1吋全景套裝動手玩 合作徠卡、解析度升級至6K有多威？
Insta360宣布推出再次與徠卡合作，讓拍攝解析度增加至6K規格的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝之後，筆者也實際動手體驗此款360度全景相機。
作為Insta360 ONE RS拍攝功能延伸定位
此次推出的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝，再次與徠卡合作打造，讓原本對應Insta360 ONE RS/R主機使用的全景鏡頭，升級採用1吋感光元件，並且與徠卡合作設計，拍攝解析度更從先前的5K解析度增加至6K規格，藉此紀錄更多360度全景影像細節。
而此套裝本質上是以新款6K全景相機鏡頭，加上與Insta360 ONE RS/R相同的主機，搭配Insta360 ONE RS/R豎拍電池，以及專屬保護邊框組成。若使用者已經購買Insta360 ONE RS，或是Insta360 ONE R，即可單獨購買新款6K全景相機鏡頭、豎拍電池與專屬保護邊框，搭配既有主機即可組成此次推出的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝。
新款6K全景相機鏡頭不僅能紀錄6K解析度影片，更可紀錄2100萬畫素靜態照片，同時藉由徠卡技術合作對應更高畫質影像拍攝表現，本身也支援IPX3等級防水，但如果要下水使用的話，則必須額外搭配潛水保護殼配件使用。
至於使用模式，則與先前配合Insta360 ONE RS/R推出的全景鏡頭，或是Insta360 ONE X2的使用模式相同，可以配合演算法將前後鏡頭拍攝影像縫合成自然全景，並且能避免自拍棒在畫面中出現。此次增加的Pureshot純淨HDR照相模式，則可透過人工智慧控制曝光，透過提高動態範圍表現，讓使用者能更容易拍攝高畫質影像內容。
在今年3月下旬推出升級款Insta360 ONE RS之後，Insta360接續推出與徠卡共同合作打造、採用1吋感光元件設計的6K全景相機鏡頭，同時也推出全景套裝組。
整體上來看，Insta360 ONE RS 1吋全景套裝可以視為Insta360 ONE RS/R的延伸使用模式，並且能透過直立形式更方便手持拍攝全景影像，或是配合配件拍攝子彈時間、穿梭等特殊影像內容。
Insta360 ONE RS 1吋全景套裝開箱
實際拍攝
Insta360 ONE RS 1吋全景套裝的實際使用模式，幾乎與Insta360 ONE X2相仿，可以直接手持進行拍攝，或是配合隱形自拍桿進行拍攝，而影片剪輯輸出也能透過Insta360 app內的創意工作室，或是桌機版的Insta360 Studio剪輯軟體進行輸出。
Insta360 ONE RS 1吋全景套裝實際拍攝360度環景影像： (點按影像可觀看360度景象)
Insta360 ONE RS 1吋全景套裝實際拍攝360度環景影片：
透過Insta360 app的創意工作室模版編輯影片：
小結
雖然Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R也能配合既有全景鏡頭拍攝360度環景影像，並且透過軟體剪輯方式創造更多趣味影片內容，但受限於原本鏡頭體積尺寸，使得360度環景影像拍攝結果，往往會因為光線進光亮不足等因素產生模糊，或是過暗。
此次推出的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝，顯然就是為了解決上述情況，讓使用者能拍攝更清晰的360度環景影像。
由於感光元件尺寸增加至1吋，加上與徠卡合作打造全新全景鏡頭，使得此次推出的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝不僅能紀錄解析度高達6K規格的環景影像，甚至也能讓拍攝時的自然進光量增加，使得拍攝影像畫質可以進一步提升。
而使用模式也能藉由模組化設計，讓原本就擁有Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R的使用者，可以額外單獨購買配件即可升級，反過來亦可讓購買Insta360 ONE RS 1吋全景套裝，額外透過更換配件對應Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R原本使用模式。
不過，隨著增加至1吋感光元件而變大的鏡頭體積，確實也導致使用模式必須改變的情況，但由於還是維持與Insta360 ONE X2相同的操作方式，因此實際影響情況不算大。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？
▪ 「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票
▪ 我就問「亞馬遜森林」怎麼搜出這種圖片？
▪ 【快來玩】免費《糖豆人》來啦！教你5步申請跨平台帳號一起玩 這Country有點尷尬
▪ 《糖豆人》PS5、Switch畫質比拚 這平台「變GIF動畫」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言