開箱影片／realme GT 2 Pro「紙」做的手機可做筆記！螢幕、鏡頭還藏更多驚喜

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聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱realme GT 2 Pro，紙漿材質機背配上壓紋的觸感，磨在臉上時，似乎看起來「很舒服」。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱realme GT 2 Pro，紙漿材質機背配上壓紋的觸感，磨在臉上時，似乎看起來「很舒服」。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱號稱3年磨一「艦」的旗艦級手機realme GT 2 Pro，外觀主打如紙張般顏色的白色，外殼結合環保元素，機背使用紙漿材質設計，搭配壓紋展現極簡之美，還可在機背上寫字做筆記，用一般橡皮擦擦掉即可。6.7吋的realme GT 2 Pro重量只有189公克，側邊框採鋁合金設計，增加耐用度。

realme GT 2 Pro獨特的紙漿材質機背設計，可以機背上寫字，並用一般橡皮擦就能擦掉。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme GT 2 Pro獨特的紙漿材質機背設計，可以機背上寫字，並用一般橡皮擦就能擦掉。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT 2 Pro除了有螢幕下指紋辨識外，還有螢幕心率檢測，螢幕具有2K解析度，且支援120Hz更新率；前後共有4鏡頭，主鏡頭與150度超廣角鏡頭達5000萬畫素，並有顯微鏡頭，其中，可設定魚眼模式，讓拍照效果更百變。阿貴實拍後讚嘆，150度超廣角鏡頭可讓使用者更好抓取角度。realme GT2 Pro定價2萬1990元。

realme GT 2 Pro擁5000萬畫素150度超廣角鏡頭，可讓使用者更好抓取角度。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme GT 2 Pro擁5000萬畫素150度超廣角鏡頭，可讓使用者更好抓取角度。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT 2 Pro除了有螢幕下指紋辨識外，還有螢幕心率檢測。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme GT 2 Pro除了有螢幕下指紋辨識外，還有螢幕心率檢測。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT 2 Pro 致力環保最前線

【大小】163.2 x 74.7 x 8.18 mm

【重量】189g

【記憶體／容量】12GB／256GB

【顏色】白色

【螢幕尺寸】6.7吋 120Hz LTPO2.0平面螢幕

【處理器】Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 5G 處理器 4奈米製程、八核心處理器

【相機】5000萬畫素IMX766 OIS主鏡頭F1.8、5000萬畫素150度超廣角鏡頭F2.2、200萬畫素40倍顯微鏡頭／前鏡頭：3200萬IMX615自拍前鏡頭F2.4

【電池】5000mAh（支援65W SuperDart閃充）

realme GT 2 Pro獨特的紙漿材質機背設計，可以機背上寫字，並用一般橡皮擦就能擦掉。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme GT 2 Pro獨特的紙漿材質機背設計，可以機背上寫字，並用一般橡皮擦就能擦掉。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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Sony Xperia 1系列在鏡頭上一直是引以為傲的部分。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴此次開箱新手機Sony Xperia 1 IV再進化，自拍鏡頭從800萬提升至1200萬畫素，秀出黑科技全球首款「潛望式望遠光學變焦鏡頭」（1200萬畫素），擁有85mm-125mm變焦；背部的3顆鏡頭直接加入對焦和高速連拍技術，可使用眼、臉及物件追蹤，拍貓貓狗狗或打棒球動作都不再困難，成為運動拍照神器。

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「小米這次誠意十足！」YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴能夠大讚的原因，在於此次小米一次秀出頂級旗艦、小螢幕旗艦和輕旗艦手機。這次主要開箱Xiaomi 12 Pro，該款手機提供最高120W充電頭，從2%電力充到100%只需要18分34秒，海放業界充電速度。這次有灰、紫、藍3顏色，加上霧面磨砂感的玻璃機背、金屬3鏡頭模組塊，整體外觀加分不少。

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