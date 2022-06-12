開箱影片／手錶也有60Hz！Xiaomi Watch S1、S1 Active功能相同差在哪？這款貴1千元多了這2大點
智慧型手錶多變，近來更追求CP值的表現。YouTube頻道「束褲3C團」開箱小米偏商務風的Xiaomi Watch S1和年輕運動風的Xiaomi Watch S1 Active，功能相當齊全，兩者也都是1.43吋AMOLED螢幕、60Hz螢幕更新率，但外型有所不同。Xiaomi Watch S1提供2種錶帶：小牛皮錶帶、氟橡膠錶帶，螢幕使用藍寶石玻璃，增加耐用度，錶殼採316L沃斯田鐵不鏽鋼，還能使用無線充電。
Xiaomi Watch S1 Active則在正面螢幕上多了一圈金屬外框，選用更輕盈的金屬，相較Xiaomi Watch S1，整體感覺看起來像電子錶風格。二者由於是大錶面之因素，操作上更加直覺簡單，都有心率、血氧（可全天偵測）、壓力及睡眠監測功能，其中運動模式還可針對不同運動項目紀錄不同的數據，還有運動心率警示功能，調整強度，找出合適的運動方式。Xiaomi Watch S1定價為5495元，Xiaomi Watch S1 Active為4495元。
Xiaomi Watch S1 商務風格
尺寸：46.5 x 46.5 x 11mm
螢幕：1.43 吋 AMOLED 螢幕
解析度：466x466
顏色：黑色、銀色
材質：藍寶石玻璃＋不鏽鋼錶殼
電池容量：470mAh
防水等級：5ATM
衛星定位系統：GPS、格洛納斯、伽利略、BDS
感測器：心率感測器（含血氧感測器）、加速計、陀螺儀、地磁感測器、大氣感測器、環境光感測器
特色：可無線充電
Xiaomi Watch S1 Active 運動必備
尺寸：46.5 x 47.3 x 11mm
螢幕：1.43 吋 AMOLED 螢幕
解析度：466x466
顏色：皓月白、海洋藍、星耀黑
錶框：玻璃纖維強化聚醯胺
電池容量：470mAh
防水等級：5ATM
衛星定位系統：GPS、格洛納斯、伽利略、BDS
感測器：心率感測器（含血氧感測器）、加速計、陀螺儀、地磁感測器、大氣感測器、環境光感測器
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