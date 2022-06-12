開箱影片／手錶也有60Hz！Xiaomi Watch S1、S1 Active功能相同差在哪？這款貴1千元多了這2大點

智慧型手錶多變，近來更追求CP值的表現。YouTube頻道「束褲3C團」開箱小米偏商務風的Xiaomi Watch S1和年輕運動風的Xiaomi Watch S1 Active，功能相當齊全，兩者也都是1.43吋AMOLED螢幕、60Hz螢幕更新率，但外型有所不同。Xiaomi Watch S1提供2種錶帶：小牛皮錶帶、氟橡膠錶帶，螢幕使用藍寶石玻璃，增加耐用度，錶殼採316L沃斯田鐵不鏽鋼，還能使用無線充電。

Xiaomi Watch S1系列為1.43吋大螢幕，在操作上都相當方便。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xiaomi Watch S1 Active則在正面螢幕上多了一圈金屬外框，選用更輕盈的金屬，相較Xiaomi Watch S1，整體感覺看起來像電子錶風格。二者由於是大錶面之因素，操作上更加直覺簡單，都有心率、血氧（可全天偵測）、壓力及睡眠監測功能，其中運動模式還可針對不同運動項目紀錄不同的數據，還有運動心率警示功能，調整強度，找出合適的運動方式。Xiaomi Watch S1定價為5495元，Xiaomi Watch S1 Active為4495元。

Xiaomi Watch S1可無線充電。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xiaomi Watch S1系列搭配小米運動健康App可掌握健康狀況。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xiaomi Watch S1 商務風格

尺寸：46.5 x 46.5 x 11mm 螢幕：1.43 吋 AMOLED 螢幕 解析度：466x466 顏色：黑色、銀色 材質：藍寶石玻璃＋不鏽鋼錶殼 電池容量：470mAh 防水等級：5ATM 衛星定位系統：GPS、格洛納斯、伽利略、BDS 感測器：心率感測器（含血氧感測器）、加速計、陀螺儀、地磁感測器、大氣感測器、環境光感測器 特色：可無線充電 Xiaomi Watch S1 Active有皓黑色、銀色可選擇，每個手錶還有附小牛皮錶帶及氟橡膠錶帶。（翻攝自小米官網）

Xiaomi Watch S1 Active 運動必備

尺寸：46.5 x 47.3 x 11mm 螢幕：1.43 吋 AMOLED 螢幕 解析度：466x466 顏色：皓月白、海洋藍、星耀黑 錶框：玻璃纖維強化聚醯胺 電池容量：470mAh 防水等級：5ATM 衛星定位系統：GPS、格洛納斯、伽利略、BDS 感測器：心率感測器（含血氧感測器）、加速計、陀螺儀、地磁感測器、大氣感測器、環境光感測器 Xiaomi Watch S1 Active有皓月白（右起）、海洋藍、星耀黑可選擇。（翻攝自小米官網）

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