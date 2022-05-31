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圖文開箱／realme GT Neo 3火影版 充電跑出螺旋丸特效超可愛

聯合新聞網／ 楊又肇
▲realme GT Neo 3火影版
▲realme GT Neo 3火影版

realme日前在中國市場以《火影忍者疾風傳》為主題，推出加入螺旋丸充電特效的GT Neo 3火影版，5月30日由realme實際在台展示。

不過，由於版權授權使用地區限制，因此目前realme並未計畫在台灣市場推出GT Neo 3火影版。而此次在台展示版本，在卷軸內部並未像中國市場展示版本印有八卦封印圖像，同時也未包含印有鳴人的保護殼、主題卡片，以及採真實比例設計的木葉忍者護額，另外也未包含印上鳴人主題圖像的10000mAh行動電源。

▲中國市場推出版本，額外提供印有鳴人的保護殼、主題卡片，以及採真實比例設計的木葉忍者護額，另外更包含印上鳴人主題圖像的10000mAh行動電源
▲中國市場推出版本，額外提供印有鳴人的保護殼、主題卡片，以及採真實比例設計的木葉忍者護額，另外更包含印上鳴人主題圖像的10000mAh行動電源

▲realme GT Neo 3火影版以《火影忍者疾風傳》為主題，透過鳴人衣著為形象設計
▲realme GT Neo 3火影版以《火影忍者疾風傳》為主題，透過鳴人衣著為形象設計

▲realme GT Neo 3火影版
▲realme GT Neo 3火影版

硬體規格方面，GT Neo 3火影版一樣搭載聯發科天璣8100處理器，搭配解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕，並且配置Pixelworks提供的獨立顯示晶片，另外也採用LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，以及包含X軸線性馬達與側邊指紋解鎖元件等設計。

相機功能，一樣分別採用居中置頂設計的開孔式1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，並且支援光學防震設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

在GT Neo 3火影版整體設計中M，除了以《火影忍者疾風傳》為主題打造，機身分別採用鳴人衣著，加上木葉忍者護額造型形象，同時採用3D立體視覺設計，退卡針也以木葉標誌為設計。

▲以卷軸為設計的外盒造型
▲以卷軸為設計的外盒造型

▲realme GT Neo 3火影版
▲realme GT Neo 3火影版

▲相機模式上印有木葉標誌，下方則印有漩渦一族標誌
▲相機模式上印有木葉標誌，下方則印有漩渦一族標誌

▲操作介面也採客製化設計
▲操作介面也採客製化設計

▲以木葉標誌為設計的退卡針
▲以木葉標誌為設計的退卡針

▲支援150W充電功率的充電器
▲支援150W充電功率的充電器

▲連接線
▲連接線

▲盒裝也採特殊設計
▲盒裝也採特殊設計

▲內建客製化桌布
▲內建客製化桌布

而在GT Neo 3火影版配合150W充電器進行充電時，手機螢幕會出現鳴人代表招式「螺旋丸」，以及代表「火、風、雷、土、水」五行元素的客製化圖像。

▲配合150W充電器進行充電時，手機螢幕會出現鳴人代表招式「螺旋丸」，以及代表「火、風、雷、土、水」五行元素的客製化圖像
▲配合150W充電器進行充電時，手機螢幕會出現鳴人代表招式「螺旋丸」，以及代表「火、風、雷、土、水」五行元素的客製化圖像

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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