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開箱影片／小米網內互打？Xiaomi Buds 3、Buds 3T Pro 她評音質如「雜食派耳機」

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」評測Xiaomi Buds 3和Xiaomi Buds 3T Pro，兩款充電盒都支援無線充電。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」評測Xiaomi Buds 3和Xiaomi Buds 3T Pro，兩款充電盒都支援無線充電。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

小米也開始玩起「網內互打」嗎？YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂評測Xiaomi Buds 3和Xiaomi Buds 3T Pro。二者雖然只價差900元，配備都差不多，只有旗艦級的Xiaomi Buds 3T Pro傳輸編碼可支援LHDC 4.0，並搭配小米手機才有此最高協定。也難怪辛蒂說設備都要買全套，不然體驗都會是「半套」。

Xiaomi Buds 3（左）和Xiaomi Buds 3T Pro（右）兩款耳機都相當輕巧，若硬要比較出個結果，辛蒂認為Xiaomi Buds 3T Pro腔體較大，小耳朵者可選Xiaomi Buds 3。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
Xiaomi Buds 3（左）和Xiaomi Buds 3T Pro（右）兩款耳機都相當輕巧，若硬要比較出個結果，辛蒂認為Xiaomi Buds 3T Pro腔體較大，小耳朵者可選Xiaomi Buds 3。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

Xiaomi Buds 3和Xiaomi Buds 3T Pro皆有ANC主動降噪、通透模式、入離耳偵測及多點連線（一點二），Xiaomi Buds 3T Pro多了空間音訊、低延遲模式，二者未有太大差異，被讚是「小資救星」，另外從佩戴來看，辛蒂表示，Xiaomi Buds 3T Pro腔體較大，若是小耳朵者可選Xiaomi Buds 3。調音部分，兩款差不多，三頻均衡沒有太驚豔之部分，算是中規中矩，辛蒂也封它們為「雜食派耳機」，不會踩到雷。

Xiaomi Buds 3定價為2295元，Xiaomi Buds 3T Pro為3195元。

Xiaomi Buds 3和Xiaomi Buds 3T Pro不仔細聽音質感覺不出差異，辛蒂認為「差得不太多」，但若真要選擇，她會挑選Xiaomi Buds 3T Pro，認為音質上解析力較強一些。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
Xiaomi Buds 3和Xiaomi Buds 3T Pro不仔細聽音質感覺不出差異，辛蒂認為「差得不太多」，但若真要選擇，她會挑選Xiaomi Buds 3T Pro，認為音質上解析力較強一些。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

Xiaomi Buds 3T Pro 老大哥有空間音訊

顏色：曜石黑 / 流光白 / 極光綠

藍牙晶片：恆玄 BES2500 ZP-83

藍牙版本：藍牙 5.2

支援協定：SBC、AAC、LHDC 4.0

單體大小：10mm DLC 雙磁動圈

阻抗程度：32Ω

電池容量：耳機 38mAh / 充電艙 480mAh

充電類型：Type-C 充電、Qi 無線充電

續航能力：耳機 6 小時 / 充電艙 24 小時

通話規格：單耳三麥

防水係數：IP55（充電艙不防水）

產品重量：單支耳機 4.9g / 充電艙 41.3g

產品特色：ANC 主動降噪、通透模式、空間音訊、入離耳偵測、多點連線、低延遲模式

Xiaomi Buds 3 小資族必買

顏色：曜石黑 / 流光白

藍牙晶片：恆玄 BES2500 ZP-83

藍牙版本：藍牙 5.2

支援協定：SBC、AAC

單體大小：10mm N52 雙磁動圈

阻抗程度：32Ω

電池容量：耳機 38mAh / 充電艙 480mAh

充電類型：Type-C 充電、Qi 無線充電

續航能力：耳機 7 小時 / 充電艙 32 小時

通話規格：單耳三麥

防水係數：IP55（充電艙不防水）

產品重量：單支耳機 4.5g / 充電艙 42.2g

產品特色：ANC 主動降噪、通透模式、入離耳偵測、多點連線

Xiaomi Buds 3（左）和Xiaomi Buds 3T Pro（右）充電盒都能輕鬆開啟，並有LED燈顯示。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
Xiaomi Buds 3（左）和Xiaomi Buds 3T Pro（右）充電盒都能輕鬆開啟，並有LED燈顯示。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

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