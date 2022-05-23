開箱影片／realme GT 2 Pro「紙」做的手機可做筆記！螢幕、鏡頭還藏更多驚喜

YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱號稱3年磨一「艦」的旗艦級手機realme GT 2 Pro，外觀主打如紙張般顏色的白色，外殼結合環保元素，機背使用紙漿材質設計，搭配壓紋展現極簡之美，還可在機背上寫字做筆記，用一般橡皮擦擦掉即可。6.7吋的realme GT 2 Pro重量只有189公克，側邊框採鋁合金設計，增加耐用度。

realme GT 2 Pro獨特的紙漿材質機背設計，可以機背上寫字，並用一般橡皮擦就能擦掉。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT 2 Pro除了有螢幕下指紋辨識外，還有螢幕心率檢測，螢幕具有2K解析度，且支援120Hz更新率；前後共有4鏡頭，主鏡頭與150度超廣角鏡頭達5000萬畫素，並有顯微鏡頭，其中，可設定魚眼模式，讓拍照效果更百變。阿貴實拍後讚嘆，150度超廣角鏡頭可讓使用者更好抓取角度。realme GT2 Pro定價2萬1990元。

realme GT 2 Pro擁5000萬畫素150度超廣角鏡頭，可讓使用者更好抓取角度。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT 2 Pro除了有螢幕下指紋辨識外，還有螢幕心率檢測。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT 2 Pro 致力環保最前線

【大小】163.2 x 74.7 x 8.18 mm 【重量】189g 【記憶體／容量】12GB／256GB 【顏色】白色 【螢幕尺寸】6.7吋 120Hz LTPO2.0平面螢幕 【處理器】Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 5G 處理器 4奈米製程、八核心處理器 【相機】5000萬畫素IMX766 OIS主鏡頭F1.8、5000萬畫素150度超廣角鏡頭F2.2、200萬畫素40倍顯微鏡頭／前鏡頭：3200萬IMX615自拍前鏡頭F2.4 【電池】5000mAh（支援65W SuperDart閃充） realme GT 2 Pro獨特的紙漿材質機背設計，可以機背上寫字，並用一般橡皮擦就能擦掉。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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