開箱影片／Sony Xperia 10 IV萬元手機高CP 羽量手感配大電量、還有「這孔」保留著

買得到萬元日系輕巧防水機嗎？答案是肯定的！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴日前開箱Sony Xperia 10 IV，具IP65／IP68防水防塵，5,000mAh大電量更是驚人，觀看YouTube只消耗2%電量，相當省電。加上使用電源鍵指紋解鎖、3.5mm耳機孔還保留著，以及無凹槽、沒有相機挖孔設計，整體使用相當舒服。

Sony Xperia 10 IV保留了3.5mm耳機孔。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

6吋的Sony Xperia 10 IV僅有161克，阿貴表示，第一時間拿到它時，被它的「羽量手感」嚇到了，握感舒適又輕巧。拍照除了自拍鏡頭外，還有OIS鏡頭、超廣角及長焦鏡頭等，並讓拍照方式變得更簡單，提供夜拍功能輕鬆捕捉夜景。Sony Xperia 10 IV定價1萬2990元。

Sony Xperia 10 IV提供簡易夜拍模式，拍攝起來更方便。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Sony Xperia 10 IV 夜拍功能更簡單 【尺寸】153 x 67 x 8.3mm 【重量】161g 【螢幕】6吋 HDR OLED 【處理器】高通S695處理器 【顏色】羽紫、羽黑、羽綠、羽白 【RAM／ROM】6G／128G 【SIM卡】5G + 4G、也支援microSD™記憶卡（最高可支援至1TB） 【相機】前鏡頭800萬畫素；後置鏡頭／1200萬畫素F1.8 OIS鏡頭、800萬畫素F2.2超廣角鏡頭、800萬畫素F2.2長焦鏡頭 【電池容量】5000mAh 【接孔】Type-C 【防塵防水】IP65／IP68最高防塵防水 Sony Xperia 10 IV有羽紫、羽黑、羽綠、羽白4色選擇。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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