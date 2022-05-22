開箱影片／平價Galaxy M53 5G有4鏡頭！驚豔120Hz螢幕更新率：操作好絲滑
三星（Samsung）的中階或入門款手機在全球暢銷排行居於領先地位。YouTube頻道「好放HaveFun」開箱高CP值系列的三星Galaxy M53 5G，該款提供3色，且會依據手持角度不同，顯示不同的漸層色，質感提升不少。標榜平價但給旗艦級規格的Galaxy M53 5G，背後竟給了4顆鏡頭，主鏡頭有1億800萬畫素，另外還有超廣角、微距及景深鏡頭，可說是誠意十足。
好放HaveFun表示，6.7吋Galaxy M53 5G採取側邊電源鍵加指紋解鎖，與螢幕下指紋解鎖相比較為實用。他還驚嘆，雖然是平價手機，但竟有120Hz螢幕更新率，「操作手感非常絲滑」，電量為5000mAh、支援25W超快速充電，比較可惜的是，該款手機沒有支援悠遊卡。Samsung Galaxy M53 5G定價為1萬2990元。
Samsung Galaxy M53 5G 三色美翻
【大小】164.7 x 77.0 x 7.4 mm
【重量】176g
【記憶體／容量】8GB／128GB，支援外接micro SD卡可達1TB
【顏色】大亨藍、溫拿棕、贏家綠
【螢幕尺寸】6.7吋Super AMOLED Plus，120Hz畫面更新頻率
【處理器】聯發科天璣900 處理器
【相機】主鏡頭1億800萬畫素F1.8、超廣角鏡頭800萬畫素F2.2、微距鏡頭200萬畫素F2.4、景深鏡頭200萬畫素F2.4／前置鏡頭：3200萬畫素
【電池】5000mAh，支援25W超快速充電
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