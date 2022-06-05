開箱影片／小米網內互打？Xiaomi Buds 3、Buds 3T Pro 她評音質如「雜食派耳機」
小米也開始玩起「網內互打」嗎？YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂評測Xiaomi Buds 3和Xiaomi Buds 3T Pro。二者雖然只價差900元，配備都差不多，只有旗艦級的Xiaomi Buds 3T Pro傳輸編碼可支援LHDC 4.0，並搭配小米手機才有此最高協定。也難怪辛蒂說設備都要買全套，不然體驗都會是「半套」。
Xiaomi Buds 3和Xiaomi Buds 3T Pro皆有ANC主動降噪、通透模式、入離耳偵測及多點連線（一點二），Xiaomi Buds 3T Pro多了空間音訊、低延遲模式，二者未有太大差異，被讚是「小資救星」，另外從佩戴來看，辛蒂表示，Xiaomi Buds 3T Pro腔體較大，若是小耳朵者可選Xiaomi Buds 3。調音部分，兩款差不多，三頻均衡沒有太驚豔之部分，算是中規中矩，辛蒂也封它們為「雜食派耳機」，不會踩到雷。
Xiaomi Buds 3定價為2295元，Xiaomi Buds 3T Pro為3195元。
Xiaomi Buds 3T Pro 老大哥有空間音訊
顏色：曜石黑 / 流光白 / 極光綠
藍牙晶片：恆玄 BES2500 ZP-83
藍牙版本：藍牙 5.2
支援協定：SBC、AAC、LHDC 4.0
單體大小：10mm DLC 雙磁動圈
阻抗程度：32Ω
電池容量：耳機 38mAh / 充電艙 480mAh
充電類型：Type-C 充電、Qi 無線充電
續航能力：耳機 6 小時 / 充電艙 24 小時
通話規格：單耳三麥
防水係數：IP55（充電艙不防水）
產品重量：單支耳機 4.9g / 充電艙 41.3g
產品特色：ANC 主動降噪、通透模式、空間音訊、入離耳偵測、多點連線、低延遲模式
Xiaomi Buds 3 小資族必買
顏色：曜石黑 / 流光白
藍牙晶片：恆玄 BES2500 ZP-83
藍牙版本：藍牙 5.2
支援協定：SBC、AAC
單體大小：10mm N52 雙磁動圈
阻抗程度：32Ω
電池容量：耳機 38mAh / 充電艙 480mAh
充電類型：Type-C 充電、Qi 無線充電
續航能力：耳機 7 小時 / 充電艙 32 小時
通話規格：單耳三麥
防水係數：IP55（充電艙不防水）
產品重量：單支耳機 4.5g / 充電艙 42.2g
產品特色：ANC 主動降噪、通透模式、入離耳偵測、多點連線
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