開箱影片／Sony Xperia 10 IV萬元手機高CP 羽量手感配大電量、還有「這孔」保留著
買得到萬元日系輕巧防水機嗎？答案是肯定的！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴日前開箱Sony Xperia 10 IV，具IP65／IP68防水防塵，5,000mAh大電量更是驚人，觀看YouTube只消耗2%電量，相當省電。加上使用電源鍵指紋解鎖、3.5mm耳機孔還保留著，以及無凹槽、沒有相機挖孔設計，整體使用相當舒服。
6吋的Sony Xperia 10 IV僅有161克，阿貴表示，第一時間拿到它時，被它的「羽量手感」嚇到了，握感舒適又輕巧。拍照除了自拍鏡頭外，還有OIS鏡頭、超廣角及長焦鏡頭等，並讓拍照方式變得更簡單，提供夜拍功能輕鬆捕捉夜景。Sony Xperia 10 IV定價1萬2990元。
Sony Xperia 10 IV 夜拍功能更簡單
【尺寸】153 x 67 x 8.3mm
【重量】161g
【螢幕】6吋 HDR OLED
【處理器】高通S695處理器
【顏色】羽紫、羽黑、羽綠、羽白
【RAM／ROM】6G／128G
【SIM卡】5G + 4G、也支援microSD™記憶卡（最高可支援至1TB）
【相機】前鏡頭800萬畫素；後置鏡頭／1200萬畫素F1.8 OIS鏡頭、800萬畫素F2.2超廣角鏡頭、800萬畫素F2.2長焦鏡頭
【電池容量】5000mAh
【接孔】Type-C
【防塵防水】IP65／IP68最高防塵防水
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