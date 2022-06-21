圖文開箱／5G旗艦手機平價化！Xperia 10 IV搭OLED螢幕看影片更清晰

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聯合新聞網／ 楊又肇
▲Xperia 10 IV
▲Xperia 10 IV

針對6月17日已經在台上市的Xperia 10 IV，筆者實際以實機進行簡單體驗，藉此確認此款手機整體使用體驗。

相比Xperia 1 IV鎖定專業使用需求，Xperia 10 IV顯然就是鎖定大眾市場使用需求，並且以6吋螢幕規格與Qualcomm Snapdragon 695 5G處理器等規格設計，滿足各類使用場景，以及更符合單手持握的使用體驗，機身方面則提供羽黑、羽綠、羽紫、羽白四款配色。

雖然在處理器僅採用Snapdragon 600系列規格，但Sony Mobile強調在5G連網規格部分全面符合台灣電信業者服務規格，分別涵蓋n1、n3、n7、n8、n28、n38、n41、n78，EN-DC/CA等雙連結架構，以及4X4 MIMO天線傳輸連接能力，藉此對應更完整的5G連接頻段。

▲6吋、21:9顯示比例仍適合單手持握使用
▲6吋、21:9顯示比例仍適合單手持握使用

▲SIM卡槽採三選二設計，可對應兩張SIM卡，或是將其中一組卡槽換成使用micro SD記憶卡
▲SIM卡槽採三選二設計，可對應兩張SIM卡，或是將其中一組卡槽換成使用micro SD記憶卡

而在整體設計也採用源自BRAVIA電視的TRILUMINOS原色顯示技術，讓畫面顏色更豐富、對比更銳利、亮度提升，機身也支援IP65/IP68防水防塵，電池容量更增加至5000mAh，藉此讓整體待機使用時間增加。

▲6吋OLED螢幕採用源自BRAVIA電視的TRILUMINOS原色顯示技術，機身也支援IP65/IP68防水防塵
▲6吋OLED螢幕採用源自BRAVIA電視的TRILUMINOS原色顯示技術，機身也支援IP65/IP68防水防塵

▲背面採簡約的日系手機設計風格，電池容量更增加至5000mAh，藉此讓整體待機使用時間增加
▲背面採簡約的日系手機設計風格，電池容量更增加至5000mAh，藉此讓整體待機使用時間增加

▲一樣維持採用整合指紋辨識功能的電源按鍵，取消呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵
▲一樣維持採用整合指紋辨識功能的電源按鍵，取消呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵

▲機身同對應IP68等級防水設計
▲機身同對應IP68等級防水設計

相機方面，視訊鏡頭並未跟進Xperia 1 IV採用1200萬畫素規格，而是繼續沿用800萬畫素規格，在主相機則分別搭載對應27mm焦段的1200萬畫素廣角鏡頭，以及對應16mm焦段的800萬畫素超廣角鏡頭，另外搭配對應54mm焦段的800萬畫素長焦鏡頭，其中僅廣角鏡頭支援光學防震。

至於拍攝功能則支援自動HDR、夜拍模式，並且在遠距拍攝部分支援以數位演算的人工智慧超解像 (AI Super Resolution)，以及銳利自拍效果，錄影時則加入支援寬動態範圍表現。

▲主相機則分別搭載對應27mm焦段的1200萬畫素廣角鏡頭，以及對應16mm焦段的800萬畫素超廣角鏡頭，另外搭配對應54mm焦段的800萬畫素長焦鏡頭，其中僅廣角鏡頭支援光學防震
▲主相機則分別搭載對應27mm焦段的1200萬畫素廣角鏡頭，以及對應16mm焦段的800萬畫素超廣角鏡頭，另外搭配對應54mm焦段的800萬畫素長焦鏡頭，其中僅廣角鏡頭支援光學防震

實際拍攝照片：

在多媒體影音體驗方面，除了在螢幕強化TRILUMINOS原色顯示技術應用，同樣也支援360 Reality Audio音效技術，以及藉由360 Reality Audio Upmix技術，將MP3數位音訊檔案、KKBOX等串流音訊以貼近360 Reality Audio音效形式播放呈現。

▲頂部同樣保留3.5mm耳機孔
▲頂部同樣保留3.5mm耳機孔

▲同樣支援360 Reality Audio音效技術及360 Reality Audio Upmix技術，但底部擴音孔僅以單側輸出
▲同樣支援360 Reality Audio音效技術及360 Reality Audio Upmix技術，但底部擴音孔僅以單側輸出

小結

Xperia 10 IV主要鎖定大眾市場需求打造，因此整體設計會偏向更簡單形式設計，因此包含螢幕解析度僅採Full HD+設計，同時內建擴音孔也僅提供單側輸出，而視訊鏡頭更僅維持800萬畫素規格，但延續去年開始採用OLED螢幕設計，此次更將BRAVIA電視技術下放，搭配360 Reality Audio音效技術，顯然將使Xperia 10 IV多媒體影音體驗可大幅提升。

▲Xperia 10 IV目前已經在台上市
▲Xperia 10 IV目前已經在台上市

而採日系簡約外觀設計，更是Sony Mobile的強項，同時也是許多人偏好Xperia系列手機的原因之一。另外，相機功能雖然不像Xperia 1 IV鎖定專業使用需求，但也能符合多數拍攝使用需求，尤其從去年開始加入的夜拍模式，目前也能套用在不同鏡頭拍攝需求。

此外，Sony Mobile更標榜Xperia 10 IV全機重量僅161公克，同時電池容量更增加至5000mAh，藉此提高手機電力續航表現，但比較可惜的是充電僅支援18W有線快充。

目前Xperia 10 IV是以新台幣12990元建議售價在台上市，並且將在7月底以前推出早鳥首購禮「極輕潮旅包」，另外在Sony Mobile行動通訊專賣店選購Xperia 10 IV，即可加贈2年手機保固服務，以及上網登錄加贈KKBOX Hi-Fi兩個月免費暢聽服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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