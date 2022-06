圖文開箱／Insta360 ONE RS 1吋全景套裝動手玩 合作徠卡、解析度升級至6K有多威？

Insta360宣布推出再次與徠卡合作,讓拍攝解析度增加至6K規格的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝之後,筆者也實際動手體驗此款360度全景相機。

作為Insta360 ONE RS拍攝功能延伸定位

此次推出的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝,再次與徠卡合作打造,讓原本對應Insta360 ONE RS/R主機使用的全景鏡頭,升級採用1吋感光元件,並且與徠卡合作設計,拍攝解析度更從先前的5K解析度增加至6K規格,藉此紀錄更多360度全景影像細節。

而此套裝本質上是以新款6K全景相機鏡頭,加上與Insta360 ONE RS/R相同的主機,搭配Insta360 ONE RS/R豎拍電池,以及專屬保護邊框組成。若使用者已經購買Insta360 ONE RS,或是Insta360 ONE R,即可單獨購買新款6K全景相機鏡頭、豎拍電池與專屬保護邊框,搭配既有主機即可組成此次推出的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝。

▲Insta360 ONE RS 1吋全景套裝,整體像是放大版的Insta360 ONE X2

▲與Insta360 ONE X2 (右)外觀比較

▲與Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R一樣採模組化設計,因此可以拆解成不同配件

▲主機與Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R相同,因此鏡頭也能相容使用

新款6K全景相機鏡頭不僅能紀錄6K解析度影片,更可紀錄2100萬畫素靜態照片,同時藉由徠卡技術合作對應更高畫質影像拍攝表現,本身也支援IPX3等級防水,但如果要下水使用的話,則必須額外搭配潛水保護殼配件使用。

至於使用模式,則與先前配合Insta360 ONE RS/R推出的全景鏡頭,或是Insta360 ONE X2的使用模式相同,可以配合演算法將前後鏡頭拍攝影像縫合成自然全景,並且能避免自拍棒在畫面中出現。此次增加的Pureshot純淨HDR照相模式,則可透過人工智慧控制曝光,透過提高動態範圍表現,讓使用者能更容易拍攝高畫質影像內容。

在今年3月下旬推出升級款Insta360 ONE RS之後,Insta360接續推出與徠卡共同合作打造、採用1吋感光元件設計的6K全景相機鏡頭,同時也推出全景套裝組。

整體上來看,Insta360 ONE RS 1吋全景套裝可以視為Insta360 ONE RS/R的延伸使用模式,並且能透過直立形式更方便手持拍攝全景影像,或是配合配件拍攝子彈時間、穿梭等特殊影像內容。

Insta360 ONE RS 1吋全景套裝開箱

▲Insta360 ONE RS 1吋全景套裝市售版本盒裝

▲標示採用1吋感光元件,並且與徠卡合作打造

▲原廠隨附全景鏡頭保護罩

▲連接模組採與Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R相同介面設計

▲主要操作介面位於側面,鏡頭上也標示著FlowState防震技術

▲與徠卡合作的全景鏡頭,尺寸也因為採用1吋感光元件而變得相當大

▲標榜採用1吋感光元件

▲將Insta360 ONE RS 1吋全景套裝全數拆解的狀態

實際拍攝

Insta360 ONE RS 1吋全景套裝的實際使用模式,幾乎與Insta360 ONE X2相仿,可以直接手持進行拍攝,或是配合隱形自拍桿進行拍攝,而影片剪輯輸出也能透過Insta360 app內的創意工作室,或是桌機版的Insta360 Studio剪輯軟體進行輸出。

▲主機螢幕的觸控模式與Insta360 ONE RS相同

Insta360 ONE RS 1吋全景套裝實際拍攝360度環景影像: (點按影像可觀看360度景象)

Insta360 ONE RS 1吋全景套裝實際拍攝360度環景影片:

透過Insta360 app的創意工作室模版編輯影片:

小結

雖然Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R也能配合既有全景鏡頭拍攝360度環景影像,並且透過軟體剪輯方式創造更多趣味影片內容,但受限於原本鏡頭體積尺寸,使得360度環景影像拍攝結果,往往會因為光線進光亮不足等因素產生模糊,或是過暗。

此次推出的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝,顯然就是為了解決上述情況,讓使用者能拍攝更清晰的360度環景影像。

▲藉由Insta360 ONE RS 1吋全景套裝捕捉更清晰的360環景影像

由於感光元件尺寸增加至1吋,加上與徠卡合作打造全新全景鏡頭,使得此次推出的Insta360 ONE RS 1吋全景套裝不僅能紀錄解析度高達6K規格的環景影像,甚至也能讓拍攝時的自然進光量增加,使得拍攝影像畫質可以進一步提升。

而使用模式也能藉由模組化設計,讓原本就擁有Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R的使用者,可以額外單獨購買配件即可升級,反過來亦可讓購買Insta360 ONE RS 1吋全景套裝,額外透過更換配件對應Insta360 ONE RS、Insta360 ONE R原本使用模式。

不過,隨著增加至1吋感光元件而變大的鏡頭體積,確實也導致使用模式必須改變的情況,但由於還是維持與Insta360 ONE X2相同的操作方式,因此實際影響情況不算大。

